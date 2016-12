Essai Opel Tigra TwinTop 1.8

Librairie Opel

Opel Tigra TwinTop 1.8 : Essai



Après une longue absence l'Opel Tigra, autrefois coupé à succès, nous revient sous la forme très tendance d'un coupé-cabriolet TwinTop. Si l'anémique 1.3 CDTI représente le gros des ventes, nous nous sommes intéressés à la version motorisée par le 1.8 de 125 ch, bien plus passionnante.

A l'instar de la précédente Opel Tigra, l'actuelle TwinTop réutilise une majorité de composants de l'Opel Corsa. En réalité, c'est surtout la carrosserie qui fait la différence. La plate-forme, les suspensions, ainsi que le tableau de bord sont repris de la Corsa. Cela continue bien sur sous le capot, avec des motorisations exclusivement issues de la citadine : les 1.3 CDTI 70 ch, 1.4 Twinport 90 ch, et 1.8 16v 125ch.

Sous le capot de notre version d'essai se trouve le 1796 cm3 à 16 soupapes qui motorise le modèle phare de la Corsa, la GSi. Au programme, une puissance de 125 chevaux et un couple de 16.8 mkg, des valeurs en retrait comparées à celles de sa grande concurrente, la Peugeot 206 CC 2.0 16v. Il faut dire qu'Opel n'a pas dans sa gamme de moteur plus affûté, à moins de piocher le 2.2 16v, mais ce gros moteur ne rentrait sans doute pas sous l'étroit capot de l'Opel Tigra TwinTop.

Esthétiquement, l'Opel Tigra TwinTop ne reprend bien sur rien de sa devancière, mais rien non plus de la Corsa. La présence d'un toit rigide impose un coffre arrière volumineux, et les designers ont donc en conséquence dessiné un profil à la ligne de caisse assez haute. Du coup, l'avant, très court, dispose d'un capot très plongeant. Contrairement à la 206 CC qui est une 2+2 et dispose donc de 2 vitres latérales, la Tigra est une stricte 2 places et ne dispose que d'une seule vitre latérale, ce qui rend sa ligne plus sportive. Un bel arceau de sécurité a été disposé pour renforcer cet aspect et pour que tout le monde le voit bien, il est peint dans une couleur différente du reste de la carrosserie.

Bien entendu, l'intérêt de cette auto est aussi sa position cabriolet. L'interrupteur est placé sur la porte, à côté des commandes de vitres électriques et d'ouverture du coffre, lui aussi électrique. Ne vous trompez pas ! Après avoir serré le frein à main et déverrouillé les deux fixations au niveau du pare-brise, il vous faut maintenant attendre que l'opération se réalise. Elle est rapide, mais une série de Bip, assez usant à la longue, vous font attendre avec impatience la fin de l'opération. A partir de ce moment, le massif arceau est rangé et laisse la place à un plus petit arceau parallèle aux formes des sièges avant, qui est peint de la même couleur que le gros arceau. En réalité, il est factice, et il ne faut pas compter sur lui en cas de tonneau : le pare-brise, renforcé, est là pour ça… La rétrovision est par contre perfectible, que ce soit en coupé ou en cabriolet.

Au volant, on retrouve bien entendu tout l'intérieur de l'Opel Corsa. Mis à part les plastiques granuleux et un peu durs, l'ambiance est assez agréable, tandis que l'équipement est complet. Quelques détails peuvent toutefois agacer : d'une part, le radio-CD (qui a le bon goût d'accepter les MP3) s'allume automatiquement à chaque démarrage du véhicule, même s'il était auparavant éteint, ce qui oblige à l'éteindre à nouveau. D'autre part, la commande du coffre électrique. L'ouverture est agréable, une pression sur le bouton placé sur l'accoudoir suffit. Sauf que pour refermer, et en l'absence de tout dispositif anti-pincement, il convient de garder le doigt sur le bouton de fermeture placé sur le bouclier arrière jusqu'à ce qu'un nouveau bip retentisse. Autant vous dire que sous la pluie, pour la frime, évitez de vous servir du coffre.

Le 1800 cm3 est très discret au ralenti, mais sa sonorité grave est fort agréable, grâce à un échappement par ailleurs esthétique. Dès le départ, ça se corse. En effet, par la faute sans doute de l'accélérateur électronique, pas moyen de démarrer correctement, et il faut un savant dosage embrayage/accélérateur pour partir élégamment. Dès que la voiture est lancée le problème n'apparaît en revanche plus. Et là, ce cabriolet se révèle très agréable. Par sa sonorité encore une fois, mais aussi grâce à sa direction légère mais nette et les réglages très précis de son châssis.

Car de ce côté c'est simple, on se régale, et on n'a qu'une envie, celle de hausser le rythme. De toute façon, la conduite le coude à la portière était impossible, la ceinture de caisse étant bien trop haute. A l'attaque, le châssis reste très agréable, et nous a semblé plus rigide que celui d'une 206 CC. Il n'y a rien à jeter et on n'a qu'un seul regret, celui de n'avoir que 125 chevaux sous le capot. Car le moteur est très linéaire, et ôte toute sensation. Un peu de piment n'aurait pas été de trop. Cependant, face au chrono, les performances pures sont largement suffisantes en ces temps de stérile répression. Et comme on peut les exploiter sans aucune arrière-pensée…

Cette Opel Tigra TwinTop 1.8 est une excellente surprise. Car tout en reprenant le concept de la Peugeot 206 CC qui reste sa principale concurrente, elle en offre une variante plus exclusive, quoique moins performante. Une voiture à ne pas négliger au moment du choix.