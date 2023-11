Accueil Autoweb > Essais routiers > Opel > Essai Opel Astra 1.2T 130 et PHEV 180

Opel Astra 1.2T 130 et PHEV 180 : Essai Opel est rattaché à présent au groupe Stellantis et bénéficie de la synergie de groupe. Au sein d’une offre très cohérente, Opel nous propose donc sa sixième génération d’Astra, qui n'est pas un simple clone des Peugeot 308 ou DS 4 ! Ce sont les 1.2 Turbo 130 et PHEV de 180 chevaux (respectivement thermique et hybride rechargeable) que nous avons testées dans la campagne du Perche.







La fraicheur et plus d’un zeste de renouveau, tels sont les maitres-mot des concepteurs de cette Astra... De quoi ravir toutes les catégories d’acquéreurs ainsi que leur bourse ! L’offre de motorisations passe donc par des 3 cylindres de 110 et 130 chevaux pour les essences sans oublier un diesel et une déclinaison hybride rechargeable de 180 ch permettant aux entreprises d'échapper à la taxe sur les véhicules de société, en attendant le passage au tout-électrique sur ses versions berline et break. Assurément, la version de 130 chevaux représentera l’essentiel des commandes. La boite auto est disponible sur ce moteur mais constitue une option. Coté consommation, il faut compter sur un petit 7l/100 km en conduisant notre version 130 ch sur un trajet varié, soit un bilan énergétique dans la moyenne au regard des performances dispensées.



Côté hybridation, la version PHEV repose sur un 1.6 litres turbo essence de 150 chevaux capable de s'associer à une batterie lithium-ion de 12,4 kWh. Les deux technologies délivrent une puissance totale de 180 chevaux pour un couple de 36.7 mkg. Au quotidien, cette Astra est apte à évoluer sur plus de 50 km (60 km WLTP) dans un silence très appréciable puisque 100% électrique. Il faut souligner que ce confort acoustique est également bonifié par l'utilisation du double vitrage...







L'Opel Astra est typée confort et sa suspension offre une certaine souplesse. Elle dispose de certaines qualités dynamiques, sans pour autant dispenser une tenue de route supérieure à ses cousines. La direction est particulièrement assistée sur la version 130 ch, un peu moins sur la PHEV.



Notre exemplaire, fort bien équipé dans cette finition GS Line, reçoit une sellerie tissu et alcantara, des sièges avant ergonomiques, une peinture biton, des jantes en alliage de 17 pouces et quelques appendices dynamiques. On remarque une belle intégration des différents afficheurs, des 4 caméras et des aides au stationnement au sein d’une grande dalle numérique ! L’affichage tête haute est une option. Autre qualité : le volant qui garantit une vision confortable vers le combiné d’instruments. Les boutons et autre commodos permettent des accès directs aux fonctions courantes et c’est salutaire... Par ailleurs, la sellerie AGR (un label médical allemand) est à bord ! Sa présence est sensée préserver le confort dorso-lombaire sur de longs trajets. Tissu ou alcantara sont également proposés sur cette déclinaison GS Line, tout comme les sièges chauffants ou encore le réglage électrique des sièges.







Précisons enfin que la visibilité périphérique, tout comme la position de conduite sont excellentes à bord de cette Opel Astra : un indéniable gage de sécurité. L’instrumentation, quant à elle, est toujours parfaitement lisible et ce, d’avantage que sur la 308 et son cockpit 3D. De surcroit la fonction « vision à 360° » évitera des maladresses dans les manœuvres... Tout comme la DS4, cette Opel est fabriquée dans l'usine de Rüsselsheim en Allemagne ce qui lui permet aussi de bénéficier de feux matriciels adaptatifs. La fonction Hey Opel fonctionne parfaitement et nous avons apprécié son efficacité, d’autant que certaines fonctions restent plus accessibles de cette façon.







La capacité du coffre reste appréciable avec ses 422 litres pouvant être porté à 1339, de plus le plancher peut s'ajuster sur deux niveaux. Bien pratique ! Malgré tout, et c’est sans doute le talon d’Achille de ce véhicule, les places arrière restent modestes en termes d’espace disponible. De plus, le volume de coffre est ramené à 305 litres sur la version hybride rechargeable.



Assurément, cette Opel Astra contribue à « dépoussiérer » l’image de ce constructeur qui en avait bien besoin même après le lancement des Corsa et Mokka. Avec une personnalité bien à part, elle est adroitement « connectée » et la qualité perçue est bien là !



Texte et photos : Benjamin & Jean-Michel Salmon







Opel Astra 1.2T 130 et PHEV 180 : Fiche technique Marque : Opel Opel Opel Modèle : Astra F 1.2 Turbo 130 Astra F 1.2 Turbo 130 Auto Astra F PHEV 180 Années de production : 2022- 2022- 2022- Moteur Type du moteur : 3 cylindres en ligne (Peugeot) 3 cylindres en ligne (Peugeot) 4 cylindres en ligne (Peugeot) Energie : Essence Essence Hybride Disposition du moteur Transversal avant Transversal avant Transversal avant Alimentation Injection directe Injection directe Injection directe Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Turbocompresseur + intercooler Turbocompresseur + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre 4 par cylindre 4 par cylindre Alésage & Course 75.0 x 90.5 mm 75.0 x 90.5 mm 77.0 x 85.8 mm Cylindrée 1199 cc 1199 cc 1598 cc Compression - - - Puissance 130 ch à 5500 tr/min 130 ch à 5500 tr/min 180 ch à 4250 tr/min Couple 23.0 mkg à 2000 tr/min 23.0 mkg à 2000 tr/min 36.7 mkg à 1500-3000 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Auto 8 rapports Auto 8 rapports Puissance fiscale 7 cv 7 cv 7 cv Transmission Traction Traction Traction Antipatinage Série Série Série ESP Série Série Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Crémaillère, assistance électrique dégressive Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - - - Suspension avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson Pseudo McPherson Suspension arrière Essieu de torsion Essieu de torsion Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés (283mm) Disques ventilés (283mm) Disques ventilés (330mm) Freins arrière Disques (268mm) Disques (268mm) Disques (290mm) ABS Série Série Série Pneu avant 215/65 R17 215/65 R17 225/45 VR17 Pneu arrière 215/65 R17 215/65 R17 225/45 VR17 Dimensions Longueur 437 cm 437 cm 437 cm Largeur 186 cm 186 cm 186 cm Hauteur 144 cm 144 cm 144 cm Coffre 422 litres 422 litres 352 litres Poids 1330 kg 1370 kg 1705 kg Performances Poids/Puissance NC NC NC Vitesse maxi (km/h) 212 212 220 0 à 100 km/h 10.0 9.9 7.5 0 à 160 km/h 25.7 27.5 18.6 0 à 200 km/h - - 29.9 400 mètres DA 17.2 17.6 15.4 1000 mètres DA 31.1 32.4 28.2 Consommations Sur route - - - Sur autoroute - - - En ville - - - Conduite sportive /9.5 /9.5 10.0 Consommation moyenne - - 2.3 Réservoir 52 litres 52 litres 40 litres Autonomie autoroute - km - km - km CO2 124 g/km

126 g/km

32 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 7 7 7 Climatisation Série Série Série Prix de base 30600 euro 28700 euro 42050 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Opel Astra 1.2T 130 et PHEV 180 Crédit pas cher pour votre Opel Astra 1.2T 130 et PHEV 180 Donnez votre avis ici ici ici

