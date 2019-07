Essai Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4

Librairie Opel

Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 : Essai

Coincé au catalogue entre un Crossland X dérivé du 2008 et un Grandland X dérivé du 3008, l’Opel Mokka X est un héritage de l’époque où la marque allemande ne faisait pas encore partie du groupe PSA. Comme tout héritage, il méritait que l’on s’y intéresse.

Car si l’Opel Mokka X (sorti en 2013) est loin d’être une nouveauté, il reste une valeur forte de son segment. Le marché du SUV continuant de progresser encore et toujours, il nous fallait donc faire un petit tour à son volant, histoire de perfectionner notre culture générale !

Les normes antipollution font que certaines motorisations ont besoin d’évoluer. C’est ainsi que le Mokka X a reçu pour 2018 un nouveau moteur 1.4 Turbo essence. Seulement, la motorisation qui nous occupe aujourd’hui est déjà connue de la clientèle puisqu’il s’agit du 1600 turbo-diesel développant 136 chevaux.

Comme nous parlons d’une Opel génération « General Motors » et non « PSA », celle-ci n’est pas (encore) motorisée par les HDi bien connus. C’était Fiat Powertrain qui fournissait à l’époque son 1.6 MultiJet. Il développe 136 chevaux et offre un couple de 32.6 mkg. De jolies valeurs, obtenues un peu à l’ancienne.

On s’explique : vous vous souvenez des anciennes Golf TDI, celles qui donnaient un petit coup de pied à chaque accélération et donnaient l’impression d’avoir des chevaux en plus ? C’est ce qu’il se passe ici. Le 1600 italien n’est pas très linéaire et offre en échange une belle vigueur à chaque accélération, façon moteur turbo à l’ancienne : c’est un grand plaisir de le conduire !

Les autos badgées Opel sont traditionnellement plutôt bien équipées, et le Mokka ne fait pas exception à la règle. Notre exemplaire est une finition Ultimate, la mieux équipée du lot. Cette finition comprend notamment les roues d’un diamètre de 18 pouces. Elles se montrent en toute logique très fermes, ne les choisissez pas pour leur confort ! En échange, la conduite du véhicule se montre ainsi précise et rapide et s’accorde parfaitement avec le caractère du moteur.

L’Opel Mokka X présente à nos yeux une intéressante spécificité par rapport aux autres crossovers de la marque : il est disponible en 4 roues motrices. Un truc assez évident pour nous lorsqu’on s’intéresse à un tel véhicule, mais qui se perd. Donc profitez-en pendant qu’Opel propose un tel produit ! Et il est à noter que le Mokka X 4wd dispose du HDC, pour contrôler sa vitesse en descente.

L’Opel Mokka séduit depuis le premier jour. Notons qu’il a très bien vieilli, et que le restylage qu’il a reçu il y a quelques temps lui va très bien. Ne changez rien !

L’intérieur est typique de la marque. Sobre, très sobre même, mais très bien construit, et plus particulièrement dans cette finition haute. Retenez que cette finition est spécialement bien équipée et qu’elle se distingue notamment par sa sellerie cuir. La nôtre était de couleur tabac, ce qui donnait un très beau résultat dans cet habitacle noir. Une vraie réussite !

Après l’essai de cette version 1.6 CDTI Ultimate 4wd, on comprend mieux le succès du Mokka X. Outre son look et son niveau d’équipement, il se distingue de la concurrence par ses 4 roues motrices et… un caractère plutôt sportif qui ne nous a pas laissés de marbre. Dépêchez-vous avant qu'Opel ne le retire du catalogue !

Texte et photos : Manu Bordonado