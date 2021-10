Accueil Autoweb > Essais routiers > Opel > Essai Opel Adam S

Opel Adam S : Essai On rattrape notre retard en matière d’essais Opel. Et pour bien faire les choses, on était justement en train de classer les modèles par ordre de taille quand, soudain, notre regard a été attiré par un truc qui avait l’air rigolo: l’Opel Adam S.







La gamme Opel Adam est aussi vaste que peut l’être celle de la Fiat 500, par exemple… On y trouve de tout, avec toujours un look sympa, dont deux modèles qui sortent du lot: une pétillante Adam S, et une baroudeuse Adam Rocks. Il y a même maintenant une pétillante-baroudeuse Adam Rocks S. Bref, notre truc c’est plutôt le sport, le sport leicht même, et ça c’est l’Opel Adam S. Vite, les clefs…







L’Opel Adam est née en 2012 mais elle n’a beaucoup pas vieilli depuis: son look est et reste très sympa. Comme ses concurrentes qu’il n’est sans doute pas nécessaire d’énumérer, sa carrosserie offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Cette version S y ajoute un package comprenant notamment de belles et grosses jantes, un becquet de toit et des vitres surteintées.







L’intérieur est tout aussi sympa: tableau de bord de couleur rouge, assorti à notre toit et à notre rétroviseur intérieur, une paire de beaux sièges semi-baquet… On peut même personnaliser son ciel de tout avec un damier ou avec un ciel étoilé (oui, comme chez Rolls Royce). Bref, c’est super sympa… à l’avant. Faut être honnête, on a rarement vu une aussi petite voiture à l’arrière. Il n’y a pas vraiment de coffre non plus. Mais est-ce important ? Bien sur que non: c’est l’Adam S, S comme sportive. Et sur une voiture sportive on se fiche de l’habitabilité n’est ce pas. Parle t’on de la taille de sa boite à gant au propriétaire d’une Lotus Elise ? OK OK, on s’égare. Vite, de l’air.







Avant même le premier tour de roue on a eu un grand sourire: il n’y a pas que le look qui participe à l’ambiance: il y a la sonorité. On dirait qu’on roule avec une sportive, avec un grondement sourd du plus bel effet. Dans les traversées de village, à faible allure, on ouvrait la vitre pour en profiter. Age mental: 10 ans.







Le moteur qui émet ce son à l'autre bout de cet échappement bien étudié, c'est le 1.4 Turbo que l'on retrouve dans beaucoup de modèles de la gamme Opel. Il développe ici 150 chevaux et offre un couple de 22.4 mkg. De quoi bien jouer car l'Opel Adam S, grâce à ses petites dimensions et à une conception moderne, revendique moins de 1.2 tonne.



Devinez quoi… Opel a eu la bonne idée de nous prêter cette petite bombe dans les Alpilles. Un massif pas bien grand, mais relativement intéressant pour tout négociant en virages. Et ça, les virages, l’Opel Adam S aime plutôt bien ! Le volant épais commande une direction relativement directe, l’Adam pivote sans aucune inertie, la boite n’est pour une fois pas trop longue, les freins de Corsa OPC ralentissent l’Adam S sans difficulté et… on vous reparle de la sonorité, qui participe aux sensations à bord. Que du plaisir...







A noter qu'il y a un mode Eco. Mais tout à fait entre nous, on n'a pas senti de différence particulière dans ce mode ! Et si on se calme et qu'on en revient à une utilisation plus sérieuse ? Et bien... on n'a plus que les inconvénients de ses qualités: la voiture est un poil bruyante, suspendue un peu fermement, et en échange d’une superbe maniabilité on manque de place à l’arrière, dans le coffre (170 litres), dans le réservoir (35 litres)… Mais ça n’a jamais empêché personne d’acheter une Mini, par exemple, donc bon...







Et objectivement toujours, vue la côte actuelle, on aurait tort de se priver de rouler avec pareil jouet. L'Opel Adam S est une vraie mini-Opel Corsa OPC, mais surtout pas la Corsa du pauvre…

Opel Adam S : Fiche technique Marque : Opel Modèle : Adam S Années de production : 2015-2017 Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Essence Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégrale Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 72.5 x 82.6 mm Cylindrée 1364 cc Compression 9.5 Puissance 150 ch à 5000 tr/min Couple 22.4 mkg à 3000 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Puissance fiscale 8 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère assistée Cx 0.32 Suspension avant Pseudo McPherson Suspension arrière Semi-rigide Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Série Pneu avant 215/45 R17 Pneu arrière 215/45 R17 Dimensions Longueur 370 cm Largeur 172 cm Hauteur 149 cm Coffre 170 litres Poids 1180 kg Performances Poids/Puissance 7.86 Vitesse maxi (km/h) 210 0 à 100 km/h 8.8 0 à 160 km/h 24.0 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.5 1000 mètres DA 30.2 Consommations Sur route 6.5 Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 13.0 Consommation moyenne 8.0 Réservoir 35 litres Autonomie autoroute - km CO2 139 g/km

