Essai Opel Corsa 1.3 CDTI 90

Opel Corsa 1.3 CDTI 90 : Essai



Pour sa quatrième génération de Corsa, Opel s'essaie à un design plus osé que la génération précédente, et en profite pour remplacer les vieux blocs diesel Isuzu par des moteurs modernes d'origine Transalpine. Essai de la 1.3 CDTI 90 Cosmo.

Pour la première fois, l'Opel Corsa n'est pas créée à partir d'une feuille blanche. Conçue pendant la lune de miel du court mariage Fiat-General Motors, elle reprend la plate-forme de la Grande Punto et c'est ainsi qu'elle est plus grande que celle qu'elle remplace : 16 cm en longueur, 9 en largeur et 5 en hauteur. Faisant ainsi, la Corsa ne fait que suivre le courant initié par l'ensemble de la concurrence, Clio III et 207 en tête.

La ligne de l'Opel Corsa a toujours été l'un de ses arguments de vente. La dernière née ne fait pas exception à la règle et se distingue de la concurrence par son design très travaillé. Nous vous laissons seuls juges du résultat, mais nous avons pu constater qu'il ne copie pas un autre modèle, ne tombe pas dans la fadeur et plait assez, notamment aux dames.

La plate-forme n'est pas le seul transfuge italien : le moteur en est un autre. Le 1.3 CDTI est en réalité le 1.3 JTD qui fait les beaux jours de nombreuses Fiat comme la 500, la Panda ou la Grande Punto. Sa cylindrée réduite est compensée par les autres ingrédients qui ont été intégrés : double arbre à cames en tête, 16 soupapes, turbo à géométrie variable et bien entendu l'injection par rampe commune dont Fiat est le précurseur. La recette est bonne et permet de compter sur 90 chevaux et 20.4 mkg à 1750 tr/min, des chiffres dans la bonne moyenne de la catégorie. Mais la Corsa peut compter sur une boite 6 rapports…

Ainsi dotée, l'Opel Corsa 1.3 CDTI « 90 » offre une sensation de dynamisme et un certain plaisir de conduite. La boite 6 rapports permet d'obtenir des rapports intermédiaires favorables aux reprises et un dernier rapport favorable à la consommation et au niveau sonore. Du reste, le diesel n'est audible que sous fortes accélérations. En revanche, les données chiffrées nous ont laissées sur notre faim : avec 170 km/h en pointe et un kilomètre départ arrêté parcouru en à peine moins de 35 secondes, la Corsa est en queue de peloton en compagnie de la Clio 1.5dCi 85, qui peut prétexter pour sa part une boite 5 rapport et un moteur moins puissant. Un mot sur la consommation : notre parcours composé de nombreux trajets urbains et de routes parcourues à rythme tranquille s'est soldé par une moyenne de 5.5 litres au 100 km.

Les Opel Corsa n'ont jamais été les références de leur catégorie en terme de tenue de route, mais la quatrième génération profite directement du châssis de la Fiat Grande Punto. La tenue de route apparaît donc saine et jamais piégeuse. La direction à assistance électrique est bien calibrée et laisse un contact agréable en main. Le confort est digne de ce que l'on attend d'une auto de cette taille. Cependant, comme c'est souvent le cas sur les modèles actuels, nous avons trouvé cette Corsa trop ferme sur les petites inégalités de la route, peut-être en raison des roues en 16 pouces à taille basse de notre version Cosmo (du 195/55 R16). L'ESP est disponible, mais seulement en option.

L'intérieur est sans conteste un point fort de l'Opel Corsa. Le tableau de bord est d'un dessin réussi, et se distingue par son placage personnalisé sur sa partie centrale. Notre versions Cosmo accueillait ainsi un placage « piano » laqué noir du plus bel effet. Cela nous change du traditionnel faux bois, faux carbone et n'a pas le côté froid de l'aluminium. Cela risque d'être certes salissant à l'usage, mais l'effet en vaut la peine. Cela s'accordait du reste très bien avec notre sellerie mi-cuir qui comprenait également des sièges avant semi baquets. Autres touches sympathiques, les interrupteurs translucides qui s'éclairent en jaune et les compteurs façon moto ou… Peugeot 207. Tout n'est cependant pas parfait : les plastiques, notamment en haut du tableau de bord, sont durs et font un peu « cheap », tandis que l'on reste sans voix en constatant qu'il n'y a même pas un thermomètre de température d'eau.

Côté budget, l'Opel Corsa 1.3 CDTI 90 Cosmo est bien placée. Son prix dans la bonne moyenne de la catégorie comprend un équipement assez complet. A équipement égal, seule la Grande Punto fait mieux ! On notera cependant une mesquinerie : c'était pour nous la première fois que nous avions une auto sans miroir de courtoisie côté passager ! Au rayon des originalités se trouve en option un très ingénieux porte-vélo qui s'ouvre comme un tiroir et qui est intégré au bouclier arrière.

L'Opel Corsa 1.3 CDTI 90 Cosmo est fidèle à la tradition en se distinguant de la concurrence par son design ainsi que par son excellent rapport prix/équipement. Si pour vous le bien-être à bord passe avant les performances chronométrées, voici une offre à ne pas négliger.

