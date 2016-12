Essai Opel Corsa 1.0S

Librairie Opel

Opel Corsa 1.0S : Essai

Les années 70 ont vu naître une nouvelle catégorie d'automobiles : les petites 3 portes féminines destinées à la ville… Peugeot avait sa 104, Renault sa 5, Ford sa Fiesta, et c'est ainsi qu'Opel décida de créer la Corsa.

A l'époque en effet, Opel n'a rien de plus petit et de moins cher à proposer que sa Kadett. A défaut d'autre chose, la marque avait bien proposé pendant quelques années une Kadett City raccourcie de 20 cm, façon Série 3 Compact, mais sans grand succès : il fallait taper plus fort et avec un outil plus moderne que cette petite propulsion.

La Corsa allait apporter un sang neuf à la marque. Le design tout d'abord. Des boucliers en composite et intégrant la calandre à grosses barrettes à l'avant, un design simple mais efficace et des ailes au profil gonflé dynamisant la ligne. C'est simple, la Corsa était belle à croquer ! Il faut se rappeler qu'à sa sortie en 1982, la concurrence ne fait pas le poids : Renault 5, Fiesta, 104, Visa, Polo… aucune autre petite berline n'est aussi moderne ni aussi jolie à regarder.

Mécaniquement, c'est également la révolution. La propulsion et les moteurs en longs sont oubliés : Opel adopte enfin la traction avant et les moteurs transversaux, ce qui implique également de nouvelles boites de vitesses. Beaucoup de gros investissements donc, même s'ils ont ensuite été utilisés pour la Kadett. Du coup, sous le capot de la Corsa, il n'y a pas eu que des nouveaux moteurs. Si les 1.2S et 1.3S étaient de conception nouvelle, le moteur d'entrée de gamme était un vestige hérité des années 60 et des Kadett de l'époque. Son arbre à cames latéral et son vétuste système d'allumage en attestent… Au programme, 45 chevaux et un couple de… 6.9 mkg. Pas besoin d'antipatinage ou autre aide électronique !

Or, connaissez-vous la particularité de l'Opel Corsa 1.0S ? Et bien, amis lecteurs, il s'agit de la seule Corsa à être indisponible avec une boite 5 rapports, même en option ! Du coup, entre un tel moteur et une telle boite, les performances ne peuvent être que… juste suffisantes. La vitesse maximale, à fond de 4, devrait vous mettre à l'abri des radars, avec des pointes à 143 km/h. Côté accélérations, on est presque à 20 secondes pour le 0 à 100, et plus de 38 secondes pour le départ arrêté . A Côté, une Twingo passe pour une GTI ! Toute remise en vitesse passe donc invariablement par un rétrogradage en règles. Heureusement que la Corsa pèse moins de 750 kg !

Ca ne l'empêche pas d'avoir une direction lourde. Là aussi, il n'existe de toute façon pas de direction assistée sur la première génération de Corsa… Cette voiture braque donc bien, mais pour diminuer l'effort la direction a été démultipliée. Sans cela, il aurait été difficile de tourner le volant ! Puisqu'on en est à la manœuvre, soulignons l'excellente vision périphérique à bord de la Corsa, dont les voitures actuelles feraient bien de s'inspirer. La longueur est de seulement de 3.62m et cela lui permet de se glisser un peu partout.

La tenue de route n'a rien d'une référence. L'Opel Corsa n'est, il est vrai, pas aidée par sa monte pneumatique qui se contente de quatre modestes 145 SR13. Le comportement est sécurisant mais pas sportif pour un sou, bien entendu . La voiture sous-vire et la motricité peut parfois être mise en défaut, malgré les 45 poneys que compte le moteur. Il faut dire aussi que l'ensemble est monté assez souple pour offrir le meilleur confort possible. Ce qui est efficace sur bon revêtement mais pas sur route dégradée, où la voiture pompe trop sur ses appuis. En prime, les sièges sont durs et l'insonorisation… absente !

Tout n'est pas noir non plus. En réalité, l'intérieur est même assez agréable pour l'époque, avec un tableau de bord bien dessiné et des commandes agréables à regarder et à utiliser. On l'a dit, les sièges sont durs. L'habitacle est également étroit. Il était très correct à l'époque, mais nos habitudes ont changé. Il en va de même pour l'équipement : nous avons maintenant des goûts de luxe !

En effet, l'une de nos deux versions d'essai est une finition GL de milieu de gamme. Elle se distingue de la dépouillée LS par ses baguettes latérales, ses tous petits enjoliveurs, son essuie-glace arrière, son totaliseur kilométrique partiel, son thermomètre de liquide de refroidissement, sa montre et son tableau de bord qui compte 4 aérateurs au lieu de 2 seulement pour la LS. C'est tout ! Notre autre version d'essai, une série limitée Steffi 2, adopte un compte-tours et des vitres électriques (commandées par de très gros interrupteurs noirs placés derrière le levier de vitesses, presque sous le tableau de bord) mais se passe du même coup des baguettes latérales et n'a plus que 2 aérateurs pour ventiler toute la voiture… Amateurs d'équipements somptueux, passez votre chemin !

En réalité, là n'est pas la plus grosse qualité de la Corsa : il s'agit de son économie. Il s'agit d'une voiture qui ne coûte presque rien à son ou sa propriétaire. A l'achat tout d'abord, puisqu'elle fait partie des voitures actuellement les moins chères en occasion. A l'entretien ensuite car la Corsa 1.0S a une mécanique éprouvée et ne tombe que très rarement en panne. Et comme l'absence d'accessoire la met à l'abri des pannes électriques… Côté conso en revanche, pas de miracle à attendre : starter à froid, carburateur plus ou moins bien réglé, boite 4… Vous voyez où je veux en venir ?

L'Opel Corsa 1.0S associe à une ligne sympa une mécanique au-dessus de tout soupçon. Idéal pour un premier achat, pour un petit budget, ou pour un véhicule de dépannage à laisser dans une résidence secondaire…

