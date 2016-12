Essai Opel Astra 2.0 CDTI Auto

Librairie Opel

Opel Astra 2.0 CDTI Auto : Essai

Il y a encore peu de temps, des rumeurs inquiétantes circulaient autour de la marque Opel, à tel point que nous nous disions que n’en essaierions peut-être plus… Mais la marque est repartie du bon pied.

Texte Manu Bordonado

Photos Constructeur

Et si la marque est repartie du bon pied, ce n’est pas par pitié de la part de la clientèle, mais parce que les produits plaisent à nouveau. C’est l’Insignia qui a fait parler d’elle en premier, vite rejointe en concession par une petite sœur qui a tout autant de style : l’Opel Astra, éternelle concurrente de la Golf.

Cette Astra, la 4ème génération chez nous, se remet donc à l’ouvrage en poursuivant toujours le même but : tailler un short à la reine du segment Volkswagen Golf, rien de moins. Pour se faire, il fallait bien en passer par une physique avantageux, comme nous le disions. Ça, c’est fait.

Mais ça ne suffit pas pour convaincre. Pour cela, il faut de belles et bonnes mécaniques. Et diesel, par les temps qui courent. En la matière, Opel a l’intelligence de ne pas s’aventurer dans le développement d’un coûteux diesel propre à la marque. Après avoir longtemps usé et abusé de moteurs fournis par Isuzu, Opel est fidèle depuis quelques années à Fiat, modeste souvenir d’un rapprochement annulé.

Sous le capot donc, se trouve un 2.0 CDTI, celui-là même qui motorise l’Alfa Romeo Giulietta ou la Lancia Delta sous le nom de MultiJet. Il développe à présent quelques 165 chevaux dans l’Astra, alors qu'auparavant les versions à boites automatiques comme la nôtre devaient se contenter de 150. Le plus important, c’est que le couple est le même et affiche toujours 35.7 mkg à seulement 1750 tr/min…

Si le 2 litres est donc tout à fait à jour, c’est un peu moins le cas pour la boite. A l’heure ou Volkswagen (et donc Audi), Renault, Ford etc… proposent des boites à double embrayage, notre Opel Astra s’en remet à une classique boite automatique à convertisseur de couple. Classique, mais à 6 rapports tout de même.

Une boite à convertisseur est moins sportive qu’une autre à double embrayage, mais c’est moins gênant dans le cas d’une berline diesel comme l'Astra. Par contre, une boite auto classique reste une référence en matière de confort, critère bien plus important aux yeux de la clientèle. Bref, il faut bien le reconnaitre ici, l’association Opel Astra 2.0 CDTI + boite automatique offre un résultat très agréable. Avec 165 chevaux, un tel couple et une bonne boite auto 6, les performances sont bien suffisantes pour tout un chacun.

La suspension est confortable. Il faut avouer que notre essai était un peu court et que nous n’avons pas pu pousser la voiture dans ses retranchements. Mais nos impressions étaient très bonnes, la voiture étant suspendue juste ce qu’il faut, ni trop ferme ni trop souple. Mais la grosse qualité de notre Opel Astra CDTI Auto, c’est son relatif silence de fonctionnement. Tout comme la boite, cela participe à cette sensation de voiture reposante…

L’intérieur participe lui aussi largement à l’esprit cocoon. On se sent très bien au volant, et l’équipement affiche complet : il faut dire que la boite automatique n’est disponible que dans la finition la plus poussée et la plus complète : la Cosmo. Dans cette configuration, l’équipement est très complet, bien plus que chez d’autres concurrentes allemandes à l’image bien établie. Au passage, notons qu’Opel a dû noter les remarques de nos précédents essais, et a remis le thermomètre d’eau dont nous avions été privé sur certains modèles récents (Corsa, GT…). Le geste méritait d’être souligné, car l’information donnée par ce cadran est tout de même importante.

L’équipement est complet, et l’on en a la sensation dès le premier abord. Il y a beaucoup de commandes sur la console centrale, et il faut reconnaitre que c’est assez flatteur, un peu comme dans une Porsche Panamera par exemple. La seconde sensation est moins agréable : contrairement à la Porsche, les commandes sont disposées de manière moins intuitive et moins évidente, et on les cherche un peu dès lors que l’on conduit : pas pratique. Et puis, les plastiques du haut du tableau de bord sont durs et pas assez flatteurs à notre goût. Il fallait bien faire des économies quelque part !

Des économies, il y en a sans nulle doute eu ailleurs, parce que notre Opel Astra 2.0 CDTI Auto se place plus que correctement en matière de prix. Ne restent en option que des éléments facultatifs comme principalement le cuir, les Xénon, le GPS et le toit ouvrant. Autre bonne surprise, ces options sont accessibles à des tarifs raisonnables, ce qui nous change là aussi des autres modèles allemands, Focus exceptée.

L’Opel Astra 2.0 CDTI Auto propose un confort et une onctuosité comblant largement les attentes d’un conducteur tranquille. Moins « sportive » qu’une Golf 2.0 TDI DSG ou une 118dA, elle se montre également largement moins chère. Le tout avec un design qui plait…

Réagir à l'essai de l'Opel Astra 2.0 CDTI sur notre forum