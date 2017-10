Essai Opel Crossland X 1.2 Ecotec 130

Librairie Opel

Opel Crossland X 1.2 Ecotec 130 : Essai

Le marché des crossovers continue son inexorable progression. Chez tous les constructeurs, les gammes se complètent. C’est ainsi que chez Opel, la gamme classée X s’agrandit : en dessous des Grandland X et Mokka X apparaît le Crossland X.

La ligne de l’Opel Crossland X est plutôt réussie. Son profil est parfaitement proportionné et le véhicule à l’air plus grand que le Mokka. Le nouveau venu est pourtant plus court de 7 cm ! Il constitue la toute première concrétisation de l’entrée d’Opel dans le groupe PSA : il reprend nombre d’éléments du Peugeot 2008. Sa ligne rappelle le Mokka, et même l’Adam pour son montant de custode. On trouve également la moulure latérale « Opel Blade » et, sous certains angles, quelque chose de la BMW i3.

Sous le capot, on a le choix entre trois moteurs à essence 1.2 litre 3 cylindres et distribution à double VTC, avec ou sans turbo, pour 81, 110 et 130 chevaux. Il y a également deux moteurs Diesel, des 1.6 litres 4 cylindres turbo, pour 99 et 120 chevaux. Pas de gros moteur pour le Crossland X donc, qui reste en cela inférieur au Mokka. Nous avons opté pour le 1.2 Turbo de 130 chevaux, qui offre un couple séduisant de 23.5 mkg. Un très bon choix, puisque le moteur le plus puissant de la gamme s’est révélé coupleux, discret et mélodieux.

Côte transmission, rien d’original à ceci près que seule la motorisation 1.2 Turbo de 130 chevaux a accès à une boite 6, les autres (Diesel compris) se contentant malheureusement d’une boite 5. De son côté, le 1.2 Turbo de 110 chevaux a l’exclusivité de la boite automatique. Il s’agit d’une vraie boite auto traditionnelle, entendez par là avec un convertisseur de couple qui garantit la douceur de la boite et non un embrayage robotisé comme beaucoup d’autres. Le Crossland X n’existe et n’existera qu’en transmission à 2 roues motrices.

Au volant, l’Opel Crossland X est très agréable à conduire. Au premier abord, direction et suspension semblent un peu mous. Mais à l’usage, le résultat est diablement efficace. On peut rouler très vite, mais toujours dans un confort certain. Ces réglages nous rappellent ceux que l’on retrouve souvent chez une marque du groupe PSA : Citroën. Tiens tiens…

Les bonnes nouvelles continuent à l’intérieur. La finition est bonne, mais pas seulement. La banquette se rabat bien sur en 1/3-2/3, mais elle dispose en prime d’une trappe à ski rare dans cette catégorie. Elle est également coulissante et laisse derrière elle un coffre avant de 410 à 530 litres. Et bien plus si on rabat, bien entendu ! Chapeau.

Notre petite Opel fait également le plein d’équipements technologiques qui vont vous faciliter la vie. On note que le véhicule a une fonction de borne Wifi, via la connexion 4G fournie par SFR. Le système Opel On Star (appel d’urgence, conciergerie…) utilise ce réseau 4G. Et puisqu’on parle de 4G, sachez que le logement au bas de la console permet de recharger son smartphone.

Les aides à la conduite vont elles aussi plus loin. Par exemple, le régulateur de vitesse est maintenant associé à la lecture des panneaux de limitation de vitesse pour régler l’allure du véhicule. Enfin, on note une fonction très agréable : une caméra de recul à la vue panoramique, qui se rapproche de ce que l’on trouve sur des véhicules beaucoup plus haut de gamme.

L’Opel Crossland X ne se contente pas de son look sympa : c’est à l’usage un véhicule des plus agréables, notamment avec son 1.2 Turbo. Il devrait vite se faire sa place dans le milieu des petits crossovers.

Texte & photos : Manu Bordonado