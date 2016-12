Essai Peugeot 206 CC

Librairie Peugeot

Peugeot 206 CC : Essai

Celle-là, on ne vous la présente pas. Qui n'a jamais vu de 206 CC ? Nous allons nous contenter de savoir si son succès est juste un phénomène de mode, ou une addition de qualités du véhicule.

La particularité de la 206 CC, vous la connaissez, elle en tire son nom : Coupé Cabriolet. L'idée de proposer un toit rigide mobile en remplacement de la capote en toile date de 1934, lorsque Peugeot présente au Salon de Paris ses 401 et 601 Eclipse, vite remplacées par la 402 du même nom. Ces voitures sont très longues, et pour cause : le toit ne se plie pas et se contente de se ranger tel quel, dans le coffre. Leur production cesse en 1939, et après la guerre Peugeot se contente de produire des cabriolets traditionnels.

D'autres perfectionneront avec plus ou moins de bonheur le système, introduisant l'idée de plier le toit en plusieurs parties. Citons l'américain ASC et sa préparation basée sur la Nissan 300 ZX. Mercedes suivra cette idée pour un prototype de petit roadster, le SLK. Devant l'accueil réservé par le public, il mettra le modèle en production. Peugeot décidera alors de préparer sa 206 CC.

Esthétiquement les avis sur la 206 CC sont assez unanimes. Certains lui reprocheront un arrière trop massif, mais il semble difficile sur un cabriolet de cette taille de faire autrement, et globalement Peugeot s'en est extrêmement bien sorti. Tous les modèles disposent des optiques avant à glaces lisses, du bouclier arrière sport, de la sortie d'échappement chromé et des ailes avant élargies. Depuis que les 1.6e 16v ont adopté le même bouclier avant que les 2.0e 16v, seule l'absence de jantes 16" permet de les distinguer.

A bord, on retrouve l'ambiance Peugeot 206 et son bon niveau d'équipement (surtout sur la 2.0e 16v à qui il ne manquerait que le cuir). Comme on pouvait s'y attendre en regardant le véhicule, c'est bas de plafond, et comme on pouvait s'y attendre dans une voiture française, on est assis un peu haut. La 206 CC est certes un jouet pour les grandes personnes, mais il ne faudra pas qu'elles soient trop grandes quand même. Ces mêmes grandes personnes ne pourront d'ailleurs pas beaucoup reculer leurs sièges avant. A l'arrière, le problème est plus simple, seulement deux enfants pourront s'installer. Du côté du coffre, la contenance est plus que satisfaisante lorsque le toit est en place. Mais si vous souhaitez rouler avec le toit replié, il vous faudra des bagages plats. Il ne faut pas perdre de vue que le cabriolet ne mesure que 3.83 mètres de long. Pour ceux qui veulent plus de place, ce sera la 307 CC ou la Mégane Coupé Cabriolet.

Déverrouillons les deux sécurités placées en haut des montants de pare-brise, et pressons le gros interrupteur placé entre les sièges et accessible de toutes les places : les 4 vitres descendent. Dans un bruit hydraulique, le coffre s'ouvre vers l'arrière, dans le sens inverse de celui qui nous sert à ranger les bagages, le pavillon recule, se plie et se range dans le coffre qui se referme sur lui. Le résultat est impeccable, à l'ouverture comme à la fermeture. Nous aurions simplement souhaité une opération moins bruyante, et que les vitres remontent une fois le toit remis en place (penser à baisser la tête quand vous le faites).

Notre essai a été effectué aux commandes de la 2.0e 16v. Ce moteur de conception moderne est bien connu, il équipe la presque totalité de la gamme Peugeot : 206, 307, 406 et 807. Il est logique qu'il soit à l'aise dans une voiture de ce gabarit et de ce poids. Il le fait savoir dès le coup de clef avec une sonorité grave très sympa. Entre la bande son, les compteurs blancs, les sièges sport et les cheveux au volant, on se prend vite au jeu et on appuie. Et il répond bien. Coupleux à bas régime, il monte dans les tours avec plaisir, et se montre assez rageur à l'approche de la zone rouge. Sans se montrer aussi véloce que sa sœur la 206 S16, il permet de rouler vite (les 200 compteurs sont assez facilement atteints, même voiture découverte), tout en enroulant bien à bas régime, ce que ne peut faire le 1.6e 16v, qui demandera à être mené à la cravache. La consommation durant l'essai sera de 10.3 l/100, ce qui est honorable vu le rythme employé.

Contrairement à une capote classique, un toit rigide tel que celui-ci nécessite une rigidité parfaite du châssis. Et de ce côté-là, la 206 CC n'est pas en reste. Malgré ses pneus taille basse et sa suspension ferme, la caisse ne grince pas, sauf à très basse vitesse sur chaussée déformée. En revanche, dès que le rythme augmente, tout rentre dans l'ordre. Et aller vite, très vite, vous pouvez le faire sans arrière pensée tant le châssis est sain. Sur petite route, la voiture saute d'un virage à l'autre, la direction est précise et directe, et la voiture se place au millimètre. Seule ombre au tableau, comme toute 206, le train arrière est vif, et si c'est agréable sur petite route, il ne faudra en revanche pas oublier de débraquer lorsqu'on freine brutalement en courbe

Le bilan ? La 206 CC est une voiture qui connaît le succès car elle est homogène et proposée à un tarif bien étudié. De ce côté-là, et vu la faible différence de prix, le 2.0 est à préférer à la 1.6. Et comme actuellement, cette voiture est sans véritable concurrence

Remerciements

L'équipe remercie les Grands Garages de Provence pour leur disponibilité et pour le prêt du jouet 2.0e 16v...



Grands Garages de Provence 325, rue Guillaume du Vair

La Pioline

13290 Aix en Provence

04 42 39 00 00

http://www.ggp.peugeot.fr