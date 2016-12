Essai Peugeot 206 1.6 HDi 110 FAP

Librairie Peugeot

Peugeot 206 1.6 HDi 110 FAP : Essai

Peugeot est historiquement parlant un spécialiste (voir un des pioniers) du diesel, et originaire d'un pays aimant ce type de motorisation il etait dommage de voir les constructeurs étrangers faire rentrer dans le rang la 206 2.0 HDi, qui fut une des références de sa catégorie à sa sortie.

Depuis la sortie de la toujours fraîche 206 2.0 HDi, la concurrence s'est organisée. La Renault Clio, l'Opel Corsa ou la Fiat Punto comptent sur 100 chevaux, tandis que le trio VW Polo/Skoda Fabia et Seat Ibiza peuvent proposer 130 ch, cette dernière existant même en une folle version 160 chevaux ! Aujourd'hui, fort de l'alliance entre Ford et PSA en matière de moteur diesel, voici un nouveau moteur diesel, de seulement 1560 cm3, mais équipé de ce qui se fait de mieux en la matière : injection common rail de deuxième génération, turbo à géométrie variable, intercooler, et 16 soupapes commandées par un double arbre à cames en tête. Tout cela nous donne une puissance maximale de 110 chevaux, et un couple 24.5 mkg pouvant passer à 26.5 mkg grâce à un overboost. Ces chiffres confirment que la 206 1.6 HDi se place plus proche de la catégorie des 100 ch que de celle des 130 ch allemands.

Esthétiquement, toutes les 206 se ressemblent désormais. Cette version 1.6 HDi peut disposer des roues 16 pouces, de la trappe à carburant aluminium, des cadrans à fond blanc, des sièges mi-cuir, du pédalier et du pommeau aluminium. D'ailleurs, ce niveau de finition se nomme S16. Tout se perd, ma bonne dame ! Ce qui est sur en tout cas, c'est que si vous aimez la ligne générale de la 206, cette version vous plaira beaucoup. A l'intérieur, c'est du même tonneau, la 206 se bonifie en vieillissant. La finition n'est pas encore au niveau d'une Polo, mais elle a bien évolué pendant ces quelques années. Et dans cette livrée S16, l'équipement est très complet. Pour ceux qui veulent tout avoir, il existe encore au-dessus une finition Griffe.

Moteur. On a affaire à un diesel bien sur, mais celui-ci est très discret. Logique quelque part, s'agissant du dernier rejeton d'une lignée de HDi qui s'est toujours distinguée par sa discrétion et sa souplesse. Si on entend (peu) le moteur lorsqu'il est froid, il se fait oublier une fois en température. Rien à voir avec le côté rugueux d'un moteur TDI, par exemple. Mais la bonne nouvelle est à venir. Si le 1.6 HDi a gardé la souplesse et la discrétion de tous les HDi, il a adopté un caractère plus vif qu'à l'ordinaire. Certes, avec 20 chevaux de plus, il était prévisible qu'il soit plus vif. Mais la différence se fait par la diffusion de la puissance au fur et à mesure de l'accélération. Ce 1.6 HDi est un poil moins linéaire que les autres HDi, et donne une impression de puissance assez agréable. Et quand l'overboost se déclanche, c'est encore mieux. Et tout cela, tout en étant bien moins brutal qu'un TDI. On tient sans doute là le parfait intermédiaire.

Et les performances pures, dans tout cela ? Et bien sur un turbo-diesel, ce n'est pas le but. Sauf que le turbo-diesel en question s'appelle S16, il a donc une certaine obligation de résultat, qu'il remplit à moitié. C'est-à-dire que face au chronomètre, on en attendait plus de cette 206 1.6 HDi. Il parait que "la vitesse c'est dépassé", sachez néanmoins que, handicapée par ses grosses roues, la voiture ne dépasse pas les 186 km/h, soit exactement la même vitesse qu'une 206 2.0 HDi équipée de petites roues. Où est le progrès ? En accélération, avec 10.4 secondes au 0 à 100 km/h, et 32.2 secondes au kilomètre départ arrêté, nous avons affaire à une voiture dynamique, sans plus. Si cela lui permet de contenir ses concurrentes de 100 chevaux, pas question en revanche de faire de l'ombre aux concurrentes de 130 chevaux. Du côté des reprises en revanche, ça se passe pas mal du tout, avec et même sans overboost. C'est simple, c'est de loin la 206 la plus à l'aise dans cet exercice, RC y compris. Au final, la 206 1.6 HDi est donc une excellente routière, dynamique, mais pas sportive.

Et le châssis ? Et bien c'est celui d'une 206, mais pas n'importe laquelle. La version 1.6 HDi S16 reprend les réglages de son homonyme équipé du 2.0e 16v. Le train avant est vraiment incisif, la voiture répond immédiatement et on n'a jamais de sensation de lourdeur sur le train avant. La motricité est excellente, et la tenue en courbe est satisfaisante. La dimension des pneumatiques et les réglages effectués sur le train arrière ont rendu ce dernier bien moins baladeur que par le passé. Et dans le doute, un ESP est disponible (option ou série en fonction des finitions).

Que penser de cette tant attendue 206 HDi 110 finalement ? Il s'agit de l'un des HDi les plus agréables à conduire, c'est un fait. Placé dans une voiture qui a toujours de beaux restes et qui a régulièrement progressé, c'est un très bon achat, et une alternative intéressante aux TDI 100 et 130, pour sa plus grande homogénéité.

