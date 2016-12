Essai Peugeot 407 3.0 V6

Librairie Peugeot

Peugeot 407 3.0 V6 : Essai

La Peugeot 405 était déjà une belle berline, mais la 406 se trouvait un cran au-dessus en matière d'élégance. Le constructeur a donc voulu marquer un plus grand coup en dessinant la 407.

Difficile en effet de parler de la Peugeot 407 sans parler de sa ligne ! Un long et bas porte-à-faux avant, de gros phares qui semblent étirés par la vitesse, pas de calandre mais un logo de grande taille, une énorme prise d'air, et un long capot prolongé par un très grand et très incliné pare-brise composent la face avant. La partie arrière est courte est massive, ce qui est élégant mais ne colle pas forcément avec l'esprit de la partie avant, il l'aurait fallu plus longue. De plus, la face arrière, de part son modelé, la forme des feux et la position de la plaque d'immatriculation, rappelle trop l'Audi A4. Le corps central du véhicule assure donc le trait d'union entre ces deux parties. Le dessin des portes et des vitres est typique des dernières créations Peugeot , tandis qu'on récupère de vraies poignées de porte, plus flatteuses. Dommage, la custode sur les portes avant casse un peu la chose, d'autant plus que les designers ont fait en sorte de ne pas en mettre à l'arrière ! En tout cas, l'impression globale qui se dégage de la Peugeot 407 est celle d'une berline racée, et c'est ce qui compte.

Avec un tel capot et un tel porte à faux, Peugeot n'aurait eu aucune excuse pour ne pas y disposer de gros moteurs. Pourtant, on reste un peu sur notre faim en la matière : la plus grosse motorisation est constituée du 3.0 V6 de 211 chevaux, reprise de la 406 mais à laquelle on a ajouté une distribution de type VVT. Ce V6 était apparu avec la 406 justement, mais la concurrence a depuis bien évolué en la matière ! Heureusement que le V6 HDi a les dents un peu plus longues… Pour relayer ceci, Peugeot s'est en revanche mis à la page en faisant appel à une boite automatique 6 rapports avec la gestion électrique sophistiquée qui l'accompagne. Malheureusement, cet automatisme est imposé, et ce n'est pas le mode manuel Tiptronic qui consolera les amateurs de conduite dynamique. Pendant que Mercedes et Audi adoptent une image plus dynamique pour doper les ventes, Peugeot prend le chemin inverse…

Il est un point où la 407 a cherchée à ressembler à ses concurrentes allemandes : l'intérieur. Le dessin est moderne, sobre, et la finition est en grand progrès par rapport à la précédente 406. Si les plus pointilleux trouveront quelque chose à y redire, l'ensemble apparaît néanmoins tout à fait convainquant. Par contre, avoir dans un encombrement équivalent un plus gros capot revient souvent à obtenir une moindre habitabilité à l'arrière. En clair, là où on était à l'aise dans une 406, on devient un peu plus serré dans la 407. Là aussi, la française a singé les allemandes, mais ce n'est pas une bonne chose. Or, du côté du coffre aussi, il y a eu érosion : de 430 litres, on n'en propose plus que… 407. D'où le nom, sans doute ?

Moteur. Tout ceci est très silencieux, et conforme au standing du véhicule. La boite est douce, et égraine les 6 rapports sans que l'on ne s'en aperçoive. Pour autant, elle est rapide et réagit promptement à un éventuel appel du pied. En clair, elle se fait oublier et devient le prolongement de notre pensée. Le moteur aussi se fait oublier, c'est une main de fer dans un gant de velours, prodiguant même de légères vocalises si on le pousse un peu. Aussi, à moins de rechercher les performances d'une voiture de sport, la conduite de la 407 V6 est très agréable, et satisfera sans doute autant le conducteur que celui d'une Audi A4 ou d'une Mercedes C.

Côté châssis, Peugeot n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié. Si la 406 était encore en fin de carrière l'une des références du segment, le constructeur ne s'est pourtant pas contenté d'en reprendre les trains roulants : tout a été revu pour encore plus d'efficacité et de confort. Là aussi, rien à redire. C'est agréable à n'importe quel rythme et la voiture réagit comme on le voudrait. Un peu comme la boite automatique, finalement. C'est sans doute ça, l'homogénéité. On ne retrouve en revanche pas le côté maniable de la 406, et de son train arrière enrouleur. La 407 est stable, et même trop stable lorsqu'on décide de jouer avec. Mais ce comportement n'est plus dans l'air du temps, il faut se faire une raison.

La Peugeot 407 3.0e V6 est une excellente voiture, sans doute aussi valable que l'une de ses concurrentes allemandes, et à un tarif bien placé. Mais quel dommage que Peugeot n'ait pas plus d'ambition ! Certes, ce n'est pas chose facile de vendre une française en haut de gamme, mais ce n'est pas en baissant les bras que ça deviendra possible. Bref, ressortez les griffes et proposez une version avec au moins 50 chevaux de plus !

