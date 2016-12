Essai Peugeot 307 2.0 HDI 136

Librairie Peugeot

Peugeot 307 2.0 HDI 136 : Essai

Dans le segment des compactes, Peugeot occupe une place privilégiée grâce à sa 307. Seulement, il est impératif pour se défendre face à ses rivales germaniques et latines (Golf, A3, 147…) de disposer d'un diesel performant. C'est la raison d'être de cette Peugeot 307 2.0 HDi 136.

Notre version d'essai est un modèle 5 portes finition Féline. De multiples détails méritent leur présence sous une telle appellation. Les jantes alliage 17" munis de pneus tailles basses s'intègrent parfaitement à la ligne. Les seuils de portes en inox brossé lui confèrent un style bourgeois mais très remarqué. Et la sellerie sport en cuir semble pouvoir s'adapter à toutes les morphologies et vient parfaire le look aiguisé de la lionne. Une fois à l'intérieur, on est étonné par l'espace disponible, notamment en ce qui concerne la hauteur de toit. Toutes les commandes sont placées de manière très ergonomique (volant réglable en hauteur et profondeur) et le conducteur ainsi que ses occupants jouissent d'une bonne aisance dans leurs mouvements.

Il est temps maintenant de mettre le contact afin de vérifier ce dont cette motorisation est capable, accouplée à ce châssis. Au ralenti (800 – 900 tr/min), l'insonorisation est bonne et ne trahit pas tout de suite le type de carburation. Du côté des commandes, un peu de temps est nécessaire pour s'habituer à la longue course et à la dureté de l'embrayage qui demande un peu vigueur à la manœuvre. La commande de boîte est très bien guidée, et les rapports ont besoin d'être passés avec un peu de force (ce qui n'est pas pour me déplaire soit dit en passant…). Les grands parcours peuvent être effectuées dans la plus grande quiétude grâce un 6ème rapport surmultiplié, qui manque certes de relance, mais qui favorise les basses consommations tout en diminuant les bruits du moteur. Ne comptez donc pas passer ce 6ème rapport sur route nationale si vous respectez les limitations de vitesse…

Le parcours urbain qui nous amène à la traditionnelle séance photo est l'occasion de tester les reprises de cette auto depuis les plus bas régimes. Celles-ci témoignent d'une légère carence de couple en dessous des 1800 tr/min mais les 32.5 mkg sont bien présents à partir de 2000 tr/min et ce jusqu'à 3500 tr/min passés, ce qui contribue largement à donner au conducteur une bonne impression de puissance. L'agrément de ce moteur est très plaisant tant en ville que sur route, et en utilisation coulée sur autoroute. L'embrayage un peu dur pourra s'avérer fatigant en cas d'embouteillages, lorsque le conducteur sollicite constamment cette commande.

Lors de notre essai, la pluie nivernaise était (malheureusement…) au rendez-vous, ce qui nous a permis de mettre en valeur plus facilement les qualités de la 307 en terme de tenue de route, même dans des conditions d'adhérence limitée. La 307 s'est alors montrée bien digne des qualités dynamiques que l'on prête aux véhicules du groupe PSA, gardant le cap en toutes circonstances, le témoin ESP clignotant rappelant cependant quelquefois au conducteur turbulent que le coefficient de frottement sur sol mouillé s'avère être bien moins important que sur sol sec. Le freinage est plutôt rassurant car il affiche un bon « mordant » tandis que le toucher de pédale est bien pensé, avec une attaque assez directe.

Le confort, quant à lui, ne souffre d'aucun défaut mais de légères trépidations des roues en cas de déformations importantes de la chaussée trahissent la présence de pneumatiques taille basse ainsi qu'un tarage raffermi des amortisseurs pour cette version typée plus sportive. Ce phénomène, dont les bruits engendrés au niveau de la caisse peuvent surprendre, n'est toutefois pas préjudiciable du point de vue tenue de route, qui est incontestablement un point fort de ce châssis. La conduite est rassurante et les qualités dynamiques de la 307 sont vraiment mises en valeur. L'équipement habituel de sécurité active est bien évidemment présent, le contrôle électronique de stabilité (déconnectable) rétablit parfaitement l'équilibre de la voiture en cas de survirage.

Les performances, le châssis et la tenue de route honorent cette 307 Féline et sa présentation avantageuse (sellerie et planche de bord revêtues de cuir). En revanche, la suspension ferme, le manque de couple en deçà des 1800 tr/min et la lenteur de certaines commandes multiplexées vous agaceront.

Olivier HUGUES

