Essai Peugeot 202

Peugeot 202 : Essai

Au sortir de la guerre, le plan Pons oblige chaque constructeur automobile français à se concentrer sur un modèle particulier. C’est ainsi que Peugeot se retrouve contraint de concevoir et de commercialiser une 6 CV.

Si Citroën et Renault ont pour habitude de se tirer la bourre en terme d’innovations, la marque Peugeot a pour usage de se montrer prudente. La tradition Sochalienne a été une nouvelle fois respectée en l'espèce. Là où Citroën va ressortir des cartons son projet de 2cv et où Renault va développer sa 4cv, Peugeot se contentera de remettre en fonction un modèle déjà produit avant la guerre : la 202.

La 202 était apparue en 1938 et se présentait alors comme la petite sœur de la très réussie 402 sortie encore deux ans auparavant. Bien entendu, au sortir de la guerre la 202 était un peu moins élaborée : exit les belles roues Pilote et les versions découvrables et décapotables, qui ne reviendront au catalogue qu’en 1947. Ces versions sont faciles à reconnaître par ailleurs : le remplissage du réservoir se fait sur l’aile arrière droite et non plus au centre de la roue de secours : il s’agit de la 202 B. Les premiers modèles d’après-guerre devaient même, économie oblige, se passer d’enjoliveurs !

Sous le capot, le 4 cylindres en ligne n’évoluera pas durant ses 11 ans de carrière mais il est vrai qu’il était très à la page lorsqu’il est sorti. Ce 1100 cm3 à soupapes en tête délivre la coquette puissance de 30 chevaux, à rapporter à un poids de seulement 790 kg. Comme souvent sur un véhicule de cette époque, les valeurs de couple n’étaient pas communiquées.

Avec ses 30 chevaux et sa boite 3 rapports dont la première n’est pas synchronisée, notre Peugeot 202 offre des performances dans la moyenne de ce qui se faisait à l’époque. Traduis cela, ami lecteur, par un 100 km/h chrono par temps sec, sans vent, et route horizontale et droite. En admettant que la route le soit, votre trajectoire ne le sera sans doute pas : la tenue de route en général et la tenue de cap en particulier ne constituent pas les qualités marquantes de la 202. Même si au bout de la première année de production la suspension avant a été modifiée et que les voies ont ensuite été élargies. Le freinage, pour sa part, est conforme à ce qui se fait alors : 4 tambours commandés par des câbles, remplacées à partir de 1947 par des freins hydrauliques. C’est la version BH, la dernière avant la fin de la production durant l’été 1949.

Comme toujours, Peugeot offrait un catalogue complet de carrosseries : outre la classique berline 4 portes, il existait une découvrable, un cabriolet et un break. Après la guerre, ce dernier fut remplacé par une très élégante version mi-métal mi-bois. Le prix était du coup bien plus élevé… Mais cette version avait un sacré avantage sur la berline : la taille et l’accessibilité au coffre. Car sur la berline, pour accéder au coffre en l’absence d’ouverture digne de ce nom, il fallait passer par l’intérieur et rabattre le dossier de la banquette.

Malgré ses qualités, la 202 commençait à marquer le pas avec sa conception vieille de plus de 10 ans, face à une concurrence plus moderne, tant mécaniquement qu'esthétiquement. Annoncée depuis quelques temps dans la presse, la Peugeot 203 a été présentée au salon de l’auto de 1948. Sa ligne s’inspire de la Lincoln Zephyr et sa mécanique est bien plus moderne. La 202 a vécue.

Acheter une Peugeot ancienne permet d'avoir une voiture d'époque agréable à regarder et à utiliser, et fiable. La Peugeot 202 ne fait pas exception à la règle et se montre pour l'instant encore accessible au plus grand nombre. Pour l'instant...

