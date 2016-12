Essai Peugeot 207 1.4e Urban

Librairie Peugeot

Peugeot 207 1.4e Urban : Essai

La 207 surfe sur le succès de ses ainées 206 et 205. Un succès dont Peugeot a par ailleurs bien besoin, et dû en grande partie à sa gamme de motorisations HDi. Mais que vaut une version plus accessible comme la 1.4e ?

Une motorisation HDi, c'est un réel surcoût à l'achat ainsi qu'aux entretiens (plus chers et rapprochés) qu'une motorisation essence. Seul un gros kilométrage peut le compenser mais voilà : parmi les acquéreurs potentiels de Peugeot 207, il y en a qui roulent peu. Et pour ces derniers, qui ne s'intéressent pas aux performances des différentes versions 1.6 (VTi, THP et RC), il y a les versions 1.4e et 1.4 VTi, développant respectivement 75 et 95 chevaux.

Le moteur 1.4e est une vieille connaissance puisque avant de motoriser la 207, il se trouvait déjà dans la 206, et avant elle dans la 205 Sacré Numéro. Auparavant, équipé d'un carburateur, il avait équipé des 205 plus anciennes. En fait, ce moteur TU3 était apparu pour la première fois dans la Citroën AX, en septembre 1986 ! Cela ne nous rajeunit pas, et ce moteur non plus. Aussi, nous sommes persuadés que ce moteur ne présente aucune mauvaise surprise. Il a motorisé les 106, 1007, 205, 206, 207, 306, 307, 309, 405, Partner, sans parler des Citroën ! Il développe raisonnablement 75 chevaux et un couple de 12.0 mkg : pas de quoi compromettre sa fiabilité, donc.

Pas de quoi s'envoler non plus à son volant : avec près de 1.2 tonne tout mouillé, la 207 pèse environ 500 kg de plus qu'une Citroën AX (71% de plus !) et assure le minimum en matière de performances : plus de 170 km/h en pointe, et 13.5 secondes sur le 0 à 100. Car la 207 a une arme : sa boite de vitesses est bien étagée. Ca peut paraitre une évidence, mais à l'heure où beaucoup de modèles se trouvent équipés de boites allongées à l'extrême, il est bon de trouver une boite simplement agréable, et capable de tirer le meilleur parti de ce 1360 cm3.

Pour autant, la 207 1.4e n'est pas une bête assoiffée d'essence. Simplement car elle roule bien, sans que l'on ait besoin de tirer sur le moteur comme on y est obligé dans d'autres, comme la Fiesta 1.4 16v par exemple. En economy run, nous avons réussi à descendre à 5 litres au 100 km ! Pour autant, la consommation en conduite usuelle devrait avoiner les 7 litres. C'est plus que sur une 207 HDi bien entendu, mais c'est aussi moins cher à l'achat.

Malgré sa boite moins longue que d'autres modèles concurrents, la 207 1.4e n'est pas devenue plus bruyante. Au contraire même, puisque nous l'avons trouvée assez bien insonorisée, participant ainsi au confort des occupants. Et il faudra bien cela, car le confort de suspension n'est pour sa part pas idéal : l'amortissement est trop ferme. Etonnant de la part de Peugeot, qui en général nous offre des berlines plus homogènes. Compensation : la tenue de route est digne de sa filiation... la Peugeot 207, même dans cette simple version 1.4e, offre une très bonne tenue de route, mais également un certain plaisir de conduite, avec notamment une caisse bien maintenue et un roulis aux abonnés absents. Pour autant ce n'est pas parfait : nous avons affolé l'aide au freinage d'urgence (et déclenché les feux de détresse) sur un simple freinage appuyé sur chaussée bosselée.

Nous ne revenons pas sur le design extérieur et intérieur de la 207 : jugez par vous-même, mais le succès de la voiture partout en Europe parle pour elle: elle a l'air de plaire. Toujours est-il que son intérieur est joliment dessiné, et que sa finition est globalement satisfaisante. De plus, l'habitabilité et le coffre offrent des volumes intéressants. Tout est parfait ? Là non plus. En fait, il nous a manqué quelque chose : des équipements. Sans doute sommes-nous mal habitués, mais il faut reconnaitre qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette Peugeot 207 Urban. Il n'y a que le strict essentiel : vitres électriques, ABS, 4 airbags et direction assistée ! Si vous voulez une radio, un climatiseur, des antibrouillards ou tout autre signe de richesse, il faudra en passer par les options, ou opter pour la finition Active, un peu plus élaborée.

La Peugeot 207 Urban 1.4e est le modèle le moins cher de la gamme. Mais il n'en offre pas moins un agrément de conduite, une présentation et une habitabilité digne des autres 207. Alors si vous n'avez pas d'exigences particulières sur l'équipement...

