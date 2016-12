Essai Peugeot 207 SW RC

Librairie Peugeot

Peugeot 207 SW RC : Essai

Les GTI sont une tradition chez Peugeot depuis près de 30 ans. Autant dire que la marque sait de quoi elle parle et qu'elle nous a gâté par le passé. De quoi nous rendre impatients et exigeants à la sortie d'un nouveau modèle…

C'est une réalité, les GTI originaires de Sochaux sont en passe de devenir des objets de culte. Il n'y a qu'à surveiller la côte en hausse des 104 ZS2 ou des 205 GTI pour s'en convaincre. Le constructeur sait faire, et l'a montré en de multiples occasions en rallye. C'est pourquoi l'arrivée de la Peugeot 207 RC (Route-Circuit) était attendue par les amateurs du genre.

Le développement des loisirs de plein air combiné à un pouvoir d'achat limité ont conduit les constructeurs à recréer une catégorie qui avait disparue : celle des petits breaks. Mais oubliez tout lien avec la Peugeot 204 de la fin des années 60. La Peugeot 207 SW (car on n'ose plus dire Break) n'a cette fois rien d'une punition, et elle est disponible dans les mêmes finitions et motorisations que la berline. Y compris, c'est une première, en version RC.

Voici donc le premier break sportif compact de Peugeot, rien de moins ! Il a pour mission d'occuper le terrain avant que ne sorte une Clio RS Estate et d'entrer en concurrence directe avec la Mini Clubman Cooper S avec qui elle partage son moteur. Elle étrenne dans le groupe PSA le nouveau EP6 DTS conçu en collaboration avec BMW. On y trouve toutes les technologies qu'il est possible d'intégrer à un moteur ou presque. En effet, ce petit 1600 est alimenté par une injection directe d'essence, par un turbo à double entrée suivi d'un échangeur de température, tandis que la distribution à double arbre à cames en tête des 16 soupapes intègre un dispositif de calage variable de type VVT. Ouf !

Ainsi gréé, notre petit 1600 développe quelques 175 chevaux à 6000 tr/min et un couple de 24.5 mkg à seulement 1600 tr/min. Ainsi, si la puissance ne progresse pas par rapport à la défunte 206 RC, le couple est tout autre : 19% de bonus obtenus à un régime vraiment bas, passage au turbo oblige ! En prime, un overboost permet de compter ponctuellement sur 26.5 mkg. Pour relayer ceci, petite déception toutefois : il faudra se contenter d'une bonne vieille boite à seulement 5 rapports. Pour favoriser l'arsouille sur petite route, le premier rapport est allongé et le rupteur est repoussé sur les deux premiers rapports de 6500 à 6800 tr/min.

Face au chrono, cela donne quelques 215 km/h à fond de 5, les 100 km/h atteints en 8.2" et la borne du kilomètre franchie en 29.1". Des temps semblables à ceux d'une 205 GTI en forme, soit dit en passant... Au volant, le moteur est inexistant en dessous de 1500 tr/min, mais très rond ensuite. Et il pousse vigoureusement dès 2500 tr et ce jusqu'au rupteur. Voilà ce qu'on appelle un moteur bien plein ! D'ailleurs, les reprises sont vigoureuses sur tous les rapports, ce qui est très agréable lorsque la route est encombrée. Notre essai, parcouru tambour battant, s'est soldé par une moyenne de 10.7 L/100, ce qui est une moyenne normale. Nous en attendions un peu plus de la part d'un moteur à injection directe.

Le châssis de la Peugeot 207 reprend des principes archiconnus : un train avant pseudo Mc-Pherson et un train arrière à bras tirés. Mais le constructeur nous a habitué depuis bien longtemps à des châssis bien léchés, et même franchement ludiques. C'est pourquoi la 207 SW RC nous a déçu. La direction est directe et précise (malgré un excès d'assistance), le train avant est incisif et l'arrière suit sans se démonter, tandis que l'échappement produit une sonorité très sympa. Mais la passion n'y est pas. L'ESP est particulièrement présent et freine toute velléité de conduite sportive. Il est beaucoup trop chatouilleux pour qu'on ait le temps de s'amuser au volant. De plus, il n'est déconnectable qu'en dessous de 50 km/h et se rebranche immédiatement par la suite. On en aurait presque retiré le fusible. Un ESP prévenant sur la berline de Papa c'est bien. Qu'il soit chatouilleux et non déconnectable sur une RC… ce n'est pas normal. Le confort est tel qu'on l'attendait : très ferme. Donc agréable à condition de rouler vite.

On peut le dire, la Peugeot 207 SW RC a fière allure. Sa grille de calandre peinte alu, ses antibrouillards cerclés de chrome, ses rétroviseurs peints en gris lui donnent une fière allure. Ses roues de 17 pouces remplissent bien les ailes, et le profil est rehaussé par un aileron au-dessus du hayon. Enfin, difficile de passer à côté de la double sortie d'échappement qui caractérise toutes les RC. Voici un petit break qui en jette, d'autant que le toit panoramique et les vitres arrière fumées sont livrés de série. Curieusement, la RC ne dispose pas des barres de toit, même en option.

A l'intérieur, la finition est en grand progrès par rapport à la Peugeot 206 RC. Saluons la chose, même si tout n'est pas parfait à 100%, comme ces rétroviseurs qui font vraiment plastique quand on les manipule pour les rabattre. Les sièges enveloppants sont très agréables et le cuir est de bien meilleure facture que dans la 206, surtout en ce qui concerne la banquette arrière qui utilisait sur cette dernière des peaux bon marché. L'instrumentation est lisible et vraiment élégante avec ce fond à motif en damier. Mais elle est surtout très complète, ce qui est de plus en plus rare dans la production automobile. Nous avons apprécié à sa juste valeur la forme agréable du volant bi-cuir (!!) avec repose-pouces.

En haut de gamme qui se respecte, la dotation de la Peugeot 207 SW RC est on ne peut plus complète. Citons les incontournables : le pédalier, le pommeau de levier de vitesses et les seuils de porte alu. La sellerie cuir/tissu est bien entendu de la partie ainsi que les surtapis. La climatisation bizone rafraîchit également la boite à gants, qui a pour qualité d'être relativement grande. L'aide au stationnement arrière est de série, tout comme l'éclairage directionnel. Il faudra en passer par les options pour que les rétroviseurs se rabattent électriquement.

Très bien présentée, très agréable à conduire, presque sans concurrence actuellement, la Peugeot 207 SW RC ne pêche que par ses choix de châssis bien trop sérieux. Là où la marque se distinguait au contraire de la concurrence par le passé.

