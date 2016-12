Essai Peugeot 403

Librairie Peugeot

Peugeot 403 : Essai

Au Trocadéro, le 20 avril 1955, Peugeot présente une grande nouveauté sur son stand. Une très moderne et très jolie berline désignée par le matricule 403.

La ligne élégante de la Peugeot est signée Pininfarina et marque ainsi les débuts d’une collaboration qui existe toujours, plus de 50 ans plus tard. Elégante et bien proportionnée, elle n’est pas sans rappeler l’Alfa Giulietta apparue un an auparavant et dessinée par… Pininfarina aussi. Un beau modèle que la ligne de l’Alfa !

Si la ligne est moderne mais plus sobre que ce qui se fait chez Citroën, la mécanique suit le même chemin. Pas d’arbre à cames en tête ou d’autre complication ! Le 1500 cm3 « TB5 » produit néanmoins ses 58 chevaux DIN et ses 10.3 mkg de couple, le tout bien sur à des régimes relativement modestes. Pour relayer tout ceci, la 403 se dote bien sur d’une boite 4 rapports, comme sa petite sœur Peugeot 203.

Alors certes, 58 chevaux ça ne représente plus grand-chose aujourd’hui même pour une citadine, mais il faut compter sur le fait que la 403 pèse environ 1 tonne, soit un poids parfois moindre que celui de pas mal de citadines, justement… Ses performances ne sont donc pas inintéressantes, et surtout elles sont renouvelables à l’envi : là où une ID, une PL17 ou autres demandent un entretien suivi et un minimum de soins dans la conduite, la mécanique très « classique » de la 403 permet de taper dedans sans arrière-pensée.

Le châssis suit de bon cœur. Bien entendu, pas question là encore de retrouver le côté tapis volant de l’ID19, mais la Peugeot 403 offre néanmoins, avec ses roues avant indépendantes et son essieu arrière rigide, un châssis sain et facile à comprendre qui permettra au sportif en herbe de ne pas trop avoir à lever le pied dans les courbes.

L’habitabilité de la Peugeot 403 est bonne. Attention, nos habitudes en la matière ont bien changées depuis ! C'est-à-dire que l’avant est conçu pour pouvoir emmener ponctuellement 3 personnes (vitesses au volant, frein de parking sous le tableau de bord) tandis que l’arrière en accueillera tout autant. Et oui, on monte à six dans une 403 à condition d’être bien entendu un peu serré en largeur.

La Peugeot 403, motorisée avec son 1500 cm3, est logiquement une 8 CV, la place de la 7 CV étant prise dans la gamme Peugeot par la 203. A la disparition de celle-ci, en 1960, son 1300 cm3 ira se réfugier sous le capot de la 403, où il ne manquera pas de place ! Celle qui se nomme bien entendu la 403-7 se reconnaîtra facilement à sa calandre simplifiée à l’extrême et à son équipement réduit au minimum (pas de toit ouvrant, etc…). Mis à part ce point et ses performances afadies, elle peut se targuer des mêmes qualités que l’autre 403.

La même année apparaît une autre grande première : la première voiture particulière française à moteur diesel. Son « TMD85 » cubant 1800 cm3 fait d’elle également une 7 CV et développe une puissance similaire à celle de la 403-7 dont elle reprend d’ailleurs l’équipement simplifié. Son économie d’utilisation et son exceptionnelle fiabilité ne feront en tout cas pas oublier la sonorité et la mollesse dont cette version fait preuve !

Si dans le passé le choix de carrosseries offertes par Peugeot était très large, il n’en fut rien pour la 403. Outre bien entendu la berline, un break était également disponible, éventuellement avec une banquette supplémentaire pour la version Familiale, et bien entendu le traditionnel pick-up, bâché ou non. Un Cabriolet a certes été commercialisé de 1956 à 1961, mais il n’a pas rencontré un franc succès et reste assez rare, en dehors de ses apparitions répétées dans Columbo bien entendu.

En fait, la Peugeot 403 rassemble aujourd’hui pas mal de qualités : le charme d’un véhicule d’une conception vieille de plus de 50 ans, une polyvalence permettant de s’en servir facilement et sans trop de contraintes, et une fiabilité qui est équivalente à son faible coup d’entretien. En résumé, la Peugeot 403 dispose dans une moindre mesure du look et des qualités dynamiques de l’Alfa Romeo Giulietta, mais avec une fiabilité et un prix qui lui permet d’être une bonne affaire en tant que voiture ancienne.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur

Réagir à l'essai de la Peugeot 403 sur notre forum