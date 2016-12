Essai Porsche 944 Turbo

Librairie Porsche

Porsche 944 Turbo : Essai

Dans les années 70, les normes de sécurité et de pollution ont commencées à menacer la Porsche 911, dont la conception commençait à dater. Il fut donc décidé de la remplacer par deux voitures, l'une plus petite et l'autre plus grosse (la Porsche 928). Pour créer la petite, on partit d'un projet étudié pour Volkswagen, et qui allait devenir la 924. En 1981, la 924 se déclina en une version modernisée qui la remplaça progressivement, la Porsche 944.Celle-ci, dans sa déclinaison Turbo, était particulièrement intéressante, car fiable (comme toute Porsche), proposant des performances semblables à une 911, et d'une tenue de route autrement plus efficace. Présentée en 1985 avec 220 ch, sa puissance va ensuite passer à 250 ch avant qu'elle ne cède la place elle-aussi à une version modernisée de la 944, la Porsche 968.