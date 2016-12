Essai Porsche 911 Carrera 4 et Carrera 4S

Le hasard fait parfois bien les choses. Il y a quelques semaines, il nous a permis de tester deux nouveautés en même temps : une séduisante quinquagénaire et les dernières chaussures qu’elle avait envie de s’acheter.

La dynamique quinqua, c’est bien évidemment la Porsche 911 qui fête à cette occasion ses 50 ans, rien de moins. Si elle a toujours la pêche, c’est qu’elle n’a pas arrêté d’évoluer. Depuis qu’elle est passée à l’eau en 1997, elle passe même de plus en plus souvent au bistouri. Mais le résultat est là: cette sacrée Mamie, négligemment garée à l’entrée de Val d’Isère, attire les regards. Val d’Isère ? Rappelez-vous, le fameux salon du 4x4 ! C’est à l’ancien emplacement dudit salon du que nous avons rendez-vous. L’hiver, on y trouve une école de pilotage sur glace. Le bon endroit pour voir en toute sécurité jusqu’où peuvent aller nos deux nouveautés du jour...

La première nouveauté, c’est ni plus ni moins que les versions Carrera 4 et Carrera 4S de la Porsche 911 génération « 991 ». L’autre nouveauté nous vient de chez Michelin : pour que votre sportive ne reste pas au garage pendant l'hiver, notre ami Bibendum a mis au point la quatrième génération de ses Michelin Pilot Alpin. Disponibles du 17 au 21", il y a forcément la pointure de madame ! Nous ne reviendrons pas sur les innovations apportées par la génération 991 (emplacement et voies augmentés, usage de l’aluminium, intérieur rappelant la Panamera) puisque nous en avons déjà parlé dans notre essai consacré à la Porsche 911 Carrera S.

Le cœur de la belle, c’est bien évidemment un Flat 6. Converti (entre autres joyeusetés) à l’injection directe, il promet 350 chevaux pour le 3.4 litres de la Carrera 4, et carrément 400 chevaux pour le 3.8 litres de la Carrera 4S. Bien entendu, on a le choix de la boite de vitesse : pratiquement tout le monde opte pour la boite PDK à 7 rapports, mais rappelons qu’il y a également une boite manuelle… à 7 rapports aussi, ce qui constitue une curiosité dans le monde automobile.

Et puis, il y a bien entendu le choix entre le coupé à la ligne légendaire, et le cabriolet qui propose une ligne tout aussi désirable. A Val d’Isère, malgré les températures que nous avions… Nous avons pu essayer les deux ! Car chauffage à fond, sièges chauffants optionnels en route, vitres relevées, on peut rouler en cabriolet même à la montagne !

Un étage en dessous, les pneus. Et pas n’importe lesquels ! Michelin a développé depuis des années un partenariat avec Porsche, et il est donc évident que c’est ce manufacturier qui équipe nos nouvelles 911. Ici, quatre Michelin Pilot Alpin 4 équipent chaque monture, avec notamment du 295/30 VR20 à l’arrière ! Le Michelin Pilot Alpin 4, c’est un pneu hiver asymétrique, directionnel et… avec 74% de lamelles en plus ! Pas question que sa sportive reste au garage !

Le manufacturier français annonce 3 mètres de moins au freinage sous la pluie et 4 mètres sur la neige par rapport au précédent pneu, rien que ça ! Il fallait vérifier. Et pas que le freinage. Tout le reste. Tout… Direction sur le circuit de conduite sur glace de Val d’Isère avec notre quinqua sportive. Ce circuit permet de prendre ses marques avec un itinéraire sinueux entre des quilles sur une aire plane, puis suit un petit parcours sinueux. Il y a de la neige plus ou moins tassée, et par endroits de la glace vive. De quoi tester ces Porsche à transmission intégrale et leurs pneus dans les pires conditions…

Premier constat, la boite PDK est douce, mais vaut mieux passer en manuel pour gérer sa 911 du bout des doigts : on veut pouvoir la provoquer d’un rapide coup de gaz. Et en automatique, on est soit sur un filet de gaz à la limite du sous-régime, soit on accélère, la boite rétrograde et le moteur envoie la sauce. Là, boite bloquée en 2nde à bas régime, nos 911 ont un couple inépuisable… Un couple inépuisable à bas régime, mais si on appuie ça monte dans les tours, et vite. Et là, le flat 6 est capable de monter très, très haut ! Avec une zone rouge qui commence à 7600 tr/min, on a là des moteurs qui offrent parmi la plus grande plage d’utilisation de la production. Et à la clef, toute une gamme de sonorités, de la plus grave au rugissement le plus aigu. Une vraie cougar !

La transmission de nos Carrera 4 et Carrera 4S joue son rôle à la perfection : être efficace sans oublier d’être ludique. En clair, si une partie du couple passe effectivement par les roues avant pour une motricité exemplaire, la majeure partie part sur l’arrière pour conserver tout son caractère à cette Porsche pur jus. Comprenez que ça motrice, mais si vous insistez ça envoie le couple sur l’arrière, juste pour le plaisir de la glisse !

Et nos Michelin Pilot Alpin dans tout cela ? Et bien ils sont encore mieux que ce qu’on attendait. Ils ont un super grip, comprenez que ça glisse franchement moins en 911 qu’à pied pour aller jusqu’à la voiture, comme dans la pub de l’Audi Quattro ! A l’accélération on garde une réelle motricité, même en accélérant sans doser, on garde de la direction si on charge un minimum le train avant (moteur en porte à faux arrière oblige), et surtout on dispose d’un freinage vraiment puissant, même sur le verglas. En clair, les Michelin Pilot Alpin servent parfaitement nos 911 Carrera 4 et Carrera 4S : polyvalents et sécurisants en conduite de tous les jours, mais capables de se montrer très ludiques si l’humeur se fait joyeuse ! Dans le cadre particulier de notre essai, nous vous avouons que la différence entre la Carrera 4 (350 chevaux) et la Carrera 4S (400 chevaux) était assez faible.

Michelin nous avait prévenu : avec les Pilot Alpin, pas question que sa sportive reste au garage. Nos Porsche 911 Carrera 4 et Carrera 4S nous l’ont démontré sur la neige : ainsi chaussées, c'est vrai que ça aurait vraiment, vraiment été dommage de les laisser au garage !

Texte, photos & vidéo: Manu Bordonado

Réagir à l'essai des Porsche 911 Carrera 4 et Carrera 4S (et du Michelin Pilot Alpin) sur notre forum