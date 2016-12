Accueil Autoweb > Essais routiers > Porsche > Essai Porsche 911 Singer

Porsche 911 Singer : Essai En marge des 50 ans de la Porsche 911, la côte des modèles surnommés « Classic » ne cesse de monter. Au point de donner des idées à certains. Les Classic, ce sont les Porsche 911 produites jusqu’en 1973, jusqu’au type G et ses pare-chocs à absorbeurs. Ces 911, qui étaient il y a quelques années de vieilles 911, sont maintenant devenues des 911 anciennes, une nuance d’importance ! Une nuance d’importance puisque le prix n’a plus rien à voir ! Ca a commencé avec les mythiques Carrera RS bien entendu. Et le prix de celles-ci montant régulièrement, les passionnés de sont retournés progressivement vers la S 2.4, celle qui en était le plus proche. Et c’est maintenant tous les types de A à F qui sont concernés… L’intérêt de la Classic ? Le charme de sa carrosserie, le dépouillement de son intérieur. Et peut-être même l’inefficacité de son chauffage, de son éclairage et de ses essuie-glaces. Non ? Vraiment ? C’est vrai qu’après tout, on peut rêver de tous les avantages d’une 911 moderne et juste de la ligne de l’ancienne… Après tout, pendant près de 20 ans, beaucoup de propriétaires ont bêtement transformé leurs 911 Classic en modèles plus modernes, avec des kits comme ceux de D. Moris par exemple. La tendance s’inverse, et tous ces propriétaires essaient de ramener leurs 911 dans leur état d’origine. Ce ne sont pas les seuls. Nouvelle mode : vieillir sa 911. Et ça, c’est (entre autres) la spécialité de quelques-uns. D. Moris commercialise là aussi des kits pour que votre 911 ressemble à une Carrera RS 2.7, une RSR, une 934 ou simplement une S 2.4 ! Mais il y a encore mieux. Depuis 2009, chez Singer Vehicle Design, ils proposent de vieillir votre 964 de fort belle manière mais en conservant tout ce que votre voiture peut avoir de moderne. Et hop, de bons baquets look rétro mais électriques, un tableau de bord style classique mais intégrant avec de vieux interrupteurs tout le confort et les équipements modernes. On retrouve aussi de vieux compteurs, de vieilles aiguilles, mais des graduations tout à fait actuelles ! Un ancien pommeau, mais avec un 6ème rapport optionnel etc… Mention spéciale à la sono signée Becker mais ressemblant à s’y méprendre à un vieux poste. La fête continue à l’extérieur. Un œil non avisé ne fera pas attention mais… Sous ses airs d’ancienne il y a des détails étonnants. Les ailes larges, les gros pneus, les phares (bi-xénon) et les clignotants à glace lisse par exemple. Ou dans le cas présent des essuie-glaces de 996. Il y a une découpe autour de la grille chromée du capot arrière : l’aileron mobile est toujours là ! Mais accompagné d’accessoires chromés : encadrement de vitres, poignées, portes de phares et même bouchon de réservoir ! Il y a une double sortie d’échappement central. Ca n’est pas bien d’origine tout ça, mais quel look ! Nous vous parlions de boite 6 en option… Et bien oui, Singer ne se contente pas de relooker votre 964 : on touche également à la mécanique. Au programme, un 3.6 de 270 chevaux ou un 3.8 revu par Cosworth et fort de 360 chevaux. Le tout relayé, vous l’aurez compris, par une boite 6. En option, il est possible d’opter pour une boite courte ou pour un autobloquant etc... L'arceau de sécurité est par contre de série. On pourrait aussi vous parler de la caisse mise à nue et intégralement refaite, de l’électricité totalement changée et remplacée par une installation neuve, de conception plus moderne… En fait, Singer Vehicle Design vous fera une 911 toute neuve à partir d’une 964… Mais quelle 911 ! Une 911 toute neuve, ça a un prix. Mais une 911 spéciale comme celle-ci, d’une rareté extrême... encore plus. Le tarif affiche donc des sommets mais… mais il ne nous semble pas injustifié. Nous sommes vraiment, vraiment sous le charme. http://singervehicledesign.com/ Commenter les transformations de Singer sur le forum http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Porsche+911&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Porsche 911 Singer : Fiche technique Marque : Porsche Porsche Modèle : 911 (type 964) Singer 911 (type 964) Singer 3.8 Années de production : 2009- 2009- Moteur Type du moteur : 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat (Cosworth) Energie : Essence Essence Disposition du moteur Porte à faux arrière Porte à faux arrière Alimentation Gestion intégraleBosch Motronic Gestion intégraleBosch Motronic Suralimentation - - Distribution 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 100.0 x 76.4 mm 102.0 x 76.4 mm Cylindrée 3600 cc 3744 cc Compression - - Puissance 270 ch à - tr/min 360 ch à - tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports 5 rapports Puissance fiscale Non comm. Non comm. Transmission Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non ESP Non Non Châssis Direction Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Cx - - Suspension avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson Suspension arrière Bras obliques Bras obliques Freins avant Disques ventilés perforés (322mm) Disques ventilés perforés (322mm) Freins arrière Disques ventilés perforés (322mm) Disques ventilés perforés (322mm) ABS Serie Serie Pneu avant 225/45 ZR17 225/45 ZR17 Pneu arrière 275/40 ZR17 275/40 ZR17 Dimensions Longueur 425 cm 425 cm Largeur 165 cm 165 cm Hauteur 132 cm 132 cm Coffre 90 litres 90 litres Poids - kg - kg Performances Poids/Puissance NC NC Vitesse maxi (km/h) - - 0 à 100 km/h - - 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA - - 1000 mètres DA - - Consommations Sur route - - Sur autoroute - - En ville - - Conduite sportive - - Consommation moyenne - - Réservoir 77 litres 77 litres Autonomie autoroute - km - km CO2 NC NC Prix & équipements NB d'airbags 1 1 Climatisation Série Série Prix de base NC NC Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Porsche 911 Singer Crédit pas cher pour votre Porsche 911 Singer Donnez votre avis ici ici

