Essai Porsche Boxster

A la fin des années 80, les constructeurs de voitures de luxe sont à l'agonie, le marché américain se fermant pour quelques années. Il apparaît vite clair que la rentabilité passe par un "modèle d'accès".

Ferrari a été obligé aussi en son temps de créer sa version d'accès, la Dino 206 GT. Aston Martin a bien lancé une DB7... Bref, il est décidé que la marque proposerait un modèle à moins de 300 000 F, ce qui fait quand même une somme ! Pour que l'opération soit rentable, il va falloir réduire les coûts au maximum. C'est ainsi que la petite Porsche va partager avec la 911 "996" nombre de composants: le moteur, le tableau de bord, les phares, le capot, les ailes, les portières, le pare-brise et les essuie-glaces... Qu'est-ce qui change ? La partie arrière de la voiture. La plus chère des deux étant plus puissante, ayant deux places (demi-places ?) supplémentaires, un toit, et... deux cadrans supplémentaires au tableau de bord.

La ligne reprend l'allure qui avait fait le succès du Spyder 550 dans les années 50, mais tout en étant parfaitement contemporaine. Les petites 912, 914, et 924 n'avaient jamais été acceptée des Porschistes, mais le Boxster a gagné son pari, le succès est là et les amateurs aussi. Sa plus grande concurrente fut la BMW Z3 2.8, mais elle n'offre pas un tel compromis confort/performances...

Lors du passage au millésime 2000, la version 2.5 a laissé la place à une 2.7, tandis qu'une S de 3.2 litres a vu le jour: aussi performante qu'une 911 Cabriolet, elle coûte tellement moins... Pour 2002, toute la gamme a eu droit à un bonus de 7 chevaux. Et c'était loin d'être fini...