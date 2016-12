Accueil Autoweb > Essais routiers > Porsche > Essai Porsche 911 S - 911 Carrera RS (1973)

La Carrera RS est la version sportive d'une voiture qui l'était déjà, la S 2.4 qui était elle-même la version sportive de la Porsche 911, elle-même voiture de sport... On peut donc dire que la RS est plus sport que sport. Pour cela, le moteur 2.4 a été réalésé à 2.7, de manière à gagner 20 ch. Mais ce n'est pas tout. Le jeu va consister à gagner du poids par tous les moyens. Pièces de carrosserie en aluminium, suppression des insonorisants et... des vitres plus fines! Pour la tenue de route, on va pour la première fois (mais pas la dernière...) élargir le train arrière et les ailes.

Pour la tenue de cap à grande vitesse, un spoiler avant et un becquet arrière seront ajoutés. Ce becquet, à la forme curieuse, est appelé becquet en queue de canard, et constitue la singularité du modèle.

Les versions S 2.4 et Carrera RS 2.7 constituent les deux ultimes versions de la première génération de Porsche 911: à partir de 1974, une nouvelle aventure va débuter...



Si la Carrera RS est difficile à trouver en occasion (attention aux répliques), non par sa rareté mais par son prix, la S, surtout en 2.4, est abordable. Avis aux amateurs!



Porsche 911 S - 911 Carrera RS (1973) : Fiche technique Marque : Porsche Porsche Porsche Porsche Porsche Modèle : 911 S 911 S 911 S 2.2 911 S 2.4 911 Carrera RS Années de production : 1967-1968 1969-1969 1970-1971 1972-1973 1973-1973 Moteur Type du moteur : 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat Energie : Essence Essence Essence Essence Essence Disposition du moteur Porte à faux arrière Porte à faux arrière Porte à faux arrière Porte à faux arrière Porte à faux arrière Alimentation 2carburateurs triple corpsWeber Injection électroniqueBosch Injection électroniqueBosch Injection électroniqueBosch Suralimentation - - - - - Distribution 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 80.0 x 66.0 mm 80.0 x 66.0 mm 84.0 x 66.0 mm 84.0 x 70.4 mm 90.0 x 70.4 mm Cylindrée 1991 cc 1991 cc 2195 cc 2341 cc 2687 cc Compression 9.8 9.8 9.8 8.5 8.5 Puissance 160 ch à 6600 tr/min 170 ch à 6800 tr/min 180 ch à 6500 tr/min 190 ch à 6500 tr/min 210 ch à 6300 tr/min Couple 18.2 mkg à 5200 tr/min 18.5 mkg à 5500 tr/min 20.3 mkg à 5200 tr/min 22.0 mkg à 5200 tr/min 26.0 mkg à 5100 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports 5 rapports 5 rapports 4 rapports 5 rapports Puissance fiscale Non comm. Non comm. Non comm. 13 cv Non comm. Transmission Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non Non Non Non ESP Non Non Non Non Non Châssis Direction Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Cx 0.38 0.41 0.41 0.41 0.40 Suspension avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson Pseudo McPherson Pseudo McPherson Pseudo McPherson Suspension arrière Bras obliques Bras obliques Bras obliques Bras obliques Bras obliques Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés ABS Non Non Non Non Non Pneu avant 185/70 VR15 185/70 VR15 185/70 VR15 185/70 VR15 205/60 VR15 Pneu arrière 185/70 VR15 185/70 VR15 185/70 VR15 185/70 VR15 205/60 VR15 Dimensions Longueur 416 cm 416 cm 416 cm 415 cm 415 cm Largeur 161 cm 161 cm 161 cm 161 cm 165 cm Hauteur 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm - cm Coffre 0 0 0 0 0 Poids 1030 kg 1030 kg 1020 kg 1075 kg 900 kg Performances Poids/Puissance 6.43 6.05 5.66 5.65 4.28 Vitesse maxi (km/h) 225 - 231 232 240 0 à 100 km/h 6.8 - 7.0 6.6 5.8 0 à 160 km/h 17.7 - 17.0 15.7 12.8 0 à 200 km/h - - 29.1 26.6 22.0 400 mètres DA - - - - - 1000 mètres DA 27.6 - 27.0 26.9 25.4 Consommations Sur route - - - - - Sur autoroute - - - - - En ville - - - - - Conduite sportive - - - - - Consommation moyenne - - - - - Réservoir 62 litres 62 litres 62 litres 62 litres - litres Autonomie autoroute - km - km - km - km - km CO2 NC NC NC NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - - - - Climatisation Option Option Option Option - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Porsche 911 S - 911 Carrera RS (1973) Crédit pas cher pour votre Porsche 911 S - 911 Carrera RS (1973) Donnez votre avis ici ici ici ici ici

