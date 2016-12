Accueil Autoweb > Essais routiers > Porsche > Essai Porsche 911 Speedster

Porsche 911 Speedster : Essai



Dans les années 70, les normes de crash test et de pollution devenaient plus sévères, et on ne donnait pas cher d’une voiture à moteur arrière refroidi par air. D’où un désintérêt progressif de Porsche pour la 911 au profit des 924 et 928. Mais la clientèle était fidèle à la " 11" et au début des années 80 la nouvelle direction de la marque allait changer les choses. Un cabriolet était présenté dès 1981, mais le meilleur en ce domaine restait à venir.



Au Salon de Francfort 1987, on présentait le prototype d’une 911 sans pare-brise, avec saute vent et arceau, destinée à être utilisée sur circuits. L’idée fut bonne et on s’en inspira. La 911 Speedster (nom mythique utilisé pour les 356 dans les années 50, provenant bien sur de Speed, la vitesse, et Roadster) était basée sur la Porsche 911 Carrera Cabriolet, qui perdait ses places arrières, gagnait un grand couvre capote en composite, perdait ses déflecteurs de vitres et son grand pare-brise pour un modèle plus incliné et arrondi. Un Turbo Look était également disponible. D’ailleurs, sur les 2104 exemplaires vendus, 1939 allaient être des Turbo Look !



En 1993, Porsche ressort une série de Speedster. La base est la 911 Carrera 2 Cabriolet, on change le pare-brise et le couvre capote, mais on adapte des trains roulants et un intérieur de Carrera RS, avec tout ce que cela comporte de qualités (tenue de route) et de défauts (confort, équipement). A noter qu’il était possible d’avoir les jantes assorties à la carrosserie, mais que le Turbo Look n’était pas au programme…



Sans vouloir faire la fine bouche, il faut reconnaître que ces deux séries de Speedster ont été lancées en fin de génération : 1988, juste avant la sortie de la série 964, et en 1993, juste avant la série 993. Le Speedster servirait-il à écouler les stocks ? Alors vivement le remplacement de la série 996, que l’on goûte à nouveau aux plaisirs du Speedster…

Porsche 911 Speedster : Fiche technique Marque : Porsche Porsche Porsche Modèle : 911 Speedster 911 Speedster Turbo Look 911 (type 964) Speedster Années de production : 1989-1990 1989-1990 1994-1994 Moteur Type du moteur : 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat 6 cylindres à plat Energie : Essence Essence Essence Disposition du moteur Porte à faux arrière Porte à faux arrière Porte à faux arrière Alimentation Injection électroniqueBosch LE-Jetronic Injection électroniqueBosch LE-Jetronic Gestion intégraleBosch Motronic Suralimentation - - - Distribution 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête 2 simples arbres à cames en tête Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 95.0 x 74.4 mm 95.0 x 74.4 mm 100.0 x 76.4 mm Cylindrée 3164 cc 3164 cc 3600 cc Compression 10.3 10.3 11.3 Puissance 231 ch à 5900 tr/min 231 ch à 5900 tr/min 250 ch à 6100 tr/min Couple 28.6 mkg à 4800 tr/min 28.6 mkg à 4800 tr/min 31.6 mkg à 4800 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports 5 rapports 5 rapports Puissance fiscale 16 cv 16 cv 20 cv Transmission Propulsion Propulsion Propulsion Antipatinage Non Non Non ESP Non Non Non Châssis Direction Crémaillère Crémaillère Crémaillère, assistée Cx - - - Suspension avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson Pseudo McPherson Suspension arrière Bras obliques Bras obliques Bras obliques Freins avant Disques ventilés Disques ventilés perforés Disques ventilés (298mm) Freins arrière Disques ventilés Disques ventilés perforés Disques ventilés (299mm) ABS Non Non Serie Pneu avant 195/65 VR15 205/55 VR15 205/50 ZR17 Pneu arrière 215/60 VR15 245/45 VR15 255/40 ZR17 Dimensions Longueur 429 cm 429 cm 425 cm Largeur 165 cm 178 cm 165 cm Hauteur - cm - cm 127 cm Coffre 0 0 90 litres Poids 1180 kg 1220 kg 1350 kg Performances Poids/Puissance 5.10 5.28 5.4 Vitesse maxi (km/h) - - 261 0 à 100 km/h - - 5.7 0 à 160 km/h - - - 0 à 200 km/h - - - 400 mètres DA - - 13.7 1000 mètres DA - - 25.2 Consommations Sur route - - 9.1 Sur autoroute - - 11.9 En ville - - 13.2 Conduite sportive - - - Consommation moyenne - - 17.4 Réservoir - litres - litres 77 litres Autonomie autoroute - km - km 647 km CO2 NC NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - - Climatisation Option Option - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Porsche 911 Speedster Crédit pas cher pour votre Porsche 911 Speedster Donnez votre avis ici ici ici

