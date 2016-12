Accueil Autoweb > Essais routiers > Porsche > Essai Porsche 962 Dauer

Porsche 962 Dauer : Essai



Vous l’aurez constaté, Autoweb France ne traite que des voitures de série, non kitées. D’où un certain embarras pour parler de cette 962: pouvait-on la considérer comme une voiture de série ? Nous parlerons plutôt de version de route ou Street version.



Porsche n’est pas particulièrement impliqué en Formule 1. Leur truc, c’est plutôt les courses d’endurance, comme les 24 Heures du Mans, où la marque détient le record de victoires. C’est donc pour remplacer la 956 en Groupe C qu’apparaît la 962 en 1987. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle va se montrer digne de sa devancière. Le championnat d’endurance va malheureusement disparaître fin 92, tandis que le règlement des 24h du Mans va temporairement favoriser les GT, qui sont des voitures homologuées pour rouler sur route. L’écurie allemande Dauer va alors homologuer et immatriculer des 962, et les engager en GT. Le pouvoir sportif appréciera moyennement et une modification du règlement empêchera l’expérience d’être renouvelée, mais dans l’histoire Porsche aura ajouté une victoire à son palmarès, et des 962 auront été homologuées...



Le résultat ? Une voiture de course, à peine domestiquée: une puissance de 700 chevaux, plus de 380 km/h, et un 1000m départ arrêté en moins de 20 secondes. Une voiture certes inutilisable dans la vie de tous les jours, mais quel engin !



Porsche 962 Dauer : Fiche technique Marque : Porsche Modèle : 962 Dauer Années de production : 1992-1993 Moteur Type du moteur : 6 cylindres à plat Energie : Essence Disposition du moteur Longitudinal central arrière Alimentation Suralimentation 2 turbocompresseurs + 2 intercoolers Distribution - Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course - mm Cylindrée 2994 cc Compression - Puissance 730 ch à 8250 tr/min Couple 71.2 mkg à 4200 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports Puissance fiscale Non comm. Transmission Propulsion Antipatinage Non ESP Non Châssis Direction - Cx - Suspension avant - Suspension arrière - Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ventilés ABS Non Pneu avant - Pneu arrière - Dimensions Longueur 460 cm Largeur 198 cm Hauteur 110 cm Coffre 0 Poids 980 kg Performances Poids/Puissance 1.34 Vitesse maxi (km/h) - 0 à 100 km/h 2.8 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 10.4 1000 mètres DA 17.6 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir - litres Autonomie autoroute - km CO2 NC Prix & équipements NB d'airbags - Climatisation - Prix de base Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Porsche 962 Dauer Crédit pas cher pour votre Porsche 962 Dauer Donnez votre avis ici

