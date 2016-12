Essai Porsche 911 SC

Librairie Porsche

Porsche 911 SC : Essai

La Porsche 911 SC apparaît en août 1977 et remplace à la fois la S et la Carrera (d'où son matricule, abréviation de S-Carrera). La 911 SC utilise les mêmes éléments mécaniques que la Carrera 3.0 et conserve les ailes élargies, mais la puissance est ramenée à 180 chevaux pendant qu'elle prend du poids ( 1160 kg ). En août 1979, la puissance passera à 188 chevaux, puis à 204 chevaux en août 1980.

Le véhicule essayé est un modèle 1980, finition noire standard, donc pas de chromes, et option Fuchs 16 pouces . Bien qu'elle ait été immatriculée pour la première fois le 5 septembre 1980, il s'agit d'un modèle qui ne possède pas les répétiteurs de clignotants sur les ailes avant. Rêve d'enfant réalisé à 37 ans par le propriétaire, la carrosserie de cette 911 a été restaurée lors de l'achat, en 1998, la partie mécanique ayant été traitée quelques années plus tôt, avec réfection complète du moteur. Aileron, antenne, essuie glace AR, tout ce qui pouvait dénaturer la ligne originale a été supprimé, la seule entorse à l'origine étant la paire d'antibrouillards de Carrera 3.2.

La première fois que l'on essaie un 911, on est aussi surpris par le freinage que par l'accélération, on apprécie l'ambiance dont on a tant rêvé, les cinq cadrans mythiques sont face à vous, on tourne la clé de contact (à gauche) et le feulement du six cylindres se fait entendre, pour le plus grand bonheur du nouveau propriétaire ! L'embrayage est viril mais efficace, la boite 915 tant redoutée n'est pas si difficile à manier, il suffit juste d'être prudent lors du rétrogradage 5-4 qui peut se terminer en 5-2, avec les conséquences que l'on imagine : la 4 et la 2 sont très proches...

Son terrain de prédilection, les petites routes : cette voiture ne demande qu'à tourner, elle n'est pas faite pour les lignes droites, surtout sans spoiler ni aileron. Il y a un mode d'emploi à respecter, on le trouve dans tous les bons livres, ainsi qu'un point essentiel, réfléchir avant d'aborder un virage. Les règles du pilotage doivent être présentes à l'esprit, pas de virage en roue libre, freiner avant, accélérer pendant (pas trop non plus) et préparer la prochaine courbe.

Pour le prix d'une XXX HTCDID, on a un véhicule hors du commun, qui garde sa valeur à travers le temps, ne coûte pas si cher que çà à assurer, consomme raisonnablement pour ses performances, et vous console de rouler toute la semaine en tracteur diesel. La 911 SC n'est pas un modèle spécialement recherché par les puristes, tandis que c'est l'un des plus costauds : très intéressante à acheter, donc.

Legleg.