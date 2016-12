Essai Porsche 944 S2

Librairie Porsche

Porsche 944 S2 : Essai

Porsche a très longtemps eu du mal à se sortir de sa gamme unique, composé de la seule 911 . L'une des tentatives fût la 924, qui évolua ensuite en 944 . Retour sur un modèle clef de la gamme, la S2.

Dans les années 70, deux problèmes majeurs se sont dressés en travers de la route de la 911et ont failli avoir sa peau : les normes de crash-test, et les normes antipollution. C'est pourquoi une voiture avec un moteur avant refroidi par eau avait sa légitimité. Volkswagen avait demandé à cette époque à Porsche de concevoir un coupé 2+2 à moteur Audi mais avait finalement abandonné ce projet. Il fût reprit par Porsche qui put ainsi sortir sa 924. Malgré ses qualités, elle laissa les passionnés de la marque sur leur faim. Elle se mua alors en 944. Cette dernière devint S en adoptant une culasse 16 soupapes, puis S2 en passant à… 3 litres.

Dans le monde de l'automobile sportive moderne, la 944 S2 a donc cette particularité d'avoir un moteur de 4 cylindres d'une cylindrée de 3 litres, ce qui donne une cylindrée unitaire de 750 cm3. Seule la démesurée Dodge Viper a de plus grosses gamelles (830 cm3), l'ensemble de la concurrence étant largement derrière. Du coup, le couple fait un bond de 21% par rapport à la S, et atteint maintenant 28.6 mkg, soit là aussi un peu plus que la concurrence y compris turbocompressée.

Contact. Le moteur produit une sonorité rauque, mais relativement discrète. Rien à voir avec la mélodie d'une 911 de la même époque. Refroidissement par eau oblige ! Les premiers tours de roues font découvrir une voiture très facile à conduire, et utilisable par le plus grand nombre. Seule la pédale d'embrayage, ferme, rappelle que nous sommes dans une voiture puissante. Le moteur est de son côté très coupleux, et permet une conduite sur un filet de gaz. La voiture est utilisable tous les jours sans aucune arrière pensée, la consommation étant alors relativement honnête pour une voiture de ce type.

Profitons de quelques espaces pour tirer partie de la voiture. Le châssis se montre très sain, notamment grâce au système Transaxle qui repousse la boite de vitesse à l'arrière du véhicule, contre le différentiel. Un conducteur sans notion de pilotage pourra donc se faire plaisir facilement, avec un châssis très équilibré. Jusqu'à un certain point, bien sur. Mais là, la voiture sera très facile à contrôler, et un conducteur expérimenté pour en tirer parti sans effort. Sur route bosselée, à rythme touristique, la suspension est conciliante et procure un bon confort, et laisse à penser qu'elle sera trop souple lorsqu'on viendra à hausser le rythme. Il n'en est rien, l'amortissement se révélant dans ses conditions bien calibré.

Difficile donc de faire mieux du côté de la tenue de route, d'un excellent niveau, et n'exigeant que peu de compétences en comparaison de la Porsche 911. Un comparatif réalisé à l'époque avait également démontré qu'aux mains de pilotes confirmés, la 944 S2 reste devant la 911 sur un tour de circuit. Côté freinage, la pédale est plus ferme et dispose d'une attaque moins sensible que les voitures actuelles. Il suffit d'appuyer un peu plus franchement sur la pédale. Le freinage est typé Porsche : puissant et endurant.

Le moteur est coupleux à bas régime, mais ne crache pas sur les montées en régime. De cette façon, il est capable de faire atteindre à la Porsche 944 S2 les 100 km/h en seulement 6.2 secondes, le kilomètre départ arrêté en 26.4 secondes, le tout pour une vitesse maximale de 249 km/h. Pas mal pour seulement 4 cylindres… Néanmoins, un point nous gêne un peu sur cet excellent moteur : il est si plein à tous les régimes qu'il est un peu avare en sensations.

La Porsche 944 S2 reprend les optiques, les vitrages, les ouvrants, et la ligne globale de la 924, et s'en distingue notamment par ses ailes gonflées et son becquet arrière. La Turbo se distinguait jusque là du reste de la gamme par un spoiler avant différent et par un bouclier arrière formant extracteur. La S2 adopte ce look de 944 Turbo, y compris au niveau de l'aileron arrière. Les jantes sont identiques à celles des Porsche 911 Carrera 4.

A l'intérieur en revanche, rien à signaler de ce côté, la Porsche 944 S2 ne se distingue pas du reste de la gamme. Nous avons donc un tableau de bord bien fini, et dont les commandes sont disposées de manière logique et ergonomique, contrairement à la 911. Si aux places avant l'espace est suffisant, il est certain que les sièges arrière seront à utiliser en secours, ou pour des enfants… de petite taille. Entre les places arrière se trouve un large tunnel central, dont la présence s'explique facilement : le système Transaxle rejette la boite de vitesses contre le train arrière. C'est pourquoi le coffre dispose d'une faible profondeur. Il dispose heureusement d'une bonne surface, qu'il est possible d'augmenter en rabattant les dossiers des places arrière.

La Porsche 944 S2 a été produite à quelques 14 201 exemplaires, auxquels on peut ajouter 6 059 exemplaires du tout aussi équilibré cabriolet. L'offre en occasion est donc consistante. Il faudra prendre soin de choisir un modèle offrant un carnet d'entretien complet, et un historique certain. Les réparations étant rares (vive la fiabilité Porsche) mais coûteuses, il ne faut pas hésiter à payer un peu plus cher un exemplaire propre. Les spécialistes Porsche peuvent vous y aider. Compter dans les 10 000 euro pour un exemplaire de ce type.

Facile, économique, fiable, agréable, accessible… La Porsche 944 S2 propose bien des qualités faisant d'elle un excellent premier achat pour entrer dans la gamme du constructeur allemand. Ne manque que la sonorité d'un 6 cylindres et un caractère un peu moins policé…