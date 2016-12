Essai Porsche 911 GT3 RS

Librairie Porsche

Porsche 911 GT3 RS : Essai

Voilà près de 40 ans que le mythe RS perdure chez Porsche en tant que version extrême de la devenue classique 911. La "997" GT3 RS, seconde du nom, arbore la même philosophie et les mêmes caractéristiques que ses devancières: incivilisée, extrême, agile, incisive et représentante concrète du sport automobile et du pilotage sur piste. Nous avons eu de nouveau l'opportunité d'aller titiller LA référence, LA reine de l'extrême, et notre destination est toute choisie: une journée sur la piste Club du circuit de Magny-Cours et 800 km aller-retour par la route... GAAAAAZ !

Déjà comblés par le tempérament et l'efficacité de la précédente version, il nous reste à découvrir ce que Porsche a pu faire de mieux pour cette version. La recette reste étonnamment la même qu'avant: allègement, élargissement, et performances accrues grâce à une augmentation de puissance de 15 chevaux par rapport à la GT3. Ca promet ! Le traditionnel moteur Boxer a donc lui aussi évolué, et affiche 3.8 litres de cylindrée en même temps qu'une nouvelle évolution du systême VariocamPlus, ceci étant relatif à une sensible optimisation du couple et de la puissance à tous les régimes.

Destination : Magny-Cours, 432 km

Mais du Nord jusqu'à Nevers, il nous faudra passer par la capitale pour retrouver deux copines italiennes au tempérament tout aussi éclatant... après deux heures d'apnée dans la circulation parisienne, il est temps de rattraper au plus vite notre retard. Sur route, la GT3 RS est relativement agréable d'utilisation par son semblant de confort. Seuls les baquets en tissu ignifugé (FIA oblige) et le châssis bien rude sur les irrégularités peuvent s'avérer vraiment gênant au terme de quelques centaines de kilomètres. Mais si la RS est par définition la plus sportive de la gamme (et plus encore), elle n'en est pas pour autant invivable, y compris en usage régulier. L'ordinateur de bord chiffre un bon nombre d'informations précises et le GPS, le chargeur CD et le système PCM (Porsche Communication Management) restent de mise.

Mais l'ambiance reste indéniablement sportive, le réglage du PASM (Porsche Active Suspension Management) est plus typé que sur la GT3, mais rien d'insupportable cependant pour une auto adressée quasi-directement à la compétition. Le harnais 6 points, lui même attaché à l'immense arceau-cage ainsi que l'extincteur sous le siège annoncent eux aussi la couleur, et ce sera le rouge ! Sensiblement le même que celui des jantes et des stickers RS.

La Porsche 911 GT3 RS est évidemment allégée en profondeur. Et ce, entre autres, grâce au choix de matériaux omniprésents dans le sport automobile comme le titane, l’aluminium et le carbone. La vitre arrière quant à elle est en Lexan et Porsche n'a pas hésité un instant à remplacer les poignées de portières intérieures par des sangles. Une batterie Lithium-Ion est disponible en option pour un gain de 10 kg. Grâce à cette "expédition à la recherche du kilo de trop", Porsche se voit proposer fièrement avec la dernière GT3 RS, un rapport poids/puissance d'à peine 3.0 kg/ch... Ouf !

Magny-Cours, circuit Club...

Il est donc temps de passer à la véritable pratique, sur la piste Club du circuit de Magny-Cours, mis à disposition à l'origine pour l'essai de la dernière Gallardo LP570-4 Superleggera par Lamborghini, que nous tenons à saluer pour leur fair play ! Si en matière de sonorité une 458 Italia rafle la mise, la Porsche 911 GT3 RS ne se défend pas trop mal et hurle en un cri continu qui va en s'amplifiant. Mais sans aucune reprise de respiration, sans rupture. Puis la première courbe arrive rapidement...Ouf, que ça freine ! Tout comme sur la 911 GT3, le système de freinage a été renforcé. Les nouveaux disques de freins dotés de moyeux en aluminium permettent des décélérations fulgurantes. Même sans les freins céramique PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) proposés en option...

La piste est plutôt technique, les enchaînements de virages nous sautent au visage. C'est maintenant évident, cette GT3 RS témoigne d'une dynamique de conduite plus jouissive encore ! Puissance en hausse, poids en baisse, travail de précision sur les freins, le châssis et les suspensions, avec ces changements, la dernière 911 GT3 RS nous bluffe toujours plus de par son efficacité et son niveau de performance. Et pas de répit, on est là pour aller jusqu'au bout ! L'auto s'avère d'une précision redoutable en courbe et ne tolère aucun roulis. La direction est plus précise que jamais et réagit à chaque ordre du conducteur. Pendant ce temps, la horde d'aides électroniques est parfaitement calibrée, la conduite, tout enclenché, étant plus sécurisante tout en restant exaltante. Plus tard, en sortant de la Superleggera, on ne demande qu'à refaire avec un plaisir inchangé les 400 km nous séparant de la maison.

La nouvelle Porsche 911 GT3 RS, de par un rapport poids/puissance revu à la baisse face à son aînée, ne pouvait qu'être plus corsée. Mais grâce aux nombreuses modifications apportées quant aux réglages de suspensions, châssis, confort et sécurité, la dernière GT3 RS se montre plus surprenante encore que ce que l'on pouvait imaginer. Toujours plus précise, performante mais toujours presque polyvalente, la dernière 997 RS ne demande qu'à être bousculée et à vous emmener au septième ciel, le plus vite possible. Une reine, en somme !

Texte & photos: Davy Ea

Nos remerciements à S.Loeuillet, ainsi qu'à Lamborghini et au Circuit de Magny-Cours

