Essai Renault Twingo

A sa sortie, la Twingo a été dotée d'une version modernisée du bon vieux moteur C, que l'on connaissait déjà sur les Renault 5 en 1972. L'équipement s'est petit à petit enrichi avec l'apparition du balayage intermittent de l'essuie-glace, le rétro droit réglable de l'intérieur, etc... Une première évolution a apporté une nouvelle finition (bouton bleus et non plus verts), et deux finitions Pack et Easy (embrayage automatique). Désormais on pouvait accéder aux lève-vitres électriques, à la télécommande, au coffre ouvrable grâce à un poussoir et n'imposant plus la clef, aux rétroviseurs électriques dégivrants, à l'ABS, la temporisation du plafonnier, la clim, le velours... Une seconde évolution a reçu le moteur D, qui est tout à la fois plus puissant, plus économique et plus silencieux. Un nouvel habillage l'accompagnait, avec des boutons marrons. Surtout, on pouvait avoir la direction assistée électrique, la boîte auto (Twingo'Matic), les airbags...

La Twingo II est apparue pendant l'été 98. C'est la grosse évolution du modèle. Tout d'abord, les boutons sont à présent jaunes. Une barre antiroulis fait son apparition à l'arrière. Les 2 airbags sont de série, une option permet d'obtenir des airbags latéraux également. Un toit ouvrant électrique vitré fait son apparition, le toit en toile restant au catalogue. On peut avoir désormais des appuie-têtes arrières, des antibrouillards, des boucliers peints... Une version Pack Plus fait son apparition, remplacé ensuite par la Pack Clim, mais ce n'est pas le haut de gamme: ce rôle est pour la Twingo Initiale, apparue au Mondial de l'Automobile 1998. Elle dispose en plus des autres du pare-brise réfléchissant, la peinture spéciale Initiale, les antibrouillards, les jantes alliage, l'intérieur cuir, les surtapis, les appuie-têtes arrières, le pack complet airbags (frontaux, latéraux et de tête) et les nouveaux pneus à accrochage vertical Michelin, ce qui constitue une première...

La Twingo, comme tous les deux ans, a été revue pour la rentrée 2000. Exit les finitions disponibles auparavant, et voici les Authentique, Expression, Privilège et Initiale. Extérieurement elle se distingue au premier coup d'oeil par ses roues 14" (pneus 155/65 R14) et ses phares en polycarbonate à glaces lisses. Une barre antiroulis est montée sur le train avant tandis que celle de l'arrière est plus importante. Le montage de roues plus grandes a permis d'adopter des disques et des tambours de plus grande taille. L'ABS et l'EBV sont livrés de série. A l'intérieur, le jaune des boutons fait place à un rouge transparent très agréable. Les sièges ont été encore une fois revus, proposant plus de confort et une assise plus basse. Un porte-gobelet fait aussi son apparition dans la voiture. Les contre-portes reçoivent les haut-parleurs et un garnissage tissu. Le volume audio est indexé sur la vitesse de la voiture, et un GPS simplifié est disponible en option sur les deux finitions les mieux équipées, Privilège et Initiale. L'embrayage piloté Easy disparait dans la plus grande indifférence.

En janvier 2001 la gamme reçoit enfin le renfort d'une motorisation plus puissante: avec ses grosses roues, le 1.2 commençait à accuser le coup ! La nouvelle venue est toujours motorisé par ce moderne moteur mais il reçoit une culasse à 16 soupapes qui lui permet de passer à 75 chevaux, alors qu'une boite courte la libère encore un peu plus. Le résultat de ne se fait pas attendre: la conduite de la Twingo s'en trouve transfiguré, la voiture vit enfin (8 ans qu'on attendait ça), et tout cela pour un surcoût raisonnable: le succès est donc là...

Pour les rentrées 2002, 2004 et 2006, la Twingo est encore et encore peaufinée sur des points de détails. Au programme, nouvelles peintures, nouveaux intérieurs, signal sonore en cas de non port de la ceinture de sécurité (!!!), fixations Isofix aux places arrières et avant droit, assistance au freinage d'urgence et commande à impulsion de la vitre conducteur.

Plus de 14 ans après sa présentation, et alors qu'elle n'existe qu'en 3 portes et qu'elle ne propose pas de moteur diesel, la Twingo qui avait reçu un accueil un peu froid à ses débuts est devenue une référence absolue en matière de petite voiture... Adieu Twingo, on t'aimait bien tu sais...