Essai Renault Clio TCe 130

Renault Clio TCe 130 : Essai Très attendue par le réseau, demandée par la clientèle, redoutée par la concurrence : l’arrivée de la cinquième génération de Renault Clio n’est anodine pour personne. Il faut dire qu’elle fait suite à presque 30 ans de succès et plus de 15 millions d’exemplaires vendus !







La Clio est le deuxième véhicule le plus vendu en Europe. Autant dire que lorsqu’on remplace ce modèle, on ne fait pas les choses à l’économie. Prenez la plate-forme par exemple. Même si ce modèle ressemble fortement au précédent, sa plate-forme CMB-F est entièrement nouvelle.



Sous le capot, la Clio offre le choix entre essence et diesel, ce qui n’est pas forcément le cas à la concurrence ! Une version hybride baptisée E-Tech arrive bientôt et sera une réelle nouveauté pour la marque. En attendant cela, nous nous sommes intéressés à la version actuelle la plus puissante. Le TCe 130 (déjà vu sur le Captur notamment) s’associe à la boite à double embrayage EDC 7 rapports.







Le look de la Renault Clio plait, nous avons pu le constater durant notre essai. On a (pour une fois) un changement dans la continuité. Cette Clio V est un mélange de Mégane IV (avant) et de Clio IV (arrière). L’ensemble est réussi. Les phares passent aux LED sur toute la gamme.



Tout comme la Clio IV, la nouvelle venue n’existe qu’en carrosserie 5 portes. Et pour tout un tas de raisons, il n’y a pas et il n’y aura pas de toit ouvrant ni de toit vitré. Vu la demande sur les modèles précédents, il est probable que la chose passe inaperçue. Petite particularité : les versions Diesel ont un coffre légèrement plus petit que les versions qui brûlent de l’essence… On vous laisse comprendre pourquoi... (réponse en commentaire Facebook à cet article si vous n'avez pas trouvé)







La finition GT Line connue des précédentes Clio disparait, remplacée par une… RS Line. Bien entendu, elle se compose d’un kit carrosserie assez réussi et d’un intérieur un peu plus sportif. C’est bien entendu la finition à choisir par celles et ceux qui aiment les autos sympas…



Au volant, on se retrouve aux commandes d’une vraie mini Clio RS ! Le moteur TCe 130 et la boite EDC 7 sont réussis. Mais surtout le châssis est très agréable et sensiblement plus maniable que par le passé. Ainsi, le train arrière enroule juste ce qu’il faut en virage rapide. Quelle agilité ! La direction a également beaucoup progressé, et se montre désormais des plus agréables.







La nouvelle Renault Clio a tenu compte des remarques faites au sujet de l’intérieur de la 4ème génération. Le tableau de bord est désormais joli à l’oeil, mais également très bien fini. Les compteurs qu’elle partageait avec le Trafic sont remplacés par un écran TFT assez flatteur. L’écran central mesure de son côté 7 pouces, et même 9.7 pouces sur les versions haut de gamme, ce qui en fait le plus grand de sa catégorie. Les sièges sont revus pour plus de confort, notamment via une assise allongée. A noter que le satellite de commande audio au volant (une invention Renault) est nouveau. Cela faisait sans doute 20 ans qu’il n’avait pas changé !



Comme les Renault plus haut de gamme, la Clio dispose maintenant des modes de conduite Multisense. Ils s’activent via l’écran central ou par une touche d’accès direct. Ça n’est pas le seul sujet sur lequel la Clio V a tout d’une grande : frein de parking électrique, stationnement semi-automatisé Easy Park Assist, caméras 360°, sièges et volant chauffants, éclairage d’ambiance…...







Les amateurs de technologie embarquée ont même de quoi être heureux : passage en feux de route automatique, freinage automatique d’urgence, assistant autoroute et trafic (autonomie de niveau 2) via le régulateur de vitesse adaptatif ACC, recharge du téléphone par induction, tarif des carburants sur le GPS et météo, Tomtom connecté, Coyote, et une appli Smartphone qui permet (entre autres) le verrouillage ou de déclencher le klaxon ou les phares !



En attendant de savoir s’il y aura un jour une nouvelle Renault Clio RS, nous sommes repartis charmés par cette essai de Clio TCe 130 RS-Line. Pour ses qualités routières, sa technologie embarquée et son look !



Texte & photos : Manu Bordonado

Renault Clio TCe 130 : Fiche technique Marque : Renault Modèle : Clio TCe 130 Années de production : 2019- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Essence Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Injection directe Suralimentation Turbocompresseur + intercooler Distribution Double arbre à cames en tête + VVT Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 72.2 x 81.2 mm Cylindrée 1332 cc Compression Puissance 130 ch à 5000 tr/min Couple 24.5 mkg à 1600 tr/min Transmission Boite de vitesses aucune Puissance fiscale 7 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx Suspension avant McPherson Suspension arrière Essieu semi-rigide Freins avant Disques ventilés (280mm) Freins arrière Disques (260mm) ABS Série Pneu avant 195/55 R16 Pneu arrière 195/55 R16 Dimensions Longueur 405 cm Largeur 180 cm Hauteur 140 cm Coffre 391 litres Poids 1290 kg Performances Poids/Puissance 9.92 Vitesse maxi (km/h) 204 0 à 100 km/h 9.0 0 à 160 km/h 23.3 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.7 1000 mètres DA 30.3 Consommations Sur route Sur autoroute En ville Conduite sportive 10.5 Consommation moyenne Réservoir 42 litres Autonomie autoroute km CO2 119 g/km

NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 23200 euro

