Essai Renault Clio dCi EDC Initiale Paris

Renault Clio dCi EDC Initiale Paris : Essai

Si vous n'arrivez pas à voir la vidéo sur l' application R-Sound System , vous pouvez la visualiser directement en cliquant ici

Si la Clio Baccara reste, 20 ans plus tard, un symbole de la petite voiture de luxe, les différentes générations de Clio Initiale qui ont suivi ont été beaucoup plus discrètes… Mais amateurs du concept, nous avons pris le volant de la dernière version en date.

Il y a 20 ans environ, un jugement a interdit à Renault d’utiliser le nom de Baccara. D’où l’apparition du nom « Initiale Paris » pour désigner les hauts de gamme de la marque… Le concept de la Super 5 puis de la Clio Baccara demeure. Et si peu de gens savent ce qu’est une Initiale, tout le monde se rappelle des Baccara !

Il n’y a pas moins d’équipements pour autant, bien au contraire: la Clio Initiale Paris concentre le meilleur de l’équipement qu’on peut trouver sur une Clio. Exit le bois verni des précédentes versions, passé de mode depuis quelques temps, mais on peut compter sur la traditionnelle et très belle sellerie cuir. Le tableau de bord est d’ailleurs lui aussi revêtu de cuir.

La pochette à vêtements que l’on trouvait sous la plage arrière des Baccara n’existe plus, c’est dommage. La Renault Clio Initiale Paris a en revanche gagné d’autres équipements: le plus évident est le R-Link, efficace système d’infodivertissement sous forme de tablette tactile permettant d’installer des applications comme Coyote par exemple. On trouve également un toit vitré.

La Renault Clio Initiale Paris se remarque uniquement pour pour qui aura un regard très affuté. Le traitement du bouclier avant est spécifique et s’apparente à celui des GT Line, et la face avant s’équipe de phares au Xénon. A noter que, tout comme sur la Skoda Rapid, ces phares Xénon se passent de lave-phares et de réglage automatique en hauteur. Les jantes clin d’oeil à la tour Eiffel sont identiques à celles de la nouvelle Renault Espace et les lettres C L I O à l’arrière sont discrètement remplacées par les lettres I N I T I A L E. Enfin, les rétroviseurs sont laqués noir.

Trois motorisations sont possibles pour la Clio Initiale. Enfin... Initiale Paris (important). Le TCe 90 déjà essayé dans nos colonnes, le TCe 120 EDC et le dCi 90, qui offre le choix entre la boite manuelle 5 ou la boite à double embrayage EDC 6 rapports. C’est cette dernière version que nous avons piquée chez Renault…

On le répète depuis longtemps, c’est un plaisir de conduire au quotidien un turbo-diesel équipé d’une boite automatique. Encore faut-il que l’ensemble soit à la hauteur… Et après avoir connu de très agréables Clio III motorisées par un excellent dCi 105, on continue à pester de ne trouver qu’un 90 chevaux sous le capot de la Clio IV, alors que n’importe quelle concurrente sait offrir 110 chevaux en haut de gamme, voir plus. A quand une version plus puissante ? Ça manque de punch, et c'est pire en mode Eco... A propos de mode Eco, on s’étonne de l’absence de système Stop Start.

La boite automatique à double embrayage EDC mérite par contre que l’on parle d’elle. En fait, il ne lui manque qu’une position sport. Pour tout le reste, elle fait partie des boites à citer en référence, et nous trouvons même qu’elle surpasse la DSG qui fait pourtant référence en la matière. Sa logique de fonctionnement est encore plus pertinente, notamment car elle offre plus de frein moteur. Ca tombe bien parce qu’il n’y a ni bouton ni palette au volant pour la commander. En tout cas, chapeau !

On pourrait vous parler du confort et de la tenue de route de notre Renault Clio Initiale, mais ça n’est pas prévu. Simplement car il suffit de relire notre essai de la Clio TCe 90 pour avoir une idée des prestations offertes par une Clio IV. Non, plus sérieusement, les Clio sont depuis longtemps des références en matière de compromis confort/tenue de route. Cette version Initiale ne fait bien sur pas exception à la règle. Ses grosses roues ne sont pas seulement esthétiques: elles remplissent très bien les ailes, elles apportent leur contribution à la tenue de route, et elles ne dégradent pas le confort.

Une voiture raffinée, c’est bien. La Renault Clio Initiale en est une, c’est clair. Or une voiture raffinée se doit d’être silencieuse, et notre Clio l’est vraiment: à part sous forte accélération où le 1.5dCi se fait entendre, on l’oublie le reste du temps. Bien entendu, la boite EDC y est pour quelque chose puisqu’elle sélectionne le régime le plus bas à chaque fois qu’elle le peut. N’empêche que le son d’un beau moteur, ça flatte son homme… et Renault y a pensé. Le R-Link permet d’installer un certain nombre d’applications, et parmi celles-ci il y a le R-Sound Effect, qui imite la sonorité d’autres autos.

Au programme de cette appli: Laguna Coupé, Reinastella (un ancien concept-car façon soucoupe volante), Clio V6, et une vieille Vivastella des années 30… On peut choisir le véhicule de son choix et ajuster le volume sonore. La petite vidéo en haut de cet essai vous aura permis de juger ce qu’il en est, mais voilà: nous avons roulé en permanence soit avec le son de la Vivastella (qui s’apparente un peu à un son de Porsche 911), soit avec le son de la Clio V6. Son à fond bien sur, et voiture à fond aussi puisque tout cela est un peu pousse au crime. Mais on adore, c’est vraiment bien fait…

Aux qualités intrinsèques de la Clio IV et notamment de la boite EDC, l’Initiale ajoute une certaine dose de raffinement. Certains auraient peut être aimé un peu plus d’ostentation mais ça n’est pas notre cas. Ce qui est sur en revanche, c’est qu’on n’aurait pas craché sur une vingtaine de chevaux en plus.

Texte et vidéos: Manu Bordonado

Photos: Manu Bordonado & constructeur