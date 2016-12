Essai Renault Clio TCe 90 Dynamique

En matière de stratégie il n’y a pas photo : la Clio est le modèle le plus important de Renault, devant la Mégane. Chaque lancement est un évènement pour la marque, et on n’aurait pas voulu rater l’occasion d’essayer cette TCe 90.

Premier élément qui frappe : le look. Quelle gueule ! Ça change du politiquement correct de la précédente version. Avec une belle robe rouge Flamme ou le jaune Eclair de notre exemplaire, on ne peut pas la louper ! Pour la première fois, cette Clio IV ne sera pas disponible en 3 portes mais elle masque ses poignées de portes arrière pour le faire oublier. Le break Estate est toujours disponible.

Le look de la partie arrière est très dynamique, avec des petits feux vifs et des ailes arrière au galbe élégant, tandis que l’avant est plus massif, notamment avec son long porte à faux et ses phares qui semblent avoir été piqués à un Espace. Reste que l’ensemble plait, et que les réactions au passage de la voiture n’ont pas manquées durant notre essai.

Sous le capot, une autre nouveauté. Ni 1.4 16v ni 1.2 TCe, mais un tout nouveau TCe 90. Il s’agit d’un 3 cylindres de 900 cm3. Renault n’avait plus fait un aussi petit moteur depuis l’arrêt de la Renault 4 ! Boosté par un petit turbo, il offre une puissance suffisante de 90 chevaux, mais un couple un peu léger de 13.7 mkg, heureusement disponible dès 2500 tr/min. Le Stop & Start est livré de série.

Déception quand on découvre qu’il s’accouple à une boite 5 rapports. Face à un moteur aussi moderne, on s’attendait à une boite 6 ! A l’usage cependant, on se raisonne un petit peu. D’une part, une boite 6 produit beaucoup plus de frottements qu’une boite 5. Et d’autre part… Le TCe 90 a déjà bien du mal à entrainer la Clio en raison de rapports de boite très longs. Et dire qu’il y a une version « 99g » qui a des rapports encore plus longs…

Sur les premiers rapports, on profite en usage courant du couple du TCe aux alentours des 2000 tr/min. Mais si vous souhaitez rouler vite, deux choses : d’une part, retirer le mode Eco qui bride la pédale d’accélérateur, et d’autre part ne pas hésiter à tirer les rapports jusqu’à 5000 tr/min. Il n’y a rien à attendre au-delà, mais entretemps vous aurez profité d’une sonorité éminemment sympathique !

Sur les derniers rapports il ne faudra rien attendre de la Clio TCe 90 car ils sont désespérément longs. Ainsi sur autoroute, il nous est arrivé en montée de carrément passer en 3ème pour garder un minimum de rythme ! Si vous faites de la route et que vous voulez garder une réserve de puissance, choisissez un dCi ou le TCe supérieur… quand il sera commercialisé. Car pour l’instant le TCe 90 est le plus puissant…

La Renault Clio est depuis toujours une référence du genre en terme de confort. La bonne nouvelle est que cette version ne fait pas exception à la règle. Montée sur une suspension relativement souple, elle gomme très bien les irrégularités de la chaussée, ce qui ne l’empêche pas de très bien tenir la route car l’amortissement freine bien les mouvements de caisse. En clair, on pourrait craindre en conduite usuelle une suspension trop souple en conduite rapide mais il n’en est rien.

Même si on ne le crie plus sur les toits, les Renault restent des voitures à vivre. On retrouvait sur notre exemplaire, de finition intermédiaire : le démarrage mains libres, les phares et les essuie-glaces automatiques, le régulateur-limiteur de vitesse et… Un système multimédia de qualité correcte intégrant le GPS, ce qui est unique à ce niveau de finition ! Du coup, et même si ce n’est pas grave, on s’étonne de ne pas retrouver la clim’ automatique. Plus étonnant, et surtout plus dérangeant en fait, il n’y a aucun lecteur CD à bord ! Il faudra se contenter de l’USB et du Bluetooth audio. Pas gênant pour nous, mais quid d’une personne moins à la pointe des technologies comme une personne d’un certain âge par exemple ?

Ne reste plus qu’à parler du prix. Nous nous attendions à un montant raisonnable pour une motorisation TCe de 90 chevaux et la finition intermédiaire. Mauvaise réponse ! En fait, la Clio fait payer un peu cher son look, et la présence du GPS parait tout d’un coup beaucoup plus normale et n’a plus du tout l’air d’être un cadeau…

Avec une gueule comme ça et les qualités propres à la marque (confort-tenue de route, aspects pratiques), nul doute que cette Clio fera un carton. Même si le TCe 90 est plus timide sur route qu’en tarif !

Texte: Manu Bordonado

Photos: Régis Laporte

Vidéo: Renaud Lacroix, Manu Bordonado et Régis Laporte

