Essai Renault 5 Turbo

A la fin des années 1970, les rallyes sont une formidable formule de promotion pour les marques, et celles-ci sont de plus en plus nombreuses à s'y engager. Lancia y triomphe avec sa Stratos, Fiat également avec sa 131, et Alpine y a montré son savoir-faire en de maintes occasions. Sauf que cette dernière est contrôlée par Renault et que son objectif est désormais d'entrer en concurrence avec Porsche. En rallye, on engagera désormais... une Renault 5.

La Renault 5 précitée verra son étude confiée au Centre de Recherche d'Alpine, le Berex. La base sera celle de la Renault 5 Alpine mais profondément revue. Pour commencer, le moteur de 1397 cm3 et 93 chevaux reçoit une injection et un turbocompresseur bien dimensionné. La puissance passe ainsi à 160 chevaux et le couple se voit pratiquement doublé ! Pour passer tout cela au sol, le moteur change de côté et se retrouve disposé en longueur derrière les sièges, la voitures devenant une deux places. La transmission se fait par l'intermédiaire des roues arrière, tout bénéfice pour le comportement. Les radiateurs se retrouvent logés dans les ailes arrières élargies en conséquence. Le train avant est élargi également et on retrouve sous le capot avant un petit coffre contenant la roue de secours, tout ceci étant conçu pour amortir un choc avant puisque le moteur n'est plus là pour assurer cette fonction.

La carrosserie est inspirée de celle de la Renault 5 mais elle est élargie, un peu allongée également, abaissée, et surtout elle est en matériaux composites afin de gagner du poids. Le tableau de bord est aussi spécifique à la voiture mais il est difficile de savoir pourquoi. Ce qui est sur en revanche est qu'il est inoubliable. Nous n'aimons personnellement pas, mais il a ses adeptes.

Pas besoin de faire un dessin: avec 160 chevaux aux roues arrière pour seulement 970 kg à entraîner, la conduite de la voiture est tout ce qu'il y a de vif, sachant que l'empattement n'est pas bien grand non plus. Et les performances vont avec: moins de 7" sur le 0 à 100 km/h et moins de 28" sur le kilomètre départ arrêté, pas mal en 1980 non ?

Pour le millésime 1983 apparait la Turbo 2. Elle tient compte des petits regrets de la clientèle. Tout d'abord, la carrosserie redevient métallique. Dommage pour le poids, tant mieux pour le budget. Ensuite le tableau de bord est récupéré des Renault 5 Alpine Turbo standard (à nos yeux, c'est une délivrance). Puis elle est disponible en d'autres couleurs que le rouge et le bleu de la Turbo: blanc et gris sont aussi au programme. Enfin, l'inscription Turbo 2 sur les flancs permet de les identifier. Ces versions, plus vendues et plus faciles à trouver, sont à préférer, pour leur entretien plus aisé (carrosserie) et pour leur habitacle sans comparaison. Mais elles sont moins performantes, moins authentiques et moins rares...