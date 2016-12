Essai Renault Clio 2 1.4 16v - 1.6 16v

Il y a quelques années, les Renault avaient quelques défauts. Parmi ceux-ci, les moteurs, ce qui contrastait encore plus sur des voitures qui tenaient bien la route. Fort de ses succès en Formule 1, le constructeur a décidé de désormais mettre le paquet sur les motorisations.

Cela a donné un feu d'artifice sur la Clio II, qui en quelques mois a vu sous son capot arriver un 1.6 16v de 110 chevaux, un 1.4 16v de 98 chevaux, un 2.0 16v de 172 chevaux, un 1.9dTi de 80 chevaux, puis ensuite un 1.2 16v de 75 chevaux et le 1.5 dCi de 65 chevaux.

Depuis sa sortie en mai 1990, la Clio est en tête des ventes en France, et ce n'est pas la seconde génération de la petite Renault qui a diminué son succès. L'essentiel des ventes était constitué bien sur de 1.2 et de 1.2 16v. Pourtant, la Clio doit être présente à tous les étages, d'où les deux modèles qui nous occupent ici. Le 1.4 16v existe depuis le début 2000. Le 1.6 8 soupapes de 90 chevaux, qui n'était plus utilisé que pour la Clio et qui ne passait pas les normes antipollution a été remplacé par ce moteur découvert sur la Mégane. L'excellent 1.6 16v (dont dérive le 1.4 16v) était déjà connu des Mégane, Scénic et Laguna. Il est disponible en Privilège et Dynamique.

Côté conduite, pas de surprise. La Clio II est une voiture particulièrement agréable à vivre et à conduire, confortable, sûre, sans surprise, qualités qui se trouvent renforcées sur ces versions dynamiques par l'agrément de leurs moteurs. Le 1.4 16v montre clairement qu'il développe 98 chevaux, tout en étant moins pointu que celui de la Skoda Fabia 1.4 16v 100ch. Le 1.6 16v développe 12 chevaux de plus, procure encore plus de plaisir de conduite, mais n'enterre pas non plus le 1.4 16v car elle est plus lourde. Et oui, la Clio 1.6 16v n'est pas une sportive mais une petite dynamique (d'où le nom sans doute, l'ancienne finition Sport était mal nommée), ce qui signifie qu'elle a aussi un certain confort à assurer, ce qui se traduit par un poids plus conséquent que la 1.4 dont le moteur est bien évidemment aussi plus léger.

Ces deux Clio ne sont pas les modèles les plus vendus, mais elles ont leur place dans la gamme. Remplaçant les anciennes Clio 1.8 et RSi, elles sont là pour ne pas laisser la place libre à des voitures comme les Citroën Saxo VTS ou les Peugeot 206 XS. Confortables, sûres (4 airbags, ABS, ESP...), performantes, proposées à des prix concurrentiels, elles sont à recommander au plus grand nombre...