Essai Renault 19 TXI - Baccara - RSi

1988 et Renault présente la 19, le premier modèle sérieux pour entrer en concurrence avec la Golf. 1992 et Volkswagen en lance la troisième génération. Pour la contrer, Renault refond sa gamme 19 en se calquant plus ou moins sur l'allemande. C'est ainsi que la dynamique TXI prend quelques centimètres cubes (73 exactement) qui lui permettent de passer de 107 à 113 chevaux et surtout de 15.4 à 16.7 mkg, soit autant que la 16s.

Cette 1.8i, en concurrence avec la Golf GTI en particulier, devint pour l'occasion disponible en deux finitions. RT d'une part, reprenant l'équipement de la TXI, à savoir vitres électriques, fermeture centralisée des portes, rétros électriques et antibrouillards. Les jantes alu deviennent une option, alors que l'aileron disparait. La deuxième finition disponible n'est autre que la Baccara, signature très diffusée sous forme de Clio. Elle ajoute à la RT la climatisation, le volant cuir sport (celui de la Renault 19 16v), les sièges cuir, le pommeau bois, les jantes alu nid d'abeille typiques, la pochette à vêtements sous la plage arrière, l'autoradio avec commande au volant, l'ordinateur de bord et (pour les yeux affutés) des phares double optique à surface complexe, comme sur la 16s. Reste des options malgré tout. Personne ne comprendra pourquoi l'ABS en est une. Le toit ouvrant est aussi en sus, tandis que l'airbag conducteur deviendra disponible un peu plus tard.

En fin de carrière, la gamme 19 fut un peu remaniée. Si la Baccara ne fut pas remise en question, la RT devint Alizé, c'est à dire qu'elle reçut un volant trois branches plus sympa, la climatisation et l'autoradio avec commande au volant. Le Cabriolet devint alors disponible avec cette motorisation également, sous la dénomination RSi.

La Renault 19 Baccara de l'essai est un modèle 1994 et affiche un kilométrage avoisinant les 100 000 kilomètres.Un aileron quoique discret est malheureusement présent, tandis qu'une alarme couplée au plip d'origine complète le tout. Le bruit du moteur est typique d'un Renault, mais on sent qu'on a affaire à un moulin qui a du coffre. Il rappelle un peu les sons d'une 21 TXI ou d'une Safrane 2.2Si. Il est discret dans la première partie du compte-tours alors qu'il émet une sonorité plus rageuse quand on le pousse dans ses retranchements. Attention, il n'a en revanche pas du tout le caractère d'une Civic VTi, au contraire.

Ce moteur, c'est un peu comme un diesel. Il est si souple et si onctueux qu'il repart dès 900 tr/min. En ville, on se surprend à évoluer sur le quatrième rapport à 1200 tr/min ! Sur la route, elle est dans son élément avec des reprises de 80 à 120 km/h en 5ème plus que convainquantes. Sur l'autoroute, le moteur semble un peu bruyant. En fait, à l'inverse des voitures actuelles, il n'est pas étouffé par une boite longue. Du reste, la vitesse maximale de 186 km/h est atteinte très facilement.

Prédisposée aux longs trajets, son confort est au-dessus de tout soupçon. La tenue de route de la Renault 19 est connue comme sans défaut, et comme ce modèle récupère le train arrière de la 16s... Enfin, sa consommation est raisonnable si on tire parti de sa souplesse et son réservoir conséquent de 55 litres permet des étapes de plus de 500 km. Parfait...