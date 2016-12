Essai Renault Scenic dT - dTi - dCi - RX4

Nous ne sommes pas passionnés par les familiales diesel, mais aujourd'hui, nous ferons une exception pour cette voiture qui est bien plus que cela. Si l'idée de produire un monospace sur base d'une voiture de taille moyenne n'est venue à l'idée de personne pendant longtemps, aujourd'hui plus personne ne veut être absent de ce marché que Renault a inventé en 1996.

Le Scénic est donc comme son nom ne l'indique plus une Mégane. Celle-ci a vu son habitacle rehaussé, par l'ajout d'un double plancher. C'est lui qui crée le plus du Scénic: protégeant les occupants en cas de choc latéral, il multiplie les espaces de rangements: dans le plancher et sous les sièges, on en trouve partout. La tablette du coffre peut également se placer à différentes hauteurs. La voiture que les enfants apprécient (nombreux rangements, tablettes aux dos des sièges, frigo, position élevée leur permettant de voir à l'extérieur) est une vraie voiture à vivre.

La tenue de route est celle de la Mégane, c'est à dire saine et sans surprise mais il faut bien sur ici tenir compte de la hauteur plus élevée de la Scénic. Le moteur, lui, est apparu fin 1988 sur la Renault 19. Depuis, il a reçu turbo, intercooler et est passé au common rail en 1999. Développant 105 chevaux, il permet au petit monospace de se déplacer avec aisance dans la circulation et sur l'autoroute avec armes et bagages.

Pour les baroudeurs citadins et les gens à la mode, une version tout-chemin RX4 existe, avec un look sympa mais des performances très moyennes: à acheter en connaissance de cause: on a les avantages des 4x4 mais aussi les inconvénients... Pour les budgets moindres, Le Scénic existe avec le 1.9dTi de 80 chevaux des Clio et Kangoo.