Essai Renault Safrane Biturbo

Renault Safrane Biturbo : Essai

La Renault Safrane lancée en 1992 avait pour ambition de se hisser au niveau des plus grandes de sa catégorie: Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes Classe E. Pour ce faire, la confortable mais trop peu performante Safrane V6i ne suffisait pas. Il fallait à la fois une finition des plus luxueuse et des performances alléchantes pour espérer s'imposer dans la catégorie.

Ainsi la finition Baccara fut confiée aux bons soins de Irmscher qui avait pour habitude de s'occuper d'Opel. Le cuir était monté en série bien entendu, l'ABS, la peinture métallisée, la climatisation et les 4 vitres électriques de la version inférieure RXE étaient toujours là. Le téléphone GSM avec commande au volant et système main libre était livré en série, tout comme les lave-phares, la housse à vêtements sous la plage arrière, les sièges Ergomatic, etc...

Pour le moteur on s'est adressé à Hartge, un préparateur spécialisé dans les BMW. Renault avait étudiée plusieurs hypothèses pour réaliser cette voiture dont une hypothèse "interne" Berex et une hypothèse Hartge. Hartge était un peu moins cher et a remporté l'affaire. Plus tard, on apprendra que le budget a été largement explosé, et qu'ils n'avaient ni le matériel ni les compétences pour faire la mise au point du moteur en respectant les normes de pollution. Résultat, Hartge a sous-traité la mise au point au... Berex !!!

On installa 2 petits turbocompresseurs sur le V6 de l'Alpine A610, et le tour fut joué. La puissance développée dépassait les 280 ch, mais il n'existait pas de boîte de vitesse assez puissante pour encaisser le couple de l'engin: la voiture aura une boîte de Safrane V6i Quadra renforcée, et le moteur développera 268 ch, ce qui n'est quand même pas mal ! La transmission était identique à celle de la Safrane V6i Quadra, c'est à dire à 4 roues motrices en permanence, avec possibilité de verrouiller le différentiel arrière en première vitesse et en marche arrière. Les roues avaient une dimension respectable, 225/45 ZR17, en Pirelli PZero.

Si la voiture était en effet très performante et si elle tenait la route à la perfection, son look était moins discret que ses concurrentes. Pour le prix (plus de 400 000 F), les clients préféraient s'offrir un écusson plus valorisant. L'absence de boîte automatique fut aussi une erreur fatale à la voiture, d'autant plus que la boîte manuelle des Safrane est réputée mais... pas dans le bon sens du terme. Enfin la présence des 4 roues motrices rendait le coffre ridiculement petit.



Cette voiture était en fait destinée aux irréductibles qui ne veulent rouler qu'en voiture française: à ce prix, on n'en trouve plus beaucoup... La production de la gamme Safrane a été stoppée en septembre 2000, mais sachez qu'aujourd'hui on trouve des Biturbo à moins de 12 000 euro...