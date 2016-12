Essai Renault Sport Mégane

Librairie Renault

Renault Sport Mégane : Essai



C'est par l'intermédiaire de Renault Sport qu'il existe au catalogue une version turbulente de la Mégane II. Cette version a troublé la tranquillité qui régnait dans la gamme. Pour cela, la compacte française s'est vu greffer sous son capot un 4 cylindres 2 litres turbocompressé fort de 225 ch, à la disposition des seules roues avant.

Quatre ans après sa sortie (octobre 2002), la Mégane nouvelle génération, dite version II, a su s'imposer auprès de la clientèle française, malgré une esthétique sujette à discutions. Cette version Renault Sport conserve bien évidemment la ligne des modèles plus sages, tout en se voyant attribuer des éléments sportifs du plus bel effet. La jupe avant adopte une entrée d'air proéminente assurant à la fois le style agressif de la face avant et un refroidissement optimal de la mécanique. Les jantes en 18" laissent entrevoir un système de freinage revu à la hausse. Les étriers flottants ont laissé place à des étriers fixes Brembo. Les disques atteignent désormais les diamètres plus que respectables de 312 mm à l'avant et 300 mm à l'arrière. La jupe arrière vient couronner le tout, avec deux sorties d'échappement centrales ne laissant aucun doute quant à son appartenance au département sportif de la marque.

L'intérieur a, lui aussi, subit un traitement tout particulier. Les sièges "Cuir Carbone" griffés Renault Sport proposent de nombreux réglages (hauteur, lombaire, appui tête en virgule...) et nous permettent de trouver sans difficulté une position de conduite parfaite, tout en offrant un maintien latéral exemplaire. Le volant 3 branches ainsi que le pommeau de levier de vitesses sont recouverts de cuir. Le pédalier et le repose pied en alu brossé sont parfaitement positionnés et permettent aux conducteurs les plus aguerris de pratiquer le talon-pointe. Seule la console centrale vient entacher le tableau jusque là idyllique, celle-ci étant identique à n'importe quelle autre Mégane (on aurait aimé un plaquage imitation alu). Seule une option "surpiquage" orange du cuir pourra en partie vous consoler !

Une fois la mise en route effectuée à l'aide de la carte qui tient lieu de clef, le 4 cylindres s'avère peu audible dans l'habitacle. Dès les premiers tours de roues, nous sommes surpris par le confort de roulement régnant à bord. Confort, qui au premier abord, nous a fait craindre un manque de rigueur de son châssis… Mais une fois la mécanique montée en température, il est temps de lâcher la cavalerie et de juger de ses qualités dynamiques. Dès les premières accélérations, le moteur nous donne une impression de souplesse puisque celui-ci est toujours disponible, sans jamais devenir brutal. Il se "réveille" particulièrement après 3000 tr/min, où il nous offre alors une poussée franche mais presque trop linéaire jusqu'à 6000 tr/min. Cette souplesse s'explique par une disponibilité de 90% du couple entre 2000 et 6000 tr/min. A l'approche de la zone rouge le moteur ne s'essouffle pas, contrairement aux moteurs suralimentés d'antan. Ce caractère est dû à un turbo à double entrée "twin scroll" favorisant les remplissages à haut régime tout en raccourcissant le temps de réponse. L'époque de la Renault 21 Turbo est donc bel et bien révolue mais l'efficacité n'en demeure pas moins au rendez-vous : le 0 à 100 km/h abattu en seulement 6.6", le 1000m départ arrêté en 27.0", tandis que cette Mégane RS atteint 234 km/h en pointe. A pleine charge, la sonorité du moteur - mais aussi de la double sortie d'échappement - devient très agréable… aux places arrières. Les places à l'avant en sont malheureusement dispensées, peut être pour ne pas tenter son conducteur d'épuiser trop rapidement son « capital points » !

L'étagement de la boîte nous a paru en adéquation avec l'esprit sportif du véhicule, et seuls une commande de boîte un peu lente et un crabot de seconde accrocheur viennent ternir cette belle prestation. De plus, la disponibilité du moteur permet de conserver le bon régime, éliminant ainsi le problème que l'on pouvait rencontrer sur les anciens moteurs turbocompressés de la marque. Un rapide parcours autoroutier nous aura permis d'apprécier la sixième surmultiplié permettant une réduction du bruit moteur mais aussi des consommations (3500 tr/min à 150 km/h). Cependant, les bruits aérodynamiques deviennent rapidement trop présents si le rythme s'accélère encore.

La direction se durcit avec l'allure et nous distille une tenue de cap sans faille. Les premiers ronds-points arrivent très rapidement sur nous et vont nous permettre enfin de juger de la capacité du train avant à transmettre la puissance au sol. Malgré un sol rendu gras par le crachin caractéristique de la région où se déroule notre essai, le train avant n'est pas trop à la peine et l'ESP ne se déclenche que de manière limitée. Il faut dire que la monte pneumatique généreuse de la Mégane RS (225/40 YR18 en gomme tendre) y est pour beaucoup. En effet, ces pneus, de marque Continental, nous ont impressionné par le grip qu'ils procurent au véhicule, tout aussi bien dans les phases d'accélération (en sortie de virage) que lors de forts appuis en courbe, où la Mégane Renault Sport semble littéralement collée au bitume. Durant notre essai, il nous a été impossible de la mettre en défaut. Celle-ci virant à plat, et permettant des vitesses de passage en courbe très éloignées des limitations en vigueur.

Le freinage quant à lui, suit la cadence imposée par le conducteur avec une aisance à toute épreuve, l'attaque de la pédale mettant dès le départ l'accent sur la puissance de freinage disponible. La Mégane se montre bluffante, voir brutale lors des premiers freinages, un certain temps d'adaptation étant nécessaire. Une fois le mode d'emploi assimilé, il nous est possible de l'exploiter au mieux, celui-ci ne présentant aucun signe de faiblesse et permettant des freinages puissants et endurants. Le travail effectué par Brembo est donc sans reproche…

La Mégane Renault Sport offre un look séduisant, ainsi que de très bonnes prestations, le tout pour un tarif correct. Capable tour à tour de se montrer familiale facile à vivre ou véritable sportive, elle remplit parfaitement son cahier des charges. Pour notre part, nous aurions aimé un moteur offrant un peu plus de sensations. Comme une Renault 21 Turbo, quoi !

Olivier HUGUES

