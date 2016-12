Accueil Autoweb > Essais routiers > Renault > Essai Renault Frégate

Renault Frégate : Essai

Au sortir de la guerre, la Régie Nationale des Usines Renault lance l'économique 4cv. Mais bien vite la nouvelle entité passée sous le giron de l'Etat pense à produire une berline familiale capable de damer le pion à l'inébranlable Citroën Traction. La Renault Frégate est présentée pour la première fois au salon de Paris de 1950 mais ne devient disponible que fin 1951. Après avoir hésité à produire une berline « tout à l'arrière », le constructeur nationalisé nous présente une très classique berline à moteur avant et transmission aux roues arrières. Comme toutes les berlines de l'époque, elle propose d'emmener 6 personnes via deux banquettes 3 places. L e levier de vitesses se retrouve placé au volant tandis que le frein à main migre sous le tableau de bord. Sa ligne, aussi moderne qu'élégante, sera sa meilleure carte de visite tout au long de sa carrière. De plus son plancher plat et son grand coffre au seuil d'ouverture très bas la prédispose à une utilisation familiale. Le moteur a été développé spécialement pour la Frégate, mais les ingénieurs ont sans doute manqué de temps et/ou d'argent pour le développer dans les meilleures conditions. Ce 2 litres ne développe que 58 chevaux, trop peu pour animer efficacement la grande berline de Renault. D'autant plus que le confort et la tenue de route sont excellents grâce à la présence de 4 roues indépendantes. La boite de vitesses n'est pas non plus s a meilleure alliée. Elle compte certes 4 rapports, mais les deux premiers ne sont pas synchronisés, tandis que la 4°, surmultipliée, étouffe encore un peu plus le moteur. Tout ceci vaudra à la Renault Frégate une réputation de voiture quelque peu sous-motorisée. La sortie de la Peugeot 403 au salon de Paris de 1955 n'arrange rien : aussi puissante que la Frégate, elle est sensiblement plus légère. Lors du même salon, la Citroën DS apparaît aussi et donne également un coup de vieux à la Renault. Le 2 litres gagne alors 7 chevaux mais cela ne suffit plus. Renault présente donc l'année suivant le moteur Etendard. Ce 2.1 litres de 77 chevaux offre cette fois à la Renault Frégate les performances qu'elle mérite, surtout qu'en 1957 apparaît une nouvelle boite de vitesses entièrement synchronisée et au 4° rapport en prise directe. Une version à boite automatique Transfluide fait également son apparition avec un moteur poussé à 80 chevaux, mais celle-ci traîne derrière elle une réputation de voiture poussive (voir encadré). La présentation est en rapport. Si la Renault Frégate a toujours été élégante, sa ligne a été soigneusement retouchée au cours de sa carrière, et de surcroît avec goût. Sa calandre à barrettes a été remplacée par une variante ovale grillagée, des éléments chromés sont arrivés toujours plus nombreux, tandis que les dernières versions se caractérisent par ses feux arrière façon ailerons. Contrairement à ce qui se passe alors chez d'autres constructeurs, la régie Renault a prévu peu de carrosseries pour la Frégate. Outre la berline 6 places il existe un élégant break baptisé Domaine. Mais alors que les breaks sont souvent des versions dépouillées de la berline, la Domaine reste élégante et bien équipée. A partir de 1959 il en existe même une version très haut de gamme : la Manoir. Malheureusement le mal est fait. La Frégate n'arrive pas à se débarrasser de sa réputation de voiture sous-motorisée, et la concurrence propose maintenant des véhicules plus modernes : la Citroën DS en est un exemple bien sur, mais la sortie imminente de la Peugeot 404 n'arrange rien. La production de la Renault Frégate est donc interrompue courant 1960. Il se passera alors 5 longues années durant lesquels le constructeur prépare un retour fracassant sur ce segment avec sa révolutionnaire Renault 16. Aujourd'hui, trouver une Renault Frégate n'est pas difficile, car plus de 180 000 exemplaires avaient été construits à l'époque. Un bel exemplaire se négocie rarement au-dessus des 6000 euro. Certaines pièces se trouvent encore chez Renault. Pour les autres, le Frégate Club de France fabrique un certain nombre de pièces. Le moteur est relativement solide, mais son pignon de distribution s'use et il convient de le remplacer par un autre fabriqué avec un métal plus résistant. Les culasses se trouvent difficilement, surtout sur les versions Transfluide. Il est alors possible d'adapter une culasse prélevée sur un utilitaire. La boite de vitesses est solide mais sa commande l'est moins. Attention en revanche à la rouille : la voiture n'en est absolument pas protégée, il n'existe pas de refabrication pour les pièces de carrosserie et leurs accessoires… Une Renault Frégate est une bonne idée d'achat dans le cadre d'une voiture de collection. Facile et pratique à vivre, elle saura vous faire profiter de son confort tandis que sa tenue de route saine en fait une routière agréable, si vous savez choisir le bon exemplaire.

La boite Transfluide La Renault Frégate Transfluide propose une originalité : sa transmission automatique, un ancêtre de notre boite automatique moderne. Elle se passe de pédale d'embrayage puisqu'elle dispose d'un convertisseur de couple, et peut compter sur 3 rapports. Elle se commande par un sélecteur au volant. En revanche, il n'est pas prévu à l'origine de passer d'un rapport à l'autre en roulant. De gauche à droite, il existe 6 positions préfigurant ce que l'on connaît aujourd'hui. P (Parking, la transmission est verrouillée), R (Recul), E (Exceptionnel, en fait le 1° rapport), N (Neutre), Montagne (le 2° rapport) et VR (Ville-Route, le 3° rapport). Le constructeur prévoir que l'on démarre sur le rapport voulu, le convertisseur de couple se chargeant du reste. Mais cela donne sur la position VR qui est la plus utilisée un véhicule assez mou. Heureusement, il a été prévu la possibilité de passer directement des positions VR à M et inversement, un embrayage électromagnétique. Au volant, pour obtenir un minimum de vivacité de la part de la voiture, il ne faut pas hésiter à recourir à la position M, la position E n'étant pas prévu pour cette usage, et étant à réserver à un usage… Exceptionnel : remorquage , forte montée, etc.

