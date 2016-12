Essai Renault Sport Mégane F1 Team R26

Librairie Renault

Renault Sport Mégane F1 Team R26 : Essai



Renault Sport est une véritable marque de fabrique en compétition depuis plus de 30 ans. Mais en voiture de série, ça ne fait qu'un peu de 10 ans que sévissent des sorciers basés à Dieppe et envoûtés par des démons nommés Alpine. Voici aujourd'hui la version la plus aboutie produite là-bas.

Esthétiquement, on ne présente bien évidemment plus la Mégane. Mais la notre est absolument superbe : avec ses 3 portes et sa peinture Blanc Glacier, elle pourrait presque passer pour un véhicule de société aux yeux du non initié. Mais les amateurs ne s'y tromperont pas. Jantes 18 pouces de couleur anthracite laissant apparaître le système de freinage Brembo à étriers rouges, rétroviseurs noirs laqués et décoration « damier » sur les boucliers, les portes et le toit.

Nous sommes inévitablement attirés par la bête. La porte s'ouvre sur une superbe paire de baquets Recaro. C'est la fête ! Le volant à jante épaisse est bien entendu revêtu de cuir tendu que le pédalier se pare d'aluminium. Comme les seuils de porte… Difficile de faire plus accueillant ! La Mégane Renault Sport F1 Team R26, qui rend hommage à la formule 1 championne du monde, ajoute à tout ceci une plaque numérotée placée à proximité de la poignée de frein à main.

On notera l'absence de climatisation bizone et on s'étonnera du mouvement de l'écran du GPS, lent et incertain. On jurerait qu'il va tomber en panne ! Ce GPS commence du reste à vieillir au niveau de son interface et ses fonctions sont limitées. Les différentes Mégane Renault Sport se distinguent par les gros chiffres des compteurs. En raison de la présence des sièges Recaro, il n'y a plus de poches aumônières derrière les dossiers. Le reste de l'habitacle est similaire aux autres Mégane et offre une finition correcte. L'habitabilité est bonne, même à l'arrière. On y regrettera simplement que les vitres y soient fixes.

Sous le capot, on retrouve bien entendu le moteur F4Rt qui motorise déjà les autres Mégane Renault Sport. Mais la F1 Team R26, lancée pour fêter le second titre de champion du monde de formule 1, reçoit une cartographie modifiée et un échappement retouché. On peut du coup compter sur quelques 230 chevaux et sur un couple de 31.6 mkg disponibles à seulement 3000 tr/min.

Pour exploiter ceci, la F1 Team R26 met les petits plats dans les grands. Le châssis Cup optionnel sur les autres RS est ici livré en série, le différentiel avant reçoit un autobloquant fabriqué par GKN Driveline, et l'ESP est réglé de manière plus permissive : il ne réagit pas tant que l'angle de survirage ne dépasse pas 6°. Croyez-nous, ça suffit déjà largement pour s'amuser ! Il est de toute façon 100% déconnectable à la demande. Enfin… cette Mégane est équipée d'un dispositif d'optimisation des départs arrêtés baptisé "Power Start". Le dossier de presse déclare que la Mégane F1 Team R26 n'a jamais été aussi près d'une voiture de compétition . C'est tellement vrai !

Une pression sur la touche Start/Stop au bas de la console, et le moteur se lance. La sonorité mate est très flatteuse, il n'y a pas tromperie sur la marchandise ! En conduite usuelle, la Mégane F1 Team R26 est vraiment très agréable. La direction est douce, le moteur est plein à très bas régime, et madame pourra conduire l'auto tous les jours pour aller d'un point A à un point B sans avoir à en supporter la moindre contrepartie. Dans ces conditions, le châssis Cup se montre ferme mais jamais inconfortable. La polyvalence n'est pas un vain mot pour cette Mégane pas comme les autres.

Mais quand on décide d'allumer, la Mégane Renault Sport F1 Team R26 n'est pas en reste. C'est simple, il s'agit de la Renault la plus performante jamais commercialisée, loin devant les Renault 21 Turbo et autres Safrane Biturbo… Passons sur les 235 km/h chrono que nous avons pu vérifier sur autoroute allemande, pour nous concentrer sur les accélérations : avec un 0 à 100 abattu en 6.7 secondes, un 400m parcouru en 14.9'' et un 1000m en 26.8'', la R26 n'amuse pas la galerie !

Pour pousser aux limites un tel châssis et un tel moteur, les routes ouvertes ne suffisent plus et il nous a fallu trouver un lieu adapté à l'occasion. Notre choix s'est porté sur la boucle nord du Nürburgring. Vous savez, ce tracé si long et si piégeux… Et c'est là que la Mégane R26 a pu faire l'étalage de ses qualités : le châssis Cup est vif, incisif, le train arrière aide à tourner juste ce qu'il faut, et la voiture rattrape toutes les erreurs du pilote. Du très grand art, d'autant que le moteur est plus qu'à la hauteur : il pousse à tous les régimes, même lorsqu'on reprend trop bas en sortie de courbe. Il n'y a rien à jeter ! L'ESP ne s'est jamais déclenché durant ce séjour musclé. Nous sommes en présence de la référence du genre. Enfin, et pour finir : les freins. Nos Brembo rouges sont parfaitement à la hauteur, en puissance et surtout en endurance.

Dans ces conditions extrêmes, le conducteur et ses passagers se sentent parfaitement bien. Les occupants avant sont particulièrement bien installés dans les splendides sièges Recaro et profitent de la sonorité du moteur. Car le nouvel échappement ne fait pas qu'apporter une poignée de puissance et de couple en plus : il le fait avec panache et avec une splendide sonorité. Celle-ci adopte du reste une tonalité différente et encore plus rageuse lorsque la voiture est mise à contribution pendant un certain temps, comme c'est par exemple le cas sur circuit. C'est d'autant plus vrai aux places arrière, où le son est plus magique encore. Ca y est, on est définitivement tombé sous le charme…

La Mégane Renault Sport F1 Team R26, c'est définitivement la référence du genre. Elle mérite un 20/20 en utilisation sportive, tout en étant d'une étonnante polyvalence en utilisation « familiale ». Et on vous a gardé le meilleur pour la fin : au terme de cet essai mené tambour battant, la consommation a été très raisonnable.

Réagissez à cet essai sur le forum