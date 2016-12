Essai Renault Clio Campus.com 1.5dCi 85

Librairie Renault

Renault Clio Campus.com 1.5dCi 85 : Essai

Dans la gamme Renault, certains modèles font de la résistance, et c'est le cas de notre monture du jour. Retour au volant de la Clio II plus de 10 ans après son lancement, dans sa variante 1.5dCi 85 baptisée... Campus.com !

La Clio II est apparue en 1998 et a été restylée une première fois en 2001. C'est à cette époque qu'est apparu le moteur 1.5dCi, qui par ses qualités a très vite fait oublier les 1.9D et 1.9dTi qu'il remplaçait. Il reste encore disponible dans la Clio II rebaptisée entretemps Clio Campus, en deux variantes de 65 et 85 chevaux : c'est cette dernière qui nous occupe aujourd'hui. Outre cette puissance de 85 chevaux, elle offre un couple de 20.4 mkg. En réalité, ce couple n’a pas été fixé par le moteur mais par sa boite 5 rapports, incapable de faire transiter plus… C’est tout de même le couple offert par l’ancienne dCi 100, mais obtenu ici à un régime plus bas. Du tout bon !

La boite 5 rapports seconde parfaitement le moteur K9K. La commande est plus douce que rapide, mais cela se prête très bien à la Clio Campus, qui n'est pas là pour faire péter un chrono. Cela dit, mine de rien, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et la Renault Clio Campus 1.5dCi 85 n'amuse pas la galerie. La vitesse de pointe d’environ 170 km/h est juste suffisante face à la concurrence mais les accélérations sont assez bonnes. Le ressenti à bord est bon également : la voiture est vigoureuse et agréable à mener, notamment en reprise où elle profite de son couple.

Dès sa sortie en 1998, la tenue de route de cette Clio était citée en référence. Et force est de reconnaitre qu'elle a de très beaux restes. Entendez par là qu'elle tient mieux la route qu'un certain nombre de voitures plus récentes. Mieux : elle le fait en offrant à ses occupants un confort de suspension là aussi à citer parmi les bonnes élèves. Et comme en prime elle est correctement insonorisée...

La Renault Super 5 avait elle aussi survécu quelques années à la première génération de Clio, dans sa variante la plus... rustique.Mais si notre Clio Campus reste en production face à la Clio III, ce n'est pas forcément dans des variantes dépouillées. Jugez plutôt: notre finition Campus.com, la seule disponible avec le dCi 85, dispose des équipements suivants : antibrouillards, climatisation, rétroviseurs électriques dégivrants, ordinateur de bord, lecteur CD, volant et pommeau de vitesse en cuir… On est loin du dépouillement de la Renault 5 Five, mais on aurait tout de même apprécié qu'il y ait une roue de secours !

La finition est correcte, même si la concurrence a progressé entretemps. La position de conduite est en revanche datée, avec une position de conduite haut perchée et un volant que nous aurions voulu pouvoir régler correctement. Comme une Renault à l'ancienne ! Mais au final, on s'y fait. Côté ergonomie, tout va bien à part la commande du régulateur/limiteur de vitesse optionnel, curieusement cachée sous le volant. Les sièges nous ont pour leur part agréablement surpris. Mais avec les années, la concurrence a grandi et l'habitabilité de la Clio Campus parait donc aujourd'hui perfectible. En largeur aux coudes comme aux places arrière, elle marque désormais le pas.

Esthétiquement, que dire qui n'aurait pas déjà été dit ? On a tous tellement vu cette Clio qu'on n'y prête plus attention. Et on n'est plus choqué des phares pointus qui tranchent (c'est le cas de le dire) avec le reste de la voiture, assez arrondi. En devenant Campus, la Clio II a gagné des boucliers différents tandis que la plaque d'immatriculation arrière passait du hayon au bouclier. Nous préférons pour notre part la Clio II telle qu'elle était, mais c'est à vous de voir...

Bien entendu, la Clio Campus s'adresse à ceux qui recherchent en elle une voiture économique et en qui on peut avoir une totale confiance. Des clients qui ne sont pas à la recherche du dernier équipement à la mode par exemple mais qui pourraient se montrer intéresser par une auto de marque low cost. La Clio Campus offre une qualité supérieure à ces dernières. Du coup, même si elle est bien entendu moins chère que la Clio III, elle est loin d'être bradée ! Mais en la matière sa plus grosse concurrente, la Peugeot 206+, ne fait pas d'effort non plus. A l'entretien par contre, rien à dire à part qu'il s'agit d'une voiture vraiment économique. A la revente, il ne s’agira que d’une simple formalité tant la Clio jouit d’une bonne réputation en la matière.

Si on excepte son habitabilité face aux dernières venues, la Clio Campus 1.5dCi 85 est un achat tout à fait recommandable. Et à recommander si on ne cherche pas à rouler dans le dernier modèle à la mode.

