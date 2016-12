Essai Renault Mégane Coupé dCi 110

Librairie Renault

Renault Mégane Coupé dCi 110 : Essai

Difficile de ne pas trouver que la Renault Mégane RS bénéficie d'une belle plastique. Mais pour qui ne veut pas faire vroum-vroum avec sa voiture, l'achat d'un coupé Mégane fera parfaitement l'affaire. C'est là que le dCi 110 intervient.

Contrairement au moteur de la Mégane RS, qui lui est exclusif, le moteur de la Renault Mégane Coupé dCi 110 est on ne peut plus connu: il anime également toute la gamme Dacia, Renault et Nissan. Mais ça n’est pas tout, puisqu’il a équipé dans le passé le Suzuki Jimny et qu’il motorise également certaines Mercedes... Rien que ça.

Bref, tout ça pour dire que notre petit 1500 cm3, présent ici dans sa version de 110 chevaux et 24.5 kg de couple, est une très vieille connaissance. Il a comme avantage par rapport aux autres motorisations d’être disponible au choix en boite manuelle ou en boite à double embrayage EDC. Comme nous connaissions déjà l’intéressante boite EDC, nous préférions nous en remettre à la classique boite manuelle...

Notre moteur dCi ne manque pas de qualités, pas étonnant que Mercedes l'ait choisi pour animer entre autres ses Classe A. Il reprend dès 1500 tr/min et permet d'enrouler à bas régime, sans jamais grogner ni se plaindre. Mais tout l’intérêt du downsizing, c’est de diminuer autant les consommations que les émissions polluantes. En la matière, le petit 1.5dCi se montre très frugal, ce qui ne l’empêche pas d’assez bien marcher. C’est un plaisir de faire des kilomètres à son bord, en regardant le niveau de carburant… ne pas baisser. Ca ne sera pas une panne de jauge ! Compter 5 litres au 100 en usage normal.

La consommation n’est pas le seul plaisir à bord, puisque sur un long trajet notre Mégane dCi 110 s’est caractérisée par son insonorisation. Couplé au traditionnel confort des Renault, cela donne une assez agréable machine au long cours, d’autant que le coffre de notre coupé, nom de code « D95 » chez Renault, est d’une contenance largement suffisante.

Notre Renault Mégane Coupé dCi 110 n’est pas une RS bien entendu, et à ce titre elle n’en a pas la suspension. Pas besoin ! Elle propose un toucher de route bien particulier que nos constructeurs sont les seuls à savoir obtenir: serait-ce ça, la French touch ? C’est à dire qu’on a là un amortissement très confortable, qui ne se traduit pas par un inconfort sur route déformée, bien au contraire. Là où les constructeurs allemands donnent en général le choix entre une suspension classique trop souple en conduite rapide et une suspension sport totalement inconfortable, la Mégane n’offre qu’un seul réglage mais qui offre le meilleur des deux.

Même si ça n’est plus le slogan, les Renault restent des voitures à vivre. La finition de notre Mégane est sans rapport avec celle des précédentes versions. Le GPS Carminat Tomtom était de la partie sur beaucoup de versions, et il a été remplacé ensuite par le R-Link, qui offre pas mal de fonctions supplémentaires comme le Coyote par exemple. Ah, et puisqu’on parle d'électronique, signalons que nous préférons encore et toujours des compteurs classiques (ceux de la RS par exemple) à ces compteurs à cristaux liquides.

En bon coupé qui se respecte, notre Mégane s'apprécie surtout... à deux. A l'arrière il y a de la place pour les jambes mais c'est un peu bas de plafond, et de plus les occupants n'auront pas de visibilité ou presque, les vitres étant assez petites. Disons que c'est intime, mais qu'on n'est pas forcé d'aimer ! Le problème se retrouve au volant, puisqu'on peste sur la visibilité arrière à la fois mauvaise mais... meilleure que la visibilité de 3/4: voilà un angle mort qui porte bien son nom !

Evidemment, tout cela a une compensation: la Renault Mégane Coupé « D95 » est vraiment agréable à l’oeil. On voit immédiatement que ça n’est pas une RS, mais elle reste esthétiquement réussie. C’est d’autant plus vrai depuis le restylage et l’apparition des feux de jour. Mais il y a encore mieux: le pack GT Line, qui comprend les jantes 17" Celsium, des boucliers avant et arrière sport, et des sièges plus enveloppants. Une fois qu’on a découvert ce pack, difficile de choisir autre chose…

Côté équipements, notre Renault Mégane en fin de vie nous gâte: on y trouve, outre le GPS déjà évoqué plus haut, les phares automatiques, le Bluetooth ou l’accès mains libres. Evidemment, ça n’est pas la seule auto à proposer ces équipements, mais pas forcément à ce prix, pas forcément de série.

Même en toute fin de vie, la Renault Mégane reste une valeur sure de son segment. A l’économie d’usage et à l’agrément général de la compacte française, le Coupé ajoute une ligne assez réussie, surtout dans sa variante GT Line. Et comme le petit 1.5dCi se montre largement à la hauteur…

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur