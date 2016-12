Essai Renault Talisman dCi 160 et TCe 200

Librairie Renault

Renault Talisman dCi 160 et TCe 200 : Essai

Renault tente de revenir sur le marché des grandes familiales avec un nouveau produit: la Renault Talisman. N’écoutant que notre courage, nous sommes allés la découvrir dans la Drôme provençale…

La Talisman (on dit en général UN talisman mais bon…) remplace deux modèles à la fois: la Laguna, qui a occupé une place de choix dans la gamme Renault de 1995 à nos jours, en trois générations, et la Latitude dont à peu près tout le monde a déjà oublié l’existence. Objectif: maintenir ses positions dans un segment de marché en décrue, et concurrencer notamment les 508, Mondeo, Superb et -surtout- Passat.

Pour se faire, la première règle était de ne pas faire de dépenses inutiles et de repartir de l’existant. Mais la Renault Talisman n’a pas repris la plate-forme de la précédente Laguna: elle récupère celle de l'Espace, du Kadjar, et qui également repris par l'imminent nouveau Scénic. Bien entendu, la Renault Talisman est disponible en un break Estate, mais il n’y a pas de Coupé prévu comme c’était le cas avec la Laguna. A noter que pour la première fois depuis la Renault 21, la Talisman se passe du hayon cher à la marque pour revenir à une classique "malle arrière".

Tiens, parlons du style d’ailleurs… Aucun, mais alors aucun rapport avec les Laguna III, qui étaient on ne peut plus insipides. A contrario, on a ici une Renault Talisman qui en jette franchement, dans la continuité des Captur, Kadjar et Espace. Regardez même le dessin des vitrages, notamment de 3/4 arrière: il y a des petits airs de Jaguar XJ ! Et la nouvelle venue est grande: mine de rien, la Talisman mesure 12 cm de plus qu’une Renault Safrane…

Ah, la Safrane, ça ne nous rajeunit pas: une grande et belle berline française apparue sans vrais moteurs modernes sous son capot… Rien de tout ça avec la Renault Talisman, qui ne propose -normes politico-écolos oblige- que des moteurs modernes (et petits... downsizés quoi).

Notre pays (qui montre du doigt le diesel dans les médias mais l’avantage jusque dans leur calcul des émissions polluantes) achètera principalement du dCi. Au programme donc:

l’inusable 1.5dCi 110 chevaux, disponible en boites 6, manuelle ou à double embrayage

le 1.6dCi 130 disponible lui aussi avec deux boite 6 (la manuelle et l’EDC)

le 1.6dCi à deux turbos étagés de 160 chevaux, en boite EDC 6 rapports uniquement

pour les amateurs d’essence, le moteur 1600 TCe inauguré par la Clio R.S. sera disponible uniquement avec la boite EDC à 7 rapports, et disponible au choix en 150 et en 200 chevaux

A part ce nouveau TCe 150, tous les autres moteurs ont déjà été vus sur le Kadjar ou l’Espace. Evidemment, nous avons testés les deux plus puissants de la gamme: dCi 160 et TCe 200. Il ne devrait pas y avoir d’autre moteur à essence dans le futur, mais il y aura à moyen terme un diesel encore plus puissant.

L’intérieur est un peu plus sobre que celui du Renault Espace. Mais il est aussi un peu plus luxueux. On retrouve en bonne place, sur la console centrale, le R-Link II et son grand écran de 8.7": ça serait le plus grand du marché, celui de la Tesla Model S mis à part. Ce système n’a pas été modifié depuis l’Espace, et même s’il ne manque pas de qualités par ailleurs, le passager continue donc d’être obligé de faire le tour des menus tactiles pour le moindre réglage, audio notamment. Le tableau de bord est flatteur, et offre des matériaux de qualité, mais… pas partout, il y a ici et là quelques plastiques durs. Pour un silence maximal, les vitres latérales sont feuilletées. On retrouve également (avec plaisir) les sièges massants qui faisaient qu’on ne voulait pas descendre de l’Espace !

Les Renault ont l’habitude d’être habitables… Surtout quand elles mesurent 4.85m de long ! Pas besoin de vous expliquer qu’on ne manque pas de place à bord de la Renault Talisman. On n’est donc pas forcément très loin d’une référence du genre, et concurrente visée par la Talisman: la Skoda Superb. Le coffre dispose d’une ouverture assez étroite, de quoi se dire qu’une Renault à hayon, ça avait du bon… Il est en revanche confortable, avec une contenance de 608 litres… Son capteur d’ouverture "mains chargées" rappelle une autre grosse concurrente: la Volkswagen Passat.

La conduite de la Renault Talisman se règle selon les mêmes paramètres Multisense que l’Espace. Ainsi, les modes Eco, Normal, Confort et Sport agissent sur le système 4Control optionnel (notamment la logique de gestion des roues arrière entre 60 et 80 km/h), l’amortissement, l’assistance de direction, la réponse moteur, la gestion de la boite EDC, l’instrumentation, l’ambiance lumineuse, les sièges massants, la sonorité moteur, et même la gestion de la climatisation pour le mode Eco…

A l’usage, on retrouve les bonnes impressions que l’on avait eu au volant du frère Renault Espace. La Renault Talisman est, c’est un fait, très agréable à conduire. Le Multisense fonctionne à plein: la Talisman est très confortable et fait honneur à la réputation des voitures françaises en la matière.

A aucun moment on n’a l’impression de rouler avec une grosse voiture, bien au contraire, car elle n’offre aucune inertie ! En mode Sport, la Renault Talisman offre un grand plaisir de conduite. On se sait pas si c’est le fait du TCe 200 chevaux ou pas, mais sur petite route on a roulé comme si on était en Clio R.S., ce qui n’est pas un petit compliment. Quelle direction ! Seul bémol en pareilles conditions: un freinage qui a montré une petite sensibilité à l’échauffement.

Donc voilà: le TCe 200 ne cube peut être que 1600 cm3, mais encore faut-il le savoir: au volant on a l’impression de conduire un plus gros moteur, et les 200 chevaux sont bien là. De son côté, la boite EDC à 7 rapports est douce mais réagit fort à propos… C’est la même chose avec le dCi 160. Ce dernier, un peu plus court bien sur (en puissance et en allonge) par rapport au TCe 200 s’en tire malgré tout plus que bien. On n’a rien à lui reprocher, et son association avec la boite EDC 6 rapports est très bonne. Tiens, puisqu’on parle de la boite EDC d’ailleurs, le levier est beaucoup plus commun que le très beau levier « aéro » de l’Espace…

Comme à chaque nouvelle génération, la Renault Talisman fait le plein de nouvelles technologies. Et on sait que les « voitures à vivre » ne sont pas les dernières en la matière. Quoi que: c’est seulement le second modèle de la marque à pouvoir disposer du régulateur de vitesse adaptatif. Or, comme sur l’Espace qui l’a inauguré, ce n’est pas un modèle de dernière génération et il dispose d’une plage de fonctionnement seulement comprise en 50 et 160 km/h. Dis comme cela ça semble suffisant, mais les dernières générations (la concurrence, donc) intègrent notamment les fonction d’arrêt-redémarrage dans les bouchons… Dommage.

Comme par le passé, les versions Initiale Paris coiffent la gamme et proposent les équipements les plus hauts de gamme, ainsi que la sellerie tricolore. Mais ça n’est pas tout: comme sur le dernier Espace, les clients Initiale Paris ont droit à toute une panoplie de services dédiés, dont notamment un service de conciergerie (qui fera doublon avec la carte bancaire haut de gamme) et un très pratique service de jockey pour les révisions: on viendra chercher votre Talisman là où vous êtes et on vous la ramènera… A la grande époque, les Baccara se reconnaissaient à leurs jantes nid d’abeille. De nos jours, nos Initiale Paris se reconnaissent à leurs jantes représentant des tours Eiffel stylisées, et ont l’exclusivité de la peinture noire améthyste.

La Renault Talisman sera fabriquée à Douai, en France. C’est effectivement une très bonne berline à la française, avec un toucher de route bien à elle, aussi efficace que confortable. Les motorisations ne font pas rêver autant que les grosses cylindrées allemandes mais font très bien le job. On souhaite au talisman de Renault la bienvenue parmi nous.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Manu Bordonado et Constructeur