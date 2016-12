Essai Skoda Octavia RS

Librairie Skoda

Skoda Octavia RS : Essai

Skoda il n'y a pas si longtemps, ça ne valait pas beaucoup mieux que Lada, malgré un lointain passé prestigieux. Mais à la fin des années 80 la marque allait être la proie de deux constructeurs: Renault et Volkswagen. C'est ce dernier qui emportera le morceau. La gamme comporte alors un modèle unique, la Favorit. Mais pour cette marque, désormais élément d'un puissant groupe, le meilleur reste à venir...

Une marque ne peut se contenter d'un modèle unique. La petite Felicia couvrant le secteur des citadines, la deuxième gamme devra être plus familiale. C'est donc la plate forme "A" qui sera choisie (pour ceux qui l'ignorent encore, dans le groupe Volkswagen, la plate forme "A" permet d'à peu près tout envisager: Audi A3, TT, Seat Leon, Toledo, VW Golf, Bora et Beetle). Pour le client qui ne croit pas en la marque, et à ce moment là il y en a pas mal, c'est une garantie: la plupart des pièces mécaniques se retrouvent dans pas mal de véhicules connus pour leur fiabilité. La voiture sera faabriquée dans son pays d'origine, mais dans une usine neuve, qui est alors la plus moderne d'Europe !

Démarrant avec un logo Skoda peu reconnu, les prix devront être tirés, aussi l'Octavia est elle lancée avec de modestes motorisations. Mais les gros rouleurs, friands de vastes et accessibles TDI, ainsi que la presse spécialisée auront vite fait de rétablir la vérité: malgré quelques petits défauts (qualités des plastiques, habitabilité arrière moyenne) on a affaire à une très bonne voiture. Du coup, les prix remontent, la gamme aussi. Et comme la marque est engagée en rallye, il serait dommage de ne pas trouver dans la gamme une version qui rappelle la WRC.

Le cahier des charges de cette Octavia, la RS, est serré. Elle doit être sportive tout en restant familiale, son prix devra rester compétitif, et le moteur devra être choisi dans la banque d'organes Volkswagen. Ce qui donne au final une simple traction avant (prix oblige) avec le 1.8T 180 ch déjà connu de l'Audi TT, entre autres. Etant simple traction, le 225 ch n'aurait pas convenu ! Pour faire passer la puissance au sol, on a rigidifié la caisse, raffermi les suspensions, diminué la garde au sol, majoré les pneus et fait appel à un indispensable antipatinage.

La présentation devra viriliser la voiture en rappelant la version de rallye WRC. On a donc droit à de grandes et belles jantes, à un imposant spoiler et à un aileron du meilleur effet. A un détail près, la voiture est réussie. Le détail, ce sont les étriers de freins. Les jantes ajourées laissent apparaitre des étriers peints. Chez Skoda, couleurs de la marque oblige, on a droit à des étriers... verts. Heureusement, ça doit pouvoir se repeindre.

A l'usage, la voiture n'est pas sans défauts, mais reste très attachante. On tient une sorte de fille spirituelle de la Renault 21 Turbo. C'est à dire que les performances sont là et les sensations aussi dans la mesure où le revêtement est sec et que l'on accélère une fois les roues redressées. On regrette souvent la transmission Haldex disponible sur la Leon 1.8 20 VT4 mais concurrence interne oblige...

On ne peut que féliciter Skoda de nous proposer cette familiale sportive, abordable, à l'heure où cette race automobile meurt à petit feu...