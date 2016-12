Essai Skoda Fabia Combi TSI 90

Librairie Skoda

Skoda Fabia Combi TSI 90 : Essai

On vous a parlé de la Skoda Fabia il y a peu, et voilà qu'on vous reparle déjà de la marque tchèque. Encore ! Mais il faut dire que la marque est très en forme en ce moment.

La Skoda Fabia est en plein lancement. Voici déjà la Fabia Combi, pendant que la nouvelle Superb est en train de pointer le bout de son capot. Et c'est pas fini... Pendant ce temps, la marque bat des records de vente, notamment en Chine où elle fait un tabac. Autant de bonnes nouvelles, ça doit faire envie à pas mal de constructeurs...

Nous voici aujourd'hui au volant de la Skoda Fabia Combi. On ne revient pas sur la Fabia dans son ensemble puisqu'on vous en a déjà parlé, mais on a pris soin de ne pas reprendre la même motorisation que dans notre dernier essai, afin de vous proposer une vision complète de la gamme. Cette fois ci, nous roulons en 1.2 TSI 90 chevaux. Le choix du 1.2 TSI n'est pas anodin. La part du diesel régresse sur notre marché et qui roule peu devrait s'intéresser à ce TSI 90. Car il est assez agréable dans la pratique: petit et léger, il permet d'avoir un train avant peu chargé et offre un agréable dynamisme en courbe. Du coup, le châssis est facile et on peut rouler facilement à bon rythme.

Et il faut bien reconnaître qu'un petit turbo, ça aide aussi à avoir du couple en bas... On a une très grande plage d'utilisation, un moteur discret en bas et avec une petite sonorité sympa dans les tours. Un très bon moteur donc que ce 1.2 TSI, même si les premiers modèles (précédente génération) n'ont pas toujours été d'une fiabilité exemplaire. Bref, c'est en tout cas le choix malin de la gamme selon nous, même si pour des raisons de coût elle n'a pas droit à la boîte 6 rapports de la 110 chevaux.

Dans notre essai précédent, nous vous parlions du Mirror Link, ce système qui permet de reprendre sur l'afficheur central de 6.5 pouces l'écran de votre Smartphone. Même si nous lui préférons toujours un classique système d'Infodivertissement (et Skoda en propose de très bons) on a pu constater qu'en l'espace d'un mois les quelques bugs que nous avions eus sur la berline ont été corrigés, rendant le Mirror Link en une bonne solution pour ceux qui ne jurent que par leur Smartphone. On salue la réactivité de nos amis tchèques. A noter une application permettant de contrôler les paramètres de la voiture. Marrant.

Évidemment, le clou du spectacle c'est le coffre. D'abord parce que c'est en bonne partie pour ça qu'on achète une Combi, mais surtout parce que Skoda met depuis presque 20 ans un point d'honneur à proposer des contenances record. C'est bien entendu le cas ici, puisqu'on a (sous cache bagages et sans rien rabattre) une contenance de 530 litres. C'est énorme. C'est ce que proposaient les premières Octavia, pas avares en la matière, et c'est surtout plus que ce que l'on trouve sur une BMW Série 7 ou une Audi A8. Rien que ça ! Contre un surcoût par rapport à la berline de 600 euros.

A noter un élément spécialement agréable au quotidien: la Skoda Fabia Combi offre une excellente visibilité. Alors certes, ça n’est pas forcément un argument de vente: il n’y a qu’à voir le succès du Range Rover Evoque, où l’on conduit presque à l’aveugle, pour s’en convaincre. Mais ça méritait tout de même d’être signalé.

Les clients Skoda sont satisfaits et fidèles. La clientèle de la Fabia précédente est donc relativement acquise à celle-ci, et on peut y ajouter tout autre client qui cherchera un grand volume de chargement à petit prix. Le 1.2 TSI est très agréable, et Fabia Combi est quand même plus sexy qu’une Dacia, non ?

Texte et photos Manu Bordonado