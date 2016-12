Essai Skoda Fabia TDI 90 et TSI 110

Librairie Skoda

Skoda Fabia TDI 90 et TSI 110 : Essai

Avec un marché français comme le notre, composé à 30% de petites voitures polyvalentes, Skoda ne peut que renouveler régulièrement sa Fabia. Histoire de ne pas se laisser déborder par les nouveautés concurrentes…

La Fabia est le second modèle de Skoda à avoir été développé par le groupe Volkswagen après le rachat de la marque. Modèle discret, il a néanmoins un nombre grandissant d’adeptes: c’est ce qu’on appelle un effet boule de neige… D’ailleurs, même en fin de vie, les ventes de la seconde génération n’étaient en baisse que de 3%.

Pendant que la marque bat record de vente sur record de vente, notamment en Chine, la Skoda Fabia nous revient dans cette nouvelle génération. Nouvelle mais pas inconnue, puisqu’elle reprend bien entendu nombre d’éléments déjà vus dans le groupe VAG, et notamment sur les Polo et A1 restylées: de nouveaux moteurs notamment, aucun n’étant repris de l’ancienne version.

En essence, on retrouve le 3 cylindres 1.0 MPI déjà testé sur la Skoda Citygo, et le 4 cylindres 1.2 TSI disponible désormais en 90 et 110 chevaux, cette dernière motorisation ayant l’exclusivité des boites manuelle 6 et DSG 7 rapports. C’est très important: la part des moteurs essence en France est passée de 39 à 52% dans cette catégorie en seulement deux ans. Toutes ces motorisations ont des émissions de CO2 inférieures ou égales à 110 g/km.

Pour les indécrottables du diesel, on ne retrouve à la place du 4 cylindres 1.6 TDI qu’un 3 cylindres, un 1.4 TDI disponible en 90 et 105 chevaux et couplé de série à une boite 5 rapports. Seul le moins puissant des deux a droit à la boite DSG 7. Une Greenline de 75 chevaux arrivera bientôt. Toutes ces versions sont en dessous des 95g/km de CO2, la Greenline promettant seulement 82 ! Pour notre essai, nous avons jeté notre dévolu sur une TSI 110 DSG et sur une TDI 90.

La nouvelle Skoda Fabia est plus courte, plus basse et plus large. De quoi imaginer une ligne plus virile, plus sportive, ce que les lignes taillées à la serpe soulignent. Mais aussi de quoi obtenir un gain de poids de 50 kg en moyenne. Comme de tradition, la marque met un point d’honneur à proposer le plus grand volume de coffre de la catégorie. Et comme de tradition, on peut personnaliser l’auto avec une peinture biton, comme le proposait la série Monte Carlo sur la génération précédente. Ici, le colour concept permet d’obtenir un pack de couleur (noir, blanc, argent ou rouge) pour le toit, les montants de pare-brise, les rétroviseurs et les jantes 16 pouces. On pourra même -petite innovation- personnaliser le tableau de bord avec la déco de votre choix: il suffira d’envoyer un fichier via un site Internet dédié pour générer l'adhésif correspondant. Une option sympa qui coûtera 20 euros, pourquoi s’en priver ?

Bien entendu, toute nouvelle génération fait le plein de nouveaux équipements. Sur notre nouvelle Skoda Fabia, on trouve un équipement de sécurité majeur: le Front Assist. Disponible de série (à part sur la basique finition Active), il permettra d’éviter -ou de minimiser- un choc contre la voiture de devant en attirant votre attention dessus, et même de prendre la main en freinant si vous ne réagissez pas. 5 étoiles au crash-test Euro NCAP nouvelle mouture, s’il vous plait !

La partie Infodivertissement (en bon français, le GPS et la musique) sont complètement revus, et passent désormais par du Mirror link: en clair, votre Fabia s’en remet aux applications de votre Smartphone, dont l’afficheur central en reprend l’affichage. Selon les applis de votre téléphone, vous aurez donc la musique via Bluetooth, l’une ou l’autre application de navigation, la météo etc. Seules les applications approuvées par Skoda pourront s’afficher à l’écran, histoire d’être sur que vous ne jouerez pas à Angry Birds en conduisant. Le Front Assist a ses limites ! Le Mirror link aussi pour l’instant: nous en sommes au tout début, et si celui de la TSI fonctionnait, celui de la TDI refusait d'afficher le GPS. Nous devions encore être sur un exemplaire de pré-série…

L’essentiel, c’est de savoir que l’on se retrouve avec une Skoda: une auto qui, par tradition, offre un très bon rapport prix/prestations. Une auto qui offre toujours des astuces de rangement. Et une auto qui offre des équipements intéressants, de série ou contre des options à prix d’ami.

TDI, et 3 cylindres qui plus est: notre TDI 90 se fait entendre mais sans plus, rien à voir avec les premiers 1.4 TDI d'il y a 15 ans ! Et puis un 3 cylindres, c’est mélodieux, toujours. Il y a du couple, ce moteur est plaisant. Surtout si on ne cherche pas la performance à tout prix: la plage d’utilisation n’est pas bien grande, il faut alors jouer du levier de vitesse, il y a un gros trou entre le 2° et le 3° rapport, et le moteur (le turbo notamment) donne l’impression d’être bridé. Bref, un bon moteur sauf en montagne où ses prestations seront un peu trop légères en raison de sa boite longue, obligeant à tirer sur le moteur et à le rendre bruyant. Dans ces conditions extrêmes, en conduite sportive et/ou en montagne, la consommation s’établit à seulement 8 L/100, c’est dire s’il sera économe le reste du temps. Atteindre les 4 litres de moyenne ne sera pas difficile…

Evidemment, on ne s’attend plus du tout à cela en prenant le volant du TSI 110 accouplé à la boite DSG à 7 rapports. Le 1.2 turbo se montre discret, mais surtout spécialement élastique. Il marche bien en bas comme en haut du compte tours, c’est un vrai plaisir. C’est moins le cas de la boite DSG. C’est toujours une référence, mais à ce titre nous en attendons beaucoup. Or s’il n’y a rien à dire, vraiment rien à dire en conduite normale (bien au contraire), la boite se montre un peu paresseuse en conduite sportive. La position Sport n’apporte pas les rétrogrades et le frein moteur auxquels nous étions habitués. Et, contre toute attente, on retrouve un trou entre les 2° et 3° rapports. Etonnant sur une boite comptant 7 rapports !

Le châssis s’inspire bien entendu de ce que l’on trouve en ce moment sur les Polo et A1. On retrouve donc un très bon châssis: il se montre confortable et tient le pavé sereinement. Si l’on hausse le rythme franchement pour aller chercher ses limites, on n’est pas déçu. Le train avant est directif, tandis que l’arrière suit toujours volontiers, et pourra même un peu aider à tourner, juste ce qu’il faut. Le comportement est donc excellent, ne changez rien pour nous ! Rien à dire non plus sur les freins, puissants et endurants. Surtout sur la boite manuelle, la DSG manquant de frein moteur comme on l'a vu.

Particularité de la marque Skoda, qui en grande majorité ne vend pas de voiture-passion: tous les propriétaires parlent de leur voiture avec grande satisfaction, limite passion. La troisième génération de Skoda Fabia ne fait pas exception à la règle. Elle est bien née et devrait à nouveau avoir le discret succès qu’on lui connait.

Texte & photos: Manu Bordonado