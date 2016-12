Essai Skoda Rapid Spaceback TDI 90 DSG

Librairie Skoda

Skoda Rapid Spaceback TDI 90 DSG : Essai

Doucement mais surement, la gamme Skoda continue à se développer. Mais si la marque doit une grosse partie de sa progression à la Chine, voici un modèle qui a été développé spécialement pour la vieille Europe: la Skoda Rapid Spaceback.

La Skoda Rapid, c'est la Golf de Skoda: le chaînon qui a longtemps manqué entre la Fabia et l'Octavia. Apparue début 2013 en carrosserie tricorps (ou presque), elle dispose désormais d'une variante bicorps baptisée Spaceback dans l'esprit d'une... A3 Sportback ! Précision tout de même: c'est peut-être l'équivalent de la Golf chez Skoda, ça a bien le gabarit d'une A3, mais notre Rapid n'en utilise pas la plate-forme MQB comme le fait l'Octavia. Elle dispose d'une plate-forme différente, qu'elle partage avec la Seat Toledo.

La Skoda Rapid Spaceback, malgré son nom, perd en réalité 19 cm en longueur par rapport à la berline. S'affichant à 4.30m, elle est pile-poil à la moyenne de la catégorie. Plus étroite qu'une Mégane, ça ne l'empêche pas de revendiquer une belle habitabilité aux places arrière. C'est inattendu dans la mesure où l'empattement n'est pas très important. Même chose du côté du coffre. Avec la roue de secours (de série, ce qui devient rare) il offre 380 litres, soit un chiffre dans la moyenne. Mais il passe à 415 L si vous êtes prêt à vous en affranchir... Seule la nouvelle Peugeot 308 fait un peu mieux.

Esthétiquement, cette nouvelle Skoda est sans surprise. Comme de tradition, elle reprend les codes stylistiques de la marque, mais en les déclinant cette fois-ci en deux variantes. Une variante classique, simple et discrète mais qui paraitra fade face à l'autre version, équipée du Pack Style comme la série Style Plus de notre essai: avec son grand toit panoramique en verre, un très esthétique prolongement de vitre arrière noir, des rétroviseurs noirs et des jantes bi-ton 17 pouces, elle a une certaine allure. Aucune version RS n'étant prévue, c'est donc la version la plus charismatique de la gamme.

Skoda a beaucoup travaillé sur la réduction des masses, la Rapid est une des compactes les plus légères de sa catégorie et cela se sent. La gamme diesel propose (seulement) les TDI 90 et 105, et nous avions le 90. Pourtant, on aurait pu croire que nous avions le 105, car notre Rapid portait plutôt bien son nom… Il n’y a que sur les très grosses accélérations, pour doubler une file de voiture par exemple, que l’on manquera un poil de watts mais en conduite courante ce TDI 90 nous a largement convaincu.

Allez, avouons que notre TDI 90 n’était pas seulement aidé par la masse réduite de notre Spaceback: une grosse alliée était sa bonne, sa très bonne boite DSG à 7 rapports. Très bonne car avec ses 7 rapports elle permet au moteur d’être toujours sur le bon régime, et parce qu’avec ses deux embrayages les passages de rapport sont rapides et indolores… Seul petit défaut de la DSG7: en manoeuvres, la boite n’a pas la douceur de la DSG6 ou d’une boite à convertisseur de couple, surtout si l’on n’est pas à plat !

Le châssis est sans surprise, comme toujours avec un véhicule issu du groupe Volkswagen. La Skoda Rapid étant plus prévue pour rouler sur des routes de qualités variées que pour faire du rallye, les réglages de suspension sont souples. Souples, mais agréables et néanmoins efficaces, permettant au besoin de rouler plus vite qu’à l’ordinaire. A ce sujet, il est à signaler que la direction a été revue -positivement- par rapport à la berline, et que cette dernière en récupèrera les réglages bientôt.

En terme de consommation, l’aérodynamique et le poids aident la boite DSG 7 rapports à optimiser les chiffres. Et il ne faudra compter que sur cela, puisque la TDI 90 à boite DSG est la seule version de la gamme à curieusement se passer du pack GreenTec. De série sur tous les autres modèles, y compris la TDI 90 à boite manuelle, il regroupait les pneus à faible résistance au roulement, le Start & Stop et la récupération d’énergie au freinage.

La politique tarifaire de la Skoda Rapid Spaceback est, là aussi, conforme aux traditions de la marque: nous sommes ici sur un excellent rapport prix/prestations, une façon polie de dire que l’on pourra avoir un haut de gamme pour le prix d’un bas de gamme chez les autres, ou pour le budget d’un modèle de catégorie inférieure: on n’est qu’environ 1000 € plus cher qu’une Clio ou une 208.

Le catalogue des options est simplifié par rapport aux cousines badgées Volkswagen et Audi, ça n’est finalement pas plus mal. Surtout, les tarifs sont plus humains. Et voire même assez amicaux pour certains. Citons notamment l’option xénon: il s'agit sans doute des phares au xénon les moins chers du marché puisqu’ils se passent du réglage automatique de l’assiette et des lave-phares: ils éclairent juste, juste en dessous de la norme qui les impose !

On dispose aussi de quelques délicates attentions, comme par exemple le grattoir pour le pare-brise caché dans la trappe à carburant. Là aussi, ces attentions sont une habitude pour la marque. On se souvient du parapluie rangé dans l’épaisseur de la porte arrière sur les Superb, par exemple...

La Skoda Rapid Spaceback nous ramène au temps où les voitures étaient plus légères et moins chères, c’est déjà pas mal. Une voiture simple, efficace au quotidien, et qui mérite d’être connue. Une vraie Skoda, finalement !

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur

