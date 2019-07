Essai Skoda Octavia Scout TDI 150

Librairie Skoda

Skoda Octavia Scout TDI 150 : Essai

La gamme Skoda Octavia est très large. Et comprend notamment l'incontournable version tout chemin Scout, qui a de longue date ses amateurs.

La première mouture s'appelait sobrement Skoda Octavia 4x4. Motorisée par l'unique 1.9 TDI, elle avait déjà ses adeptes. Le succès s'est ensuite confirmé, à la fois grâce au succès grandissant de la marque et du modèle (voir le succès de l'Octavia RS) et à l'offre de motorisation enrichie. Le modèle représente 10% des ventes d’Octavia Combi chez nous.

L'actuelle Octavia intègre les dernières technologies du groupe VAG. Cela fait un moment que Skoda ne recycle plus les vieilles mécaniques… Prenez le moteur par exemple. Sur notre exemplaire d’essai, c’est le dernier 2.0 TDI, fort de 150 chevaux et de 32.6 mkg. Des chiffres en apparence pas tellement différents des premiers 2.0 TDI apparus en 2003. Mais les TDI ont bien changés. Pas complètement certes: ils restent vigoureux et d’un faible appétit. Mais entretemps, ils sont également devenus plus discrets, et proposent désormais un fonctionnement soyeux. Exit le comportement binaire des grands débuts des injecteurs-pompe.

A noter que la gamme Octavia Scout propose une autre version que notre 2.0 TDI 150 à boite manuelle: une 2.0 TDI 184 à boite DSG. Oui oui, 184 chevaux, comme l’Octavia RS ! Quand on vous disait que la gamme est très large…

La transmission intégrale a également bien évolué. La Skoda Octavia Scout s’en remet à une transmission de type Haldex, mais de cinquième génération. Elle promet un temps de réponse réduit au minimum, une plus grande légèreté, et permettant en prime de remorquer une charge allant jusqu’à 2 tonnes.

A la conduite, l'ensemble est très agréable. La caisse n'est finalement surélevée que de 33 mm, mais il faut avouer que l’on a l’impression d’être un peu plus haut que cela. On a une position un poil dominante qui est assez plaisante. On est bien loin des premières Octavia Combi 4x4 et de leurs vaillants 100 chevaux : ici la puissance et le couple sont toujours suffisants.

Pas non plus de souci de tenue de route bien sur : l’Octavia est une voiture sûre, bien née, et le centre de gravité rehaussé de 33 mm est largement compensé par l’ajout des 4 roues motrices. Quatre modes de conduite sont disponibles en option: Normal, Sport, Eco et Individual. Dans ce mode, on peut personnaliser une liste de paramètres de conduite suffisamment longue pour que l’on ait préféré se concentrer sur les 3 autres ! On retrouve ce dispositif sur la cousine Audi A4 Allroad... Rien à signaler, sinon que le désagréable résonateur qui s’active en mode Sport sur l’Octavia RS n’existe pas ici. Tant mieux.

Bien évidemment, la Skoda Octavia Scout est un break rehaussé à 4 roues motrices, pas plus: pas question ici de jouer au Camel Trophy ! Elle est plus capable qu’un autre break de parcourir un chemin plus ou moins bien revêtu, et donc d’aller aux champignons par exemple, mais elle a ses limites. D’une part ses pneus, qui sont d’un profil 100% routier, et d’autre part ses suspensions aux débattements inexistants, qui font que l’Octavia aura vite une roue en l’air. Dans les deux cas c’est l’antipatinage qui viendra à la rescousse. Donc piste soft, chemin, mais pas plus…

Au fil des génération, la « Combi 4x4 » est devenue « Scout » et a changé sur un point: son positionnement. A l’origine il s’agissait d’un simple break bien pratique, mais il est devenu ici une version à l’image forte (comme la RS) que tout amateur d’auto peut avoir envie de posséder: c’est tout de même une intéressante alternative à l’Audi A4 Allroad…

Le niveau d’équipement a changé lui aussi en conséquence, pour s’approcher un peu plus de ce que l’on pourrait avoir sur une auto Premium: l’unique niveau de finition « Octavia Scout » intègre tout ce qu’il faut pour survivre dans le monde des voitures modernes bien équipées. Pour le superflu, Skoda commence à se rapprocher des copines allemandes avec une liste d'options plus longue qu'à l'ordinaire. Accès mains libres Kessy, GPS tactile, sellerie cuir/alcantara, toit ouvrant panoramique en verre, le Driving Select et ses quatre modes vus plus haut, le régulateur de vitesse adaptatif avec freinage automatique d'urgence... notre exemplaire disposait de près de 8000 € d'options !

Ceci étant dit, la Skoda Octavia Scout reste l'achat le plus raisonnable du genre: A4 Allroad, 508 RXH, Passat Alltrack, toutes sont plus chères à l'achat. Notre Octavia se paie même le luxe d'être moins chère que sa (plus) petite cousine Leon X-Perience...

La Skoda Octavia est, on le sait, une très bonne voiture. La Scout y ajoute des prestations (garde au sol et transmission intégrale) mais surtout un certain style, qui ne se fait pas surpayer. Toujours aussi habile, donc…

Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur