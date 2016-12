Essai Skoda Roomster 1.4 TDI et 1.9 TDI

Librairie Skoda

Skoda Roomster 1.4 TDI et 1.9 TDI : Essai

Le Skoda Roomster a le look du ludospace, il a la taille du ludospace, il a le tarif du ludospace, mais est-il plus qu'un ludospace ? Vérification au volant des deux motorisations diesel disponibles en France, les 1.4 TDI 80 et 1.9 TDI 105.

Bien que la Skoda Fabia partage sa plate-forme avec la VW Polo et que l'Octavia reprenne celle de la Golf, il ne faut pas croire pour autant que cette Skoda Roomster reprend une plate-forme existante. En réalité, le Roomster a été conçu à partir d'une feuille blanche, et non à partir d'une base de VW Caddy. Le but étant de créer une automobile proposant à la fois un grand espace à vivre pour les enfants (la « Room ») et un environnement ludique pour les parents installés à l'avant (c'est le côté « Road – Ster »). C'est pourquoi l'avant de la voiture, jusqu'au pied milieu, propose un style dynamique, très réussi au demeurant, tandis que la partie arrière est très habitable, avec de grands panneaux vitrés. Les goûts des personnes sont assez partagés en ce qui concerne cette partie arrière. La présence d'un grand volume arrière fait immédiatement penser à un Peugeot Partner ou un Renault Kangoo.

A l'intérieur, le tableau de bord reprend le design général des produits du groupe Volkswagen mais tout en proposant un niveau de finition et une qualité de matériaux jusqu'ici inédite chez Skoda. Là aussi, une ambiance dynamique a été donnée via l'agencement des commandes. La position de conduite dispose d'une large gamme de réglages susceptibles de convenir à tous. A l'arrière, les portes s'ouvrent largement sur un espace à vivre important. La hauteur y est considérable, tandis que l'espace aux jambes est nettement au dessus de la moyenne. La modularité n'est pas en reste : chacun des trois sièges arrière se recule et se règle au niveau du dossier. Mais ce n'est pas tout. Le siège central peut se déposer (il n'est pas trop lourd), et les sièges latéraux peuvent alors se recentrer, offrant deux places arrières de choix. Le coffre, pour sa part, propose un beau volume de 450 litres lorsque les sièges arrière sont reculés. Ce volume passe à 530 litres si on les avance.

L'équipement comprend dès le premier niveau de finition (Ambiante) la climatisation, 4 airbags et le lecteur MP3. Le second niveau d'équipement (Confort) y ajoute les antibrouillards avec fonction Corner Light, le régulateur de vitesse, les vitres arrière surteintées, le contrôle de la pression des pneus, les vitres arrière électriques et les airbags rideaux. Le niveau suivant (Elégance) y ajoute les jantes alu, les sièges sport, la climatisation automatique et l'accoudoir central. Il existe également une finition Praha proposant la sellerie mi-cuir, des jantes 16 pouces , le toit panoramique et les feux directionnels. Dans tous les cas, on dispose d'équipements inconnus des ludospaces de type Berlingo ou Kangoo.

Bien entendu, il fallait reprendre des éléments mécaniques déjà existants dans le groupe. C'est donc le train avant de la Fabia qui a été repris, tandis que le train arrière provient de l'ancienne génération d'Octavia Combi. On a ainsi une traction avant disposant d'un train arrière sensiblement plus large que le train avant, ce qui est assez singulier sur une voiture de ce type mais permet (c'était le but) d'obtenir un volume arrière très habitable. Sous le capot, on trouve le 1.4 TDI de 80 chevaux et le très classique 1.9 TDI de 105 chevaux. Il existe également en motorisation essence le 1.4 16v dans une nouvelle variante de 85 chevaux, et le 1.6 16v de 105 chevaux. Ce dernier moteur est le seul à ne pas être repris de la Fabia. Sur d'autres marchés, il existe également les 1.2 (essence) et 1.4 TDI 70, mais le programme d'importation français ne les a pas retenu : on les comprend.

Dès les premiers tours de roues on prend la mesure du châssis. Rien à voir avec un véhicule dérivé d'un utilitaire ! Le train avant est directif, précis, incisif et la voiture se mène du bout des doigts. Le train arrière est pour sa part rivé au sol et participe à la conduite du véhicule : on peut jeter le Skoda Roomster dans toutes les positions, il ne mettra pas la voiture en défaut. Ce châssis est ludique et très sain. La suspension propose des réglages relativement souples mais l'amortissement ne pompe jamais. Le confort proposé est d'un bon niveau.

Nous avons testé les deux motorisations diesel disponibles en France sur le Skoda Roomster : ce sont elles qui auront les faveurs de la clientèle. Le 1.4 TDI offre 80 chevaux et 19.9 mkg à 2200 tr/min, des valeurs tout à fait honorables qui permettent de motoriser fort efficacement la Skoda Fabia. Sauf qu'ici il faut composer avec un poids et une aérodynamique largement moins favorable. Du coup sur les petits trajets et à vide, le 1.4 TDI peut se montrer suffisant. Mais une fois sur les grands axes, il se montre trop creux. En dessous des 1800 tr/min c'est même assez critique. On n'ose imaginer un départ en vacances, véhicule chargé et famille à bord : la patience sera de mise sur les rampes d'autoroute…

Le 1.9 TDI est archi-connu dans le groupe Volkswagen. Il développe ici 105 chevaux pour un couple de 24.5 mkg à 1800 tr/min. Sans être une référence en la matière, ce moteur est bien plus élastique à très bas régime et nous dispense des quelques rétrogradages en première que nous avons été obligés de faire au volant du 1.4 TDI. Sur tous types de tracés il dispose d'une réserve de puissance suffisante pour animer le Skoda Roomster efficacement et ainsi profiter de son excellent châssis.

Côté budget, la conduite sportive que nous avons appliqué sur un itinéraire identique à nos deux Skoda Roomster TDI s'est soldé par un statut-quo : 7.0 litres pour le 1.4 TDI, et 7.1 litres pour le 1.9 TDI. La différence de prix entre ces deux motorisations est très exactement de 1000 euro. Si vous voulez profiter sans arrière-pensée de votre achat, vous savez combien ajouter à la commande.

Skoda, en lançant le Roomster, a créé une alternative extrêmement compétitive aux monospaces compacts. Il en reprend toutes les qualités, en y ajoutant un dynamisme et une économie (à l'utilisation comme à l'achat) appréciables. Reste à faire connaître cette voiture pas comme les autres, que les clients risquent par erreur d'assimiler à un équivalent du Kangoo. Il mérite tellement mieux…

