Essai Skoda Superb 1.4 TSI et V6 FSI 4x4

Librairie Skoda

Skoda Superb 1.4 TSI et V6 FSI 4x4 : Essai

Si la Skoda Superb va se vendre chez nous en quasi-totalité dans ses versions diesel, l'importateur a eu le bon goût d'importer malgré tout une petite motorisation essence à prix cassé et un porte-drapeaux noblement motorisé. Nous les avons testées.

Vous le savez sans doute, la Skoda Superb reprend des modules déjà utilisés dans le groupe Volkswagen, notamment sur la Golf et la Passat. Pas étonnant donc qu'elle en reprenne également les motorisations. Outre l'excellente motorisation 1.8 TSI (160 chevaux), la gamme des motorisations essence dispose de deux curiosités que nous tenions à essayer.

Partant du principe que certains clients roulent peu et sont prêts à choisir une motorisation essence, pourvu que le prix d'achat soit contenu, Skoda a prévu une entrée de gamme en conséquence. Mais quelle surprise en soulevant le capot, puisque le moteur qui s'y cache cube moins de 1.4 litre ! De mémoire d'essayeur, nous n'avions pas vu une aussi grosse voiture avec un aussi petit moteur depuis la Simca Ariane (il s'agissait d'une Versailles dans laquelle le V8 avait été remplacé par un... 1300). Pour compenser la chose, le moteur 1.4 TSI s'est équipé du meilleur : injection directe d'essence, 16 soupapes et turbo. De quoi offrir 125 chevaux et un couple de 20.4 mkg à partir de seulement 1500 tr/min, des chiffres prometteurs sur le papier.

A l'autre bout de l'échelle, la Skoda Superb V6 est allé se servir sous le capot de la Passat R36, rien de moins ! Ce moteur n'est pas un inconnu puisqu'il motorise, excusez du peu, le 4x4 du patron : le Porsche Cayenne. Cette ultime variante du VR6, toujours ouverte à seulement 15°, dispose de l'injection directe depuis le passage de la cylindrée à 3.6 litres. Développant quelques 260 chevaux contre un couple de 35.7 mkg. C'est sur, il y aura de quoi faire à son volant !

Nous étions bien curieux de rouler en Skoda Superb 1.4 TSI. Et bien le résultat est des plus intéressant. Contre toute attente, nous n'avons jamais eu l'impression de conduire une grosse voiture, et encore moins une voiture lourde à moteur turbo : il n'y a aucun trou à bas régime, aucune inertie et… elle marche très bien pour une voiture de seulement 125 chevaux. Ce moteur est une réussite et son association avec la Superb est des plus agréables.

Bien évidemment, la Superb V6 offre pour sa part une cavalerie respectable. D'office associé à une boite DSG 6 rapports à double embrayage, le 3.6 diffuse une sacrée mélodie. La gestion de la boite DSG est comme à l'ordinaire parfaite et son union avec une puissante motorisation le met encore plus en lumière. Souple et onctueuse à bas régime, cette auto est capable de rugir et de faire parler la poudre. D'autant que là aussi, on ne la sent pas si lourde que ça. C'est d'assez loin la Skoda la plus dynamique qui ait été commercialisée à ce jour.

Bien entendu, les réglages châssis ne sont pas les mêmes entre deux Superb de 125 et 260 chevaux. Retenez juste que les réglages sont bons dans les deux cas. La 1.4 TSI offre un rapport confort/tenue de route très homogène et, bonne surprise, la suspension ne pompe pas même à bonne allure. Sa motricité ne souffre pas du couple apporté par le turbo. La V6 dispose d'office de la transmission 4 roues motrices qui passe par un coupleur Haldex. Infiniment plus rapide qu'à ces débuts, ce coupleur est maintenant capable de reporter du couple sur les roues arrière sans que l'on ne ressente un quelconque temps de réponse. L'adhérence est donc énorme (merci aussi aux roues en 18 pouces) et le châssis n'a pas eu besoin d'être durci à outrance. Il n'existe pas pour la Superb de suspension pilotée, mais à aucun moment cela ne nous a manqué car le compromis est excellent.

On peut qualifier la ligne de la Skoda Superb de réussie. Certes, la partie arrière du pavillon est anguleuse car elle privilégie la garde au toit, certes la face arrière est un peu fade, mais force est de reconnaître que le look global de la voiture est agréable, avec une mention spéciale à la face avant. En cachant la marque à un non initié, il risque de citer des marques bien plus prestigieuses à la vue de la voiture. Bien entendu, pour que la 1.4 TSI « en jette », il lui faudrait des jantes alu et de diamètre plus important. A défaut, vous pourrez toujours choisir l'option vitres assombries, de série sur la V6. Cette dernière y ajoute des touches de chromes et des jantes alu en 17 pouces, des 18 pouces étant disponibles en option. La version V6 sera trahie dans tous les cas par son becquet et ses deux doubles sorties d'échappement.

La Skoda Superb 1.4 TSI, en finition d'accès Ambiante, est disponible à un tarif tout à fait raisonnable puisqu'il s'aligne sur celui des C5 1.8 16v et des Laguna 1.6 16v. D'un équipement comparable, la Superb peut toutefois mettre en avant sa remarquable habitabilité et surtout la santé de son moteur, qui rend la voiture plus agréable à conduire que ses concurrentes. Toujours est-il que le rapport prix/habitabilité est spécialement compétitif. La coffre, sensiblement plus grand que la précédente Superb, suffira à contenter le plus grand nombre et se distingue toujours par sa possibilité de s'ouvrir normalement ou via un hayon pour plus d'accessibilité. La finition Ambiante offre déjà les phares automatiques, autant d'airbags que possible, la clim' bizone, l'ESP, le volant cuir… Il ne lui manque donc pas grand-chose pour passer pour une voiture haut de gamme : on l'a dit, de belles jantes alu. Et un intérieur plus flatteur que le tissu d'origine. Sauf que ces éléments sont indisponibles sur l'Ambiante, même en option.

Bien évidemment, la Skoda Superb V6 4x4 ne joue pas dans la même catégorie et il était logique qu'une mécanique proposant pareilles prestations ne soit disponible qu'avec la finition la plus poussée : la Praha. Celle-ci dispose de tout ou presque : éléments de chrome extérieurs, vitres surteintées, sellerie cuir avec sièges avant électriques, un GPS de qualité disposant d'un système multimédia et d'un disque dur de 30 Go, et de l'éclairage AFS. Cet éclairage modifie les paramètres d'éclairage des projecteurs Bi-xénon en fonction de la vitesse du véhicule, de sa direction (fonction directionnelle) et de la présence ou non de pluie, rien que ça. Attention délicate, un range parapluiese loge (avec son parapluie) dans la porte arrière, une idée reprise par Rolls Royce, excusez du peu ! Il ne reste donc pratiquement rien à ajouter en option, à part le Park Assist qui aura le bon goût en échange d'un surcoût dérisoire de garer le véhicule à votre place tout en épatant vos amis. Mais on vous a gardé le meilleur pour la fin : la Superb V6 ne coûte pas vraiment plus cher qu'une C5 3.0e V6, en dépit de prestations sensiblement supérieures. Une 530i xDrive coûte environ 14.000 euro de plus. Or il n'y a pas grand-chose pour justifier la différence de tarif. Du reste, il se vend plus que de Superb V6 4x4 que de TDI 105...

Ces deux Skoda Superb nous ont étonnées. La 1.4 TSI pour son étonnant rapport prix/prestations et pour la vigueur de son moteur qui en fait une offre des plus crédibles, et la V6 4x4 pour son plaisir de conduite et pour son tarif sans concurrence. Voici deux autos qui sont vraiment à découvrir.



Coup de chapeau Merci à Philippe Handjian, de Skoda France, sans qui l'essai de la V6 n'aurait pas été possible : suite à un bête accrochage la veille de l'essai, Philippe a emprunté à une TDI de la même couleur le capot et le bouclier et a fait le montage lui-même, directement dans le parking, afin que nous puissions en prendre malgré tout le volant à l'horaire prévu. Réagir sur notre forum http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Skoda+Superb&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Skoda Superb 1.4 TSI et V6 FSI 4x4 : Fiche technique

Marque : Skoda Skoda Modèle : Superb (2008) 1.4 TSI Superb (2008) V6 FSI 4x4 Années de production : 2008-2015 2008-2015 Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne 6 cylindres en V à 15° Energie : Essence Essence Disposition du moteur Transversal avant Transversal avant Alimentation Injection directe Injection directe Suralimentation Turbocompresseur + intercooler - Distribution Double arbre à cames en tête 2 doubles arbres à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre 4 par cylindre Alésage & Course 76.5 x 75.6 mm 89.0 x 96.4 mm Cylindrée 1390 cc 3580 cc Compression 10.0 11.4 Puissance 125 ch à 5000 tr/min 260 ch à 6000 tr/min Couple 20.4 mkg à 1500 tr/min 35.7 mkg à 2500 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Sequentielle 6 rapports Puissance fiscale 7 cv 17 cv Transmission Traction Intégrale Antipatinage aucune aucune ESP aucune aucune Châssis Direction Crémaillère, assistée Crémaillère, assistée Cx 0.29 0.31 Suspension avant Jambes de force Jambes de force Suspension arrière Bras tirés Bras tirés Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Disques Disques ABS aucune aucune Pneu avant 205/55 VR16 225/45 VR17 Pneu arrière 205/55 VR16 225/45 VR17 Dimensions Longueur 483 cm 483 cm Largeur 182 cm 182 cm Hauteur 146 cm 146 cm Coffre 565 litres 565 litres Poids - kg - kg Performances Poids/Puissance NC NC Vitesse maxi (km/h) - 250 (bridée) 0 à 100 km/h - - 0 à 160 km/h - - 0 à 200 km/h - - 400 mètres DA - - 1000 mètres DA - - Consommations Sur route - - Sur autoroute - - En ville - - Conduite sportive - - Consommation moyenne - - Réservoir 60 litres 60 litres Autonomie autoroute - km - km CO2 157 g/km

235 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 9 9 Climatisation Série Série Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Skoda Superb 1.4 TSI et V6 FSI 4x4 Crédit pas cher pour votre Skoda Superb 1.4 TSI et V6 FSI 4x4 Donnez votre avis ici ici

Skoda Superb (2008): voir aussi...