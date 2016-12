Essai Skoda Octavia RS 2.0 TDI

Librairie Skoda

Skoda Octavia RS 2.0 TDI : Essai

En arborant la griffe RS sur sa calandre, l'élégante Octavia semble se dévergonder quelque peu ! Mais au delà des apparences, la berline Tchèque tient-elle toute ses promesses ? Nous avons tenu à le vérifier sur les routes alpines...

Habituellement, l'Octavia est une berline sage et sans histoire. Mais lorsqu'elle enfile sa tenue la plus sportive, il devient difficile de ne pas la remarquer. Et pour cause, la RS se dote d’attributs particulièrement suggestifs comme des spoilers spécifiques, des feux de jour à LED, une double sortie d'échappement chromée, un majestueux aileron qui trône sur la malle arrière, et même de jantes de 18 pouces en option, chaussées de pneus tailles basses (225/40). Pour couronner le tout, notre version d'essai disposait d'une superbe, exclusive mais peu discrète livrée bleu RS.

L'habitacle joue lui aussi la carte du sport. Les sièges spécifiques, habillés de cuir et d’alcantara (ou uniquement en cuir si vous optez pour l’option RS Suprême), trahissent les prétentions sportives de l'Octavia RS. Et bien évidemment, ils proposent un excellent maintient du corps. Pour le reste, nous retrouvons avec plaisir les qualités que nous avions déjà apprécié sur les autres versions de la gamme. La finition est donc toujours aussi soignée, le rapport prix/équipement reste très convaincant et l’habitabilité généreuse, sans oublier la soute à bagages qui est toujours impressionnante !

Nous démarrons. Surprise ! Notre sportive carbure au gazole. Le compte-tours, avec sa zone rouge débutant à 5000 tr/min, aurait pourtant dû nous mettre la puce à l’oreille. C’est d'ailleurs le seul élément permettant de distinguer l’Octavia RS 2.0 TSI de la TDI. Sous le capot de cette dernière, nous retrouvons un élément bien connu : le 2.0 TDI et ses 170 chevaux à 4200 tr/min. Au ralenti comme en fonctionnement, cette mécanique a le bon goût de se montrer désormais discrète. Du moins d’un point de vue sonore, car le 2.0 TDI ne manque pas d’allant.

Grâce à son couple généreux de 35.6 mkg entre 1500 et 2500 tr/min, la berline Tchèque se montre disponible à bas régime. En ville, elle évolue en toute sérénité sur un filet de gaz tout en se montrant pêchue sur route, où son 2.0 TDI offre d’excellentes reprises. L’excellente boîte à double embrayage multidisques et à commande électrohydraulique participe activement au plaisir de conduite. Cette dernière, bien connue sous l’acronyme DSG, se montre douce et réactive. Elle réagit toujours à bon escient, ce qui rend l’usage des palettes au volant totalement superflu. Du coup, nous en venons à regretter que cette Octavia RS TDI ne se contente que de 170 chevaux.

Avec un 0 à 100 km/h effectué en 8.3 secondes et 224 km/h en pointe, les performances sont certes bonnes. Mais elles n'ont rien de sportives et il en est de même des sensations. Le 2.0 TDI propose bien un petit coup de pied vers 1500 tr/min, mais il devient linéaire jusqu’aux alentours de 4500 tr/min, où le moteur commence à s’essouffler. Il manque donc ce petit vent de folie qui donne de l’âme aux vraies sportives pour nous séduire totalement… Reste qu’à défaut d’être démonstratif, le 2.0 TDI soigne ses consommations. Le constructeur annonce une moyenne de 6.0 litres au 100 km, soit l’équivalent de 159 g de CO2 par kilomètre parcouru.

Le comportement routier de l'Octavia RS est sain. Sur les tracés sinueux de Haute Savoie notre exemplaire s'est montré à son avantage, doté d’un ESP entièrement déconnectable et de l’autobloquant électronique XDS. Si la direction peut sembler trop dure en ville, elle devient plaisante sur route. Ferme et précise, elle permet de bien ressentir la route. Les suspensions ont également fait l’objet d’un traitement spécifique. La berline tchèque a été rabaissée de 13 mm, devenant ainsi trop raide en usage courant. En revanche elle s’accommode bien d’une conduite dynamique. Les mouvements de caisse sont bien contenus et l'Octavia RS vire à plat ou presque. Toutefois, malgré ces aménagements, l’Octavia RS n’est pas la plus redoutable des sportives. La belle accuse quelques 1430 kg sur la balance et le 2.0 TDI pèse pas moins de 35 kg de plus que son homologue essence. Du coup, le train avant manque un peu d’agilité. Le freinage est quant à lui au-dessus de tout soupçon. Confié à 4 disques ventilés à l'avant, il offre une puissance et une endurance qui donnent entière satisfaction.

A l’heure du bilan, notre sentiment est partagé. Très clairement, le 2.0 TDI 170 manque de caractère pour une telle berline et ne nous permet pas d’élever l’Octavia RS au rang de sportive. Mais nous avons été séduits par le mariage de cette motorisation avec la boîte DSG. Une très belle association qui mériterait d’être généralisée dans la gamme Octavia...

Texte: Hatem Ben Ayed

Photos: Hatem Ben Ayed & constructeur

Réagissez à la Skoda Octavia RS TDI sur le forum