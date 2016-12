Essai Skoda Superb Greenline Combi

Librairie Skoda

Skoda Superb Greenline Combi : Essai

Par ces temps de crise, on ne parle que de downsizing : le fait de remplacer un moteur par un plus petit. Ainsi, chez Skoda le célébre 1.9 TDI cède sa place à un petit 1.6 TDI, y compris sur la grosse Superb !

Une voiture de l’Est de presque 5 mètres de long, et un diesel de seulement 1.6 litre. Il y a encore quelques années, on aurait franchement pensé à un gag mais… Plus maintenant. Car les Skoda ne font plus rire personne. Et pour cause, les qualités de leurs TDI commencent à être connues !

Pour rappel, la Superb Combi est ce qui se fait de plus grand chez Skoda. Le capot est long (on y mettrait facilement plein d’autres choses), le coffre est grand, mais rappelons que la qualité marquante de l’auto reste encore et toujours son habitabilité incroyable, notamment à l’arrière, sans équivalent dans la catégorie.

Les présentations étant faites, nous pouvons filer à son volant. Mission du jour : consommer le moins possible. D’abord en raison de notre fibre écologique, ô combien développée. Ensuite, car nous avons en main une version badgée Greenline, le label écolo-économique de la marque. Mais aussi parce qu’il y a un concours entre journalistes pour savoir qui consommera le moins !

Premier constat, premier soulagement : le 1.6 TDI semble tout à son affaire. Animer ce grand break ne lui fait manifestement pas peur. Nous avions redouté un creux à très bas régime qui aurait complètement pourri tout trajet urbain : il n’en est rien et le 1.6 TDI, fort de ses 105 chevaux et de son couple de 25.5 mkg à seulement 1500 tr/min, succède très efficacement au 1.9 TDI.

Très efficacement car une fois sur la route, il offre une force équivalente au fidèle 1.9 TDI, tout en se montrant plus élastique, moins rugueux, et sensiblement plus discret. Que demander de plus ? Ah oui c’est vrai, on allait déjà oublier : consommer encore moins !

Pour cela, on adopte quelques astuces d’écoconduite : lisser sa vitesse en anticipant les freinages au maximum et en réaccélérant doucement… Et rouler sur le rapport le plus élevé possible. On constate du coup que le TDI 105 se contente d’une boite 5 rapports. Mais il n’aurait sans doute pas eu le couple suffisant pour entrainer la boite 6, de toute façon plus chère à l’achat et… plus énergivore car équipée d'un arbre supplémentaire ! A chaque arrêt, le Start-Stop coupe court à tout gâchis de carburant.

Nous ne revenons pas sur les qualités de confort et de tenue de route de la Skoda Superb, déjà vantées dans nos pages. En l’occurrence, ladite tenue de route nous aura permis de ne pas lever le pied en courbes, pour éviter d’avoir à relancer ensuite l’auto. Retenez que la voiture peut se conduire vite, facilement, et en toute sécurité. Petite confidence: la Greenline dispose de série du châssis sport...

Bien entendu, notre séance photo réalisée pendant que nous traversions la belle ville d’Uzès nous aura un peu plombé notre relevé de consommation. Mais c’était pour la bonne cause. Malgré cela, nous avons réalisé une moyenne étonnante durant notre essai : seulement 4.6 L/100 ! Pas mal pour une auto comme celle-ci ! Certes, pendant ce temps un certain Gerhard Plattner a parcouru une distance de 2006 km avec un seul plein au volant d’une Fabia Greenline : 2.2 L/100 ! Reste que notre 4.6 L/100, obtenu dans un trafic dense, avec quelques embouteillages dans Avignon puis Uzès, n’est pas mal du tout. Il montre que sans gros effort, la Skoda Superb Greenline permet de consommer bien peu. Sans que ça ne se fasse au détriment des prestations.

Skoda Superb 1.6 TDI Greenline : ou comment avoir le beurre et l’argent du beurre, avec un break de qualité qui se montre parfaitement économique à l’usage. Alors qu’il l’était déjà à l’achat…

Le dispositif Start-Stop

Notre Skoda Superb Greenline était équipée d’un système Start-Stop. Kesako ? Il s’agit tout simplement d’un système qui coupe le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt et au point mort. Le système relance le démarreur (renforcé à cet effet) dès que l’on touche à l’embrayage pour redémarrer.

Mais il nous est déjà arrivé d’essayer une auto équipée d’un tel système et… De ne jamais le voir éteindre le moteur, ou presque. En réalité, le moteur ne se coupe qu’aux conditions suivantes: Que l’on se trouve au point mort, embrayage relâché. Toucher à l’embrayage est le signal du démarrage moteur.

Que la voiture soit à l’arrêt complet : le moteur démarre si la voiture prend de la vitesse. Si on relâche le frein alors qu’on se trouve à un stop situé en pente par exemple.

Que le moteur soit à sa bonne température de fonctionnement : s’il est froid, le système le laisse chauffer, et le laisse également tourner s’il y a une grosse nécessité de laisser fonctionner le circuit de refroidissement.

Que des raisons de confort n’imposent au moteur de continuer à tourner pour entrainer le compresseur de climatisation.

Que la dépression dans l’assistance de freinage ne soit pas suffisante pour assurer cette assistance moteur coupé.

Et, bien entendu… Que la charge de la batterie soit suffisante !

Réagir à l'essai de la Skoda Superb Combi Greenline sur notre forum